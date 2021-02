Frauenstimmrecht Hey Appenzeller, was habt ihr gegen die Frauen? 1990 durften in Appenzell Ausserrhoden erstmals Frauen an der Landsgemeinde abstimmen. Zugegeben, mit der Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts liess man sich reichlich Zeit. Obwohl das nun schon mehr als 30 Jahre zurückliegt, wird man noch heute als Appenzeller angefeindet. Deshalb: Eine Verteidigungsschrift. François Schmid-Bechtel 05.02.2021, 05.00 Uhr

1990 fand in Trogen die erste Ausserrhoder Landsgemeinde mit Frauen statt. Str / KEYSTONE

Meine Hand verschwindet in der Pranke. Die Haut ist nicht so schwielig wie sonst. Die Fingernägel sauber. Das Hemd frisch gebügelt. Und am Gürtel das Bajonett. Wenn ich hochschaue in sein Gesicht, sehe ich Entschlossenheit, Stolz, Zufriedenheit. Wir gehen hoch und runter und wieder hoch. So ist das, im Appenzellerland. Aber nie würde es mir in den Sinn zu kommen, zu quengeln: wie lange noch? Dieser Marsch von Herisau nach Hundwil oder Trogen ist etwas Besonderes.

Männer, überall kommen sie her. Alte, bucklige Männer, gezeichnet von der harten Arbeit auf dem Hof. Sie gehen bedächtig. Viele mit einer Backpfeife im Mund. Und junge, übermütige Männer, die beinahe rennen. Alle grüssen sich. Die einen tragen einen prächtigen Degen, die anderen das einfache Militärbajonett.

Die Pranke lässt meine Hand los, als wir vor einem Seil stehen, das Soldaten in den Händen halten. Die Männer gehen unten durch. Frauen und Kinder bleiben draussen. So war es immer. Die Frage, warum meine Mutter da nicht mitmachen darf, hat sich mir als Kind nie gestellt. Sie wurde zu Hause auch nie diskutiert. «Landsgemeinde ist Vatertag», sagte meine Mutter. Ohne Groll. Ohne Sarkasmus. Ohne hinterlistige Anspielung. Es kam mir nie vor, als würde meine Mutter unter dem Vatertag leiden.

Männer unter sich an der Landsgemeinde 1940 in Trogen. Getty

Rückständig, konservativ und frauenfeindlich - oder doch nicht?

40 Jahre später. Am Kaffeeautomat im Büro in Aarau. «Ihr Appenzeller seid schon ein wenig konservativ und rückständig.» So ganz sicher ist sich der Kollege dann doch nicht und schiebt ein «oder?» nach. Natürlich hofft er auf Bestätigung. Stattdessen frage ich: Wie gut kennst du das Appenzellerland? Er sagt: «Du kannst mich alles fragen.» Nun gut, zähle mir fünf Ausserrhoder Gemeinden auf. Er beginnt: «Herisau, Appenzell.» Immerhin zwei. Wobei Appenzell AI und nicht AR ist.

50 Jahre Frauenstimmrecht. Erst 50 Jahre! Und wenn man schon bei der Selbstgeisselung ist, warum den Finger nicht dorthin stecken, wo es richtig weh tut? Die Wunde heisst Appenzellerland. 1989 erst wurde das Frauenstimmrecht in Ausserrhoden an der Landsgemeinde angenommen.

Ein Jahr später stimmten die Innerrhoder immer noch dagegen. Erst im November 1990 gab das Bundesgericht einer Klage von Frauen recht und bestätigte damit die Verfassungswidrigkeit der Innerrhoder Kantonsverfassung. Nur: In Innerrhoden existiert die Landsgemeinde heute noch. Obwohl sie sich bis vor 30 Jahren vehement gegen das kantonale Frauenstimmrecht gewehrt haben. In Ausserrhoden aber wurde die Landgemeinde 1997 abgeschafft – mehr dazu später.

Hundwil 1989: Einmarsch der Regierung. Wenig später wird an der Landsgemeinde das Frauenstimmrecht angenommen. KEYSTONE

«Lebt ihr noch immer in Höhlen und bewacht das Feuer?» Oder: «Kettet ihr die Frauen noch immer in der Küche an?». Anfang der 90er, als junger Erwachsener, brauchte man eine dicke Haut, wenn man sich ausserhalb der Heimat als Ausserrhoder zu erkennen gab.

Egal, ob man gegen Chiracs Atomversuche demonstrierte, die Kleinbürgerlichkeit der Eltern anprangerte, lange Haare trug oder sich gegen das Establishment auflehnte: Immer und überall kassierte man eine Tracht Prügel in Form von Vorurteilen. Allein, weil viele nicht zwischen AR und AI unterscheiden und man von ausserhalb der beiden Appenzell noch heute hört: Euch musste doch das Bundesgericht das Frauenstimmrecht aufzwingen. Nein, denen in Innerrhoden, aber nicht uns. Die Vorurteile sind indes derart gut konserviert, dass sie die letzten knapp 30 Jahre überlebt haben. Einen ranzigen Geschmack hatten aber sie schon immer.

Die erste Regierungsrätin sagt: «Ausserrhoden ist kein Machismo-Kanton.»

Was habt ihr Appenzeller gegen Frauen? Nichts! Doch kaum einer glaubts. Auch wenn Marianne Kleiner-Schläpfer, 1994 zusammen mit Alice Scherrer-Baumann als erste Frau in den Ausserrhoder Regierungsrat gewählt, sagt: «Ausserrhoden ist kein Machismo-Kanton.»

