Sind Sie mit Päärchen befreundet? Das muss nicht öde sein!

Freundschaft Pärchenfreundschaften sind vielleicht spiessig – aber manchmal äusserst lehrreich Zu tiefen, ehrlichen Diskussionen kommt es zwischen zwei befreundeten Paaren selten. Und doch lernen wir einiges von anderen – vorausgesetzt, wir sehen hinter die Kulisse. Nadine Zeller 18.08.2022, 05.00 Uhr

Gäste merken es manchmal als erste, wenn eine Beziehung kriselt und können reagieren.

Um den Ruf des Pärchenabends steht es nicht gut. Treffen Paare auf Paare, vergeht meist nicht viel Zeit, bis der Abend in Richtung Realsatire kippt. Peinliche Kosenamen, unverhältnismässige Begeisterungsbekundungen nach Brettspielsiegen, Popotätscheln vor anderen – die Fallstricke der Interaktion zwischen Paaren sind mannigfaltig und bieten mehr Einblicke, als vielen lieb ist. Doch jetzt wandelt sich das Bild, offenbar profitieren wir von Paarfreundschaften enorm.

Diese These stellen die US-Amerikaner Geoffrey Greif und Kathleen Holtz Deal in ihrem Buch «Two Plus Two. Couples and their couple friendships» auf. Dabei gehen sie der Frage nach, warum Paarfreundschaften unser Leben reicher machen. Dazu haben die Professoren in Sozialer Arbeit an der University of Maryland School of Social Work rund 400 Personen interviewt. Aber was genau geniessen wir an der Zeit zu viert?

Spannende Einblicke in ein anderes Paarleben

Laut Geoffrey Greif schätzen wir Paarfreundschaften, weil sie uns Einblicke in andere Paarbeziehungen geben. «Sie sind wie ein Fenster in eine andere Beziehung. Wir beobachten, wie das andere Paar mit seinen Kindern umgeht, wie es Freizeit- und Arbeitsanforderungen in Einklang bringt und seine Zuneigung ausdrückt», sagt Greif. Manchmal gebe dies neue Impulse für die eigene Paarbeziehung.

«Wenn das andere Paar davon schwärmt, wie viel Freude es ihnen bringe, gemeinsam im Chor zu singen, dann kann uns das durchaus anregen, selbst nach gemeinsamen Aktivitäten zu suchen.»

Doch auch wenn wir uns von anderen gerne inspirieren lassen – die Suche nach Abwechslung läuft meistens in einem abgesteckten Rahmen. Denn Greifs Umfragen zeigen zwar, dass 78 Prozent der Befragten Freundschaften mit anderen Paaren wichtig sind, aber die meisten suchen dabei nach Paaren, die ihnen ähneln. Gemeinsame Interessen oder Lebensphasen – beides stelle eine gute Basis dar.

Eltern-Paare werden eigentlich nur von anderen Eltern verstanden

Denn mit neuen Lebensabschnitten ändern sich auch unsere Erwartungen an Freundschaften. Ein gutes Beispiel dafür stellt die sogenannte Rushhour des Lebens dar: Zwischen 30 und 40 Lebensjahren verdichten sich die Ereignisse. Im Leben vieler Menschen wird es dann hektisch: Freundschaften konkurrieren plötzlich zeitlich mit Kleinkindern, Wohnortwechseln und Herausforderungen im Job.

Gerade kinderlose Freunde schauen dann oft fassungslos zu, wie aus ehemals eingeschworenen Ausgehfreunden und routinierten Kneipengängern pflichtbewusste Eltern werden. Die Kluft zwischen Windelwechseln, Schlafliedern und Brei-schlachten einerseits sowie Rockkonzerten, Downhill-Bike-Orgien und Clubnächten andererseits könnte nicht grösser sein.

Wenn da nicht beide Seiten ein hohes Mass an Toleranz und Verständnis mitbringen, katapultiert es Freunde schnell aus der persönlichen Umlaufbahn. Während frische Eltern rasch kapieren, dass es unendliche Vorteile mit sich bringt, Freunde, die ebenfalls Kleinkinder haben, zu treffen, reagieren Ungebundene genervt über die neue Inflexibilität der jungen Eltern und sind dankbar über jede verbliebene kinderlose Person.

Die Gespräche bleiben oft oberflächlich

Und trotzdem haftet Paarfreundschaften etwas Spiessiges an. Sie erinnern etwas an die 50er-Jahre: An Treffen mit grausam-langweiligen Dia-Vorträgen über vergangene Wanderurlaube im Bündnerland oder sonst wo. Warum ist das so?

Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger beschäftigt sich seit 40 Jahren mit dem Thema Freundschaft. Er sagt:

«Bei Pärchenabenden wird in der Regel über all das nicht geredet, was spannend ist: die eigene Partnerschaft, Sex und erstaunlicherweise auch Geld.»

Das sei insofern interessant, als dass ein Grossteil der Frauen bei Zweiertreffen über genau diese Dinge sprechen würde. Bei Treffen zu viert wird dann thematisch aber abgespeckt, was natürlich langweilen könne.

Da spreche man dann stattdessen über den erhitzten Wohnungsmarkt, Whiskey-Verkostungen und den letzten Urlaub in Skandinavien. «Treffen Paare auf Paare, ist das in jedem Alter grosses soziales Kino: Selbstdarstellung inklusive», sagt Krüger. Das könne schnell in Angeberei ausarten. Ob der unfassbare Tauchgang auf den Malediven tatsächlich begeistern oder einfach nur Neid schüren soll, hängt davon ab, ob die Viererrunde sich gegenseitig was gönnt oder vom Gedanken an Selbstdarstellung geprägt ist.

Was tun, wenn der eine Partner den anderen blossstellt?

Denn Vierertreffen sind keineswegs immer Selbstläufer. Oft prallen verschiedene Lebenswelten aufeinander. Angebereien oder ein harscher Ton zwischen einem Paar können manche Runde implodieren lassen. Zum Beispiel wenn einer der Partner den anderen ständig unterbricht oder korrigiert. Dann ist soziale Intelligenz gefragt: Wie geht man damit um?

Psychotherapeut Wolfgang Krüger rät: «Beim nächsten Treffen zu zweit vorsichtig ansprechen. Zum Beispiel indem man sagt: Dein Mann hat dich vor kurzem vor uns allen korrigiert. Wie war das für dich?» Spielt die betroffene Person den Vorfall herunter, könne man das Thema erst mal ruhen lassen. Aber später nochmals nachzuhaken sei wichtig – zum Beispiel mit harmloseren Fragen: «Wie läuft es für deinen Mann gerade beruflich? Kommt er klar mit seinen Kollegen? So ermögliche man dem niedergebutterten Partner, darüber zu reden. Und man signalisiere, dass man dieses Verhalten unangemessen empfindet. «Freunde können in dieser Hinsicht sehr wichtig sein», sagt Krüger.

Dass zwei Menschen des Vierergespanns eine engere Beziehung verbindet, ist nicht ungewöhnlich. «Das ‹Like her, hate him›-Phänomen – wie es in den USA salopp genannt wird – gehört ohnehin zu den Fallstricken der Paarfreundschaft.

Der amerikanische Forscher Geoffrey Greif hält dies zwar eher für ein Phänomen jüngerer Paare, aber selten ist es nicht.

«Gerade für junge Menschen ist Zeit sehr kostbar. Deswegen wollen sie diese auch nicht mit Menschen verbringen, die sie nerven.»

Ältere Paare hingegen wüssten meist zu schätzen, dass ein paar Stunden mit jemandem, den sie nicht mögen, nicht so schlimm sind, wenn es dem Partner ein gutes Gefühl gibt.

Geoffrey Greif erklärt es an einem Beispiel: «Nehmen Sie den Fall des Freundes, der den eigenen Ehemann zum Arzt fährt. Die Frau des Ehemanns mag den Freund vielleicht nicht, weiss aber zu schätzen, dass er ihrem Ehemann geholfen hat, und ist daher bereit, sich für ein paar Stunden Unannehmlichkeiten zu machen.»

Toleranz ist also angesagt: «Falls es gar nicht funktioniert, kann man immer noch beschliessen, sich mit dem anderen Paar nur für bestimmte Aktivitäten zu verabreden», sagt Greif.

Solche Treffen sind auch eine Bühne

Unabhängig davon gibt es aber einen unschlagbaren Vorteil, der Paarfreundschaften von Einzelfreundschaften unterscheide: Dass wir unseren Partner in Gesellschaft erleben. Greif sagt:

«Nichts ist attraktiver als zu sehen, als wenn unser Partner eine ganze Runde unterhält, empathisch ist oder andere zum Lachen bringt.»

Es steigere die Wertschätzung enorm, wenn wir sähen, dass unser Partner gut ankommt, weil er eine hohe Sozialkompetenz hat und Menschen begeistert. «Das kann durchaus für einen gewissen Kitzel sorgen, weil es uns zeigt: Er oder sie hätte woanders Chancen.»

Wer also seine Ehe oder Beziehung etwas auffrischen will, der treffe sich mit anderen. Und wenn der Abend eine schreckliche Wendung nimmt: Einfach den Beamer mit den Ferienfotos auf den Tisch stellen. Dann erledigt sich der Abend von allein.