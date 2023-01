Wichtig wie Ernährung oder Trainer: die Menstruation im Sport

Frauenmedizin Wettkampf gegen die Hormone: Wie viel Niederlagen gehen im Sport aufs Konto der Menstruation? Das Energietief, verursacht durch ihre Hormone, konnte der US-Skirennfahrerin nichts anhaben. Doch warum sind Sportlerinnen ihnen noch immer ausgeliefert? Die Forschung ist noch dürftig. Sabine Kuster und Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 26.01.2023, 19.00 Uhr

Mikaela Shiffrin auf dem Weg zum Sieg im Riesenslalum am Mittwoch im Südtirol. Alessandro Trovati / AP

Warum siegt eine Sportlerin? Warum verliert sie? Profiathletinnen haben – wie ihre männlichen Kollegen – meist irgendeine Begründung parat nach einem Wettkampf, warum es ihnen gut oder schlecht lief. Die Antwort von US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin am Mittwoch nach ihrem Weltcup-Sieg im Riesenslalom im Südtirol war aber für den Übersetzer so unerwartet, dass er Shiffrin prompt missverstand.

Noch atemlos und am Ende lachend sagte sie: «Es ist eine unglückliche Zeit jetzt ... in meinem Menstruationszyklus. Deshalb bin ich noch müder.» Die Interviewerin antwortete: «Verstehe ich total!» ... während der Übersetzer etwas erzählte von: «Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache.»

Video: Katja Jeggli/CH Media Video Unit

Radfahren (engl. cycling) ist denn auch ein naheliegender Begriff im Sport als der Menstruationszyklus (menstruation cycle). Wobei – tatsächlich? Ist es nicht viel mehr so, dass für Sportlerinnen ihr Menstruationszyklus ebenso wichtig ist wie die richtige Ernährung oder ein guter Trainer, um zu siegen?

Das Sprechen darüber soll normal werden

Shiffrin jedenfalls sagte in dieser kurzen Interviewsequenz auch: «Wir müssen es zur Normalität machen, darüber zu sprechen.» Sie ist nicht die erste, welche nach einem Wettkampf auf ihren Zyklus zu sprechen kommt, aber die erste, welche ihre Hormone nach einem Sieg erwähnt.

Im August letzten Jahres sprach Grossbritanniens Super-Sprinterin Dina Asher-Smith offen über ihren Zyklus, nachdem sie an der Leichtathletik-Europameisterschaft in München den 100-Meter-Final mit Wadenkrämpfen hatte abbrechen musste. Sie hatte zuerst ihrer Erholungs- und Trinkstrategie die Schuld gegeben, sagte dann aber, «Mädchen-Zeugs» habe zu den Wadenkrämpfen geführt.

Dina Asher-Smith gibt auf im 100-m-Final der Europameisterschaften 2022 in München. Bild: Getty Images Europe

In der Folge rief sie öffentlich dazu auf, mehr Geld in die Erforschung des Menstruationszyklus zu investieren. Damit rannte sie offene Türen ein: Der weibliche Zyklus wird immer öfter auch im Sport thematisiert.

«Weiblicher Zyklus ist ein Dauerthema»

Maja Neuenschwander, Projektleiterin «Frau und Spitzensport» bei Swiss Olympic.

Maja Neuenschwander, ehemalige Läuferin und zweifache Olympiateilnehmerin, arbeitet seit drei Jahren beim Dachverband Swiss Olympic als Projektleiterin «Frau und Spitzensport» und sagt: «Seit Projektstart ist der weibliche Zyklus ein Dauerthema.»

Dass die Mens kein Tabu mehr ist, ist auch Sabrina Baumgarter, Gynäkologin und Verbandsärztin Swiss Cycling und Swiss Athletics, aufgefallen. Grund dafür seien die Sportlerinnen selbst. Denn: «Die Ärzte sprechen den Zyklus im Kontext der sportlichen Leistungsfähigkeit bei den Athletinnen noch eher wenig an, was sicherlich auch mit der noch spärlichen wissenschaftlichen Grundlage verbunden ist», sagt sie.

Die britische Sprinterin hatte auch recht, wenn sie mehr Forschung forderte («Wenn es ein Männerproblem wäre, würden wir schon eine Million verschiedene Wege haben, um die Dinge zu bekämpfen»).

Zum Beispiel könnten die Hormone mit ihren Auswirkungen auf die Elastizität des Gewebes in gewissen Phasen Verletzungen begünstigen. Doch Ergebnisse der Studien sind allgemein noch dürftig und vor allem: «Wir sind noch etwas ratlos, wie die Ergebnisse in der Praxis umzusetzen sind», sagt Maja Neuenschwander.

Zyklus besser nicht mit der Pille regulieren

Manche Athletinnen nehmen zum Beispiel die Pille, um nicht just an einem Wettkampftag Blutungen zu haben. Doch eine medizinische Studie 2020 zeigte, dass jene, welche die Pille nahmen einen grösseren Leistungsabfall nach der Blutungsphase hatten. Die Pille könnte deshalb für die Leistung mancher Athletinnen schädlich sein.

So sagte auch Daniela Ryf, 4-fache Ironman-Hawaii-Siegerin, in einem Interview mit CH Media 2020: «Es gibt Sportlerinnen, die die Periode hormonell steuern. Ich habe gemerkt, dass mein Körper leistungsfähiger ist, wenn alles natürlich läuft.» Manchmal sei der Wettkampfzeitpunkt halt Pech.

Die oben genannte Studie kam übrigens zum Schluss, dass die körperliche Leistung der Sportlerinnen signifikant besser war während der Blutung, verglichen mit den anderen Zyklusphasen. Und zwar seien die Sportlerinnen vor der Periode impulsiver, aber Risikobereitschaft oder Fehlerquote seien unverändert. Eine Studie im Fachjournal BMJ 2021, widerspricht dem schlechten Ruf der Periode ebenfalls: Sportlerinnen erholen sich offenbar schneller in der frühen Follikelphase, also während der Blutung, als am Ende der Lutealphase kurz vor der Mens. Nicht ganz konzis ergab eine Umfrage 2021 unter 195 Olympia-Sportlerinnen, dass rund die Hälfte am liebsten gleich nach der Periode einen Wettkampf bestreiten – dreissig Prozent waren sich unschlüssig, wann der beste Zeitpunkt ist.

Die täglichen Unterschiede sind gross

Die Zusammenhänge zwischen Leistung und Zyklus seien nicht schlüssig, zogen Autoren einer Übersichtsstudie in Frontiers das Fazit. Es bedürfe dringend noch mehr Forschung. Auch letztes Jahr heiss es in einem Fachartikel 2022: «Die üblichen Forschungsmodelle taugen nicht dazu, die Menstruationssymptome und den Umgang damit zu studieren.» Die Unterschiede von Tag zu Tag gerade während den Übergängen von der einen zur nächsten Zyklusphase würden zu wenig berücksichtigt.

Mikaela Shiffrin wie auch Sprinterin Dina Asher-Smith präzisierten nicht, in welcher Zyklusphase sie waren beim Sieg, beziehungsweise der Niederlage. Die Studienergebnisse widersprechen jedenfalls der gängigen Annahme, Frauen seien während der Blutungen weniger leistungsfähig.

Doch Maja Neuenschwander sagt: «Ebenso wichtig wie Studien ist es, dass die Sportlerinnen lernen auf ihren Körper zu hören, denn die Auswirkungen des Zyklus sind sehr individuell.» Die beiden heute bekannten messbaren Leistungsfaktoren maximale Sauerstoffsättigung und die Laktattoleranz würden sich in den verschiedenen Zyklusphasen jedenfalls nicht unterscheiden.

Angesprochen darauf, ob Sportlerinnen nach Siegen oder Niederlagen vermehrt auch über ihren Zyklus sprechen sollten