Die Street Parade ist zurück in Zürich - jetzt herrscht Ekstase

Freakiges Fest Die Street Parade ist zurück: Nach zwei Jahren Pause gehört Zürich wieder den Raverinnen und Ravern Die Gründer der Street Parade sind heute um die fünfzig. Auch an diesem Samstag werden wieder bis zu 900 000 Raverinnen und Raver im Zürcher Seebecken erwartet. Wie die Parade von der Avantgarde zur Leitkultur wurde. Tara Hill Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.02 Uhr

Nach zwei Jahren Pause ist es wieder so weit: Die Raverinnen und Raver erobern Zürich. Keystone

1992 wurde die Street Parade geboren. Wer damals 20 war, ist – Schluck – nun um die 50. Denn ob Technopapst Arnold Meyer oder Street-Paraade -Präsident Joël Meier: Die Mitbegründer der Zürcher Technoszene sind näher an der Pension als an den Teenagern und Twentysomethings, der Klimajugend.

Im Vergleich zu Berlin hat sich die Zürcher Parade zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor gemausert. Sie verhilft der Schweizer Wirtschaft gemäss einer ETH-Studie zu einem Umsatz von über 100 Millionen Franken. Restaurants, Hotels, Taxis, Transportunternehmen, Clubs, Partyveranstalter, Boutiquen: Alle machen Rekordumsätze.

«Diese Zahl dürfte heute eher noch höher liegen, denn in den sozialen Medien werden Bilder, Filme, Reels von der Parade von einem jungen Zielpu­blikum millionenfach hochgeladen und gelikt. Dieser Werbewert ist kaum bezifferbar», meint Stefan Epli, langjähriger Street-Parade-Mediensprecher.

Budget war eine Herausforderung

Lohnt sich die Parade noch, nach zwei Jahren Corona-Lockdown, der viele Kulturbetriebe erschüttert hat und der die Schwachstellen eines dezentralen, oft apolitischen Netzwerks offenbarte? In Deutschland endete unlängst das Techno-Festival Fusion aufgrund der coronabedingt leicht geringeren Besucherzahlen mit einem Millionen-Defizit.

«Budgettechnisch war auch die Street Parade eine Herausforderung, da Personal- sowie Lieferantenkosten gestiegen sind. Das schöne Wetter aber dürfte auch das Budget entspannen», sagt Epli. Tatsächlich: Ähnlich wie im Jahr der Schweinegrippe 2009 locken dieses Jahr 28 Grad und mit nahezu wolkenfreiem Himmel perfekte Wetterverhältnisse.

Tanzen und denken – geht das zusammen?

Dieses Jahr soll sachte auf mehr Mitdenken hingewiesen werden. «Think», lautet das Motto der Veranstaltung, bei der vor allem eines getan wird: getanzt. Denken als Motto. Das klingt nach Widerspruch. Wie verträgt sich das mit dem Motto «Think»? Wir fragen bei der Street Parade nach.

«Die Street Parade zeigt als innovativer Lifestyle-Event revolutionäre Neuheiten im Bereich Dance, Grafik sowie digitale Kunst auf und hat sich als zeitgenössisches Kulturgut etabliert. Die elektrisierende Stimmung auf der Strasse soll sich vor allem auf die Grundwerte der Street Parade übertragen. Sie ist nach wie vor eine Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz.» So steht es bis heute im Programm sowie in der Medienmitteilung.

Wie viele werden nach Zürich kommen? Mit wie vielen Besuchern rechnet ihr bei diesem Wetter? «Das lässt sich schwer abschätzen», so Epli. «Wir erwarten zwischen 800 bis 900 000 Besucherinnen und Besucher. Es geht uns nicht darum, neue Rekorde aufzustellen. Viel wichtiger ist, dass alle Besucher friedlich sind, dass alle Freude an der Street Parade haben und sich die Freude jedes Einzelnen auf die gesamte Masse überträgt.»

Nein, als simples Vergnügen will die Street Parade schon lange nicht mehr gelten. Mit ein bisschen Pathos lässt sich dieses Ereignis sogar als soziale Plastik nach Beuys deuten. An sich scheint der Anlass zu gross, zu kommerziell – doch etwa 60 Afterpartys, bei denen teilweise bis in den frühen Montag gefeiert wird, sorgen nach wie vor für den Anschluss an den Untergrund und an die Kunstszene.

Apropos Plastik: Der Abfall ist auch in der Schweiz ein Dauerbrennerthema. 90 Tonnen waren es im Jahr 2019. Deshalb herrscht an der Parade striktes Flyer-Verteilverbot. Street Parade und Umwelt: Geht das überhaupt Hand in Hand? Ja, Grün spiele erneut eine entscheidende Rolle. Die Street Parade investiert von jedem verkauften Getränk einen Franken in die Umwelt. Für alle Bühnen und Verpflegungsstände wird Ökostrom bezogen und dank dem Engagement bei Myclimate fahren alle Love Mobiles «klimaneutral», heisst es von Seiten des OK.

Keine politische Veranstaltung mehr

Wer eine Alternative zum Trubel beim Seebecken sucht, findet sie in der ­Lethargy, dem parallel zur Street Parade stattfindenden Festival in der Roten Fabrik. Sie ist ein Gegenentwurf zur Street Parade. Hier wird drei Tage lang, teils bis am Montagmorgen, die Alternativkultur hochgehalten.

Doch wie steht es um das gesellschaftsverändernde Potenzial des Mega-Anlasses? Wie revolutionär ist der Tanz ums heisse Seebecken heute noch? Und: Funktioniert die Parade noch als politische Veranstaltung? Nein, findet Philipp Meier, Street-Parade-Aktivist der ersten Stunde. Dafür habe die Partyjugend die Rote Fabrik neu entdeckt .

«Es nervt mich aber, dass die Macherinnen und Macher der Lethargy, die ich zu Beginn mitgeprägt habe, grösstenteils immer noch dieselben sind wie vor über 20 Jahren», meint Philipp Meier. Zeit für einen Generationenwechsel, findet er.

Mit dem Bewusstsein für ökologische Folgen und Ressourcenknappheit, wie es die Klimajugend einbringt, soll eine neue Generation, nennen wir sie Generation Post-Generator, das Zepter bei der Parade übernehmen.

Eine Party wird Unesco-Weltkulturerbe

«Elende Sesselkleber! Spätestens jetzt, da die Jugend in der Roten Fabrik neue, kreative und erfolgreiche Formate entwickelte, wie zum Beispiel das Rhizom oder das Summer Camp, sollten die alten Lethargy-Säcke endlich abdanken», fordert Meier kampflustig.

Nichtsdestotrotz. Eines ist bereits jetzt klar: Die Street Parade ist Teil unserer Kultur, unserer Leitkultur geworden. 2017 wurde die Street Parade Unesco-Weltkulturerbe. Auch die gut sechzig After-Partys sind inzwischen eine Institution. Ein Ausbruch aus dem Alltag, ein ekstatischer Rausch, ein Volksfest, ein Kostümball, ein quasi­religiöses Erweckungserlebnis will die Street Parade sein – wie man den Umzug beurteilt, sei jeder Tänzerin oder jedem Tänzer selber überlassen. Fest steht: Die Street Parade wird heuer unter neuen Bedingungen wiedererweckt. Mehr noch: Sie ist nicht totzukriegen.