Marianne Kleiner-Schläpfer nach ihrer Wahl zur Regierungsrätin an der Landsgemeinde 1994 in Trogen.

1989, als das Frauenstimmrecht an der Landsgemeinde angenommen wurde, war der Frauenanteil in den Gemeinderäten in keinem Kanton der Schweiz grösser als in Ausserrhoden. Doch es bleibt das Vorurteil, die Ausserrhoder seien ein erzkonservatives Volk. Nun, die Gemeinde Wald war die erste in der Schweiz, die 1999 das Ausländerstimmrecht angenommen hat.

Das Appenzellerland ist ein Land für sich. Das gilt für die Bewohner, die Landschaft, das Selbstverständnis und die Eigenarten. Die Menschen haben einen starken Hang zur Unabhängigkeit. Autoritäten akzeptieren sie vorzugsweise die eigenen. Gewiss sind die Appenzeller Traditionen eng verbunden.

Bräuche sind die Klammern, die diese Gemeinschaft zusammenhalten. Wie wichtig diese sind, wurde vor wenigen Wochen einmal mehr deutlich. Wegen der Coronapandemie wurde das Silversterchlausen untersagt. Alfred Stricker, der Ausserrhoder Landammann, spricht von einem schwierigen Entscheid.

Der frisch gewählte Landammann Alfred Stricker, am Tag der Gesamterneuerungswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Benjamin Manser

Nicht gegen die Frau, aber für die Folklore

Eine dieser Klammern war in Ausserrhoden auch die Landsgemeinde. Aber wie geht das zusammen? Nicht erzkonservativ, nicht frauen- und nicht ausländerfeindlich und trotzdem sträubt man sich gegen das Frauenstimmrecht an der Landsgemeinde?

Es ging den Ausserrhodern nicht nur um politische Mitbestimmung: Viele Landsgemeinde-Gänger priorisierten den folkloristischen Aspekt. Die Resultate diverser nationaler Abstimmungen belegen, dass sich zumindest die Ausserrhoder nicht stärker gegen das Frauenstimmrecht gesträubt haben als Bewohner in anderen ländlichen Gegenden der Schweiz. «Wir sind ein liberaler Kanton. Doch bei der Landsgemeinde ging es um eine Haltung für den Erhalt einer identitätsstiftenden Institution», sagt Stricker.

Für viele Appenzeller war das Frauenstimmrecht vor allem eine grosse Bedrohung für ihre geliebte Landsgemeinde. Natürlich, das Landsgemeinde-Lied. Die Hymne. Gesungen aus Tausenden Männer-Kehlen. Hühnerhaut ist zu wenig. Da bleibt kaum in Appenzeller Auge trocken. Mit den Frauen zusammen, wie sollte das werden? Strickler sagt rückblickend, einer der schönsten Landsgemeinde-Momente sei just jener von 1990 gewesen, als er erstmals mit seiner Frau an der Landsgemeinde teilnehmen durfte.

Das Landsgemeindelied gesungen von 15 Appenzeller Chören. Youtube

Der grosse Jammer in den 90ern

Wie konnte es also kommen, dass sieben Jahre später die Landsgemeinde abgeschafft wurde. Die Frauen waren nicht der Grund. Oder doch? Die Stimmung war zu jenem Zeitpunkt mies. 1996 wurde die Kantonalbank, eine andere identitätsstiftende Institution, nach erfolglosen Sanierungsversuchen aufgelöst und von der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft, der heutigen UBS, übernommen.

Der Zusammenhalt bröckelte, ebenso das Vertrauen in die Politik. Ein guter Nährboden für eine unheilige Allianz zweier unterschiedlicher Lager: Hier die Trotzigen, für sich auch nach sechs Jahren nicht damit anfreunden konnten, dass Frauen an die Landsgemeinde dürfen. Dort die verkopften, die staatspolitisch argumentierten, wonach eine Landsgemeinde nicht mehr zeitgemäss sei, weil die Ausübung des Stimmrechts nicht für Jedermann und Jederfrau wegen Krankheit oder Sonntagsarbeit nicht gegeben sei.

1997 in Hundwil: Die letzte Landsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden. Michele Limina / KEYSTONE

Es war klar: Die Landsgemeinde schafft sich nicht selber ab. Also wurde der Entscheid 1997 an der Urne getroffen. Welche Torheit! Erst recht, wenn man wenige Kilometer weiter Richtung Alpstein sieht, wie das in Innerrhoden noch heute funktionieren kann. Obwohl dort das Frauenstimmrecht von oben diktiert, wurde nicht an der Landsgemeinde gerüttelt. Im Gegenteil. Man hat die Krise als Chance genutzt. Einmal mehr.

Frauenstimmrecht: Eine Zeitwende der positiven Art in Innerrhoden

Einst ein Bauern- und Sennen-Reservat, boomt der kleinste Kanton der Schweiz. Ausschlaggebend dafür ist laut dem Innerrhoder Landammann Roland Inauen ist die Einführung des Frauenstimmrechts. «1991 war eine Zeitenwende», sagt Inauen. «Man konnte den Kanton neu ordnen. Die Regierung wurde verkleinert, Gerichte wurden neu organisiert. Kaum ein Stein blieb auf dem andern. Ausserdem war klar: Wenn wir als Kanton überleben wollen, müssen wir finanziell unabhängiger werden.»

Die Jahre der Stagnation, des an Ort tretens sind auch in Ausserrhoden passé. Die Vision im Regierungsprogramm lautet: Wir wollen der attraktivste Wohnkanton der Ostschweiz werden. Auch ohne Landsgemeinde.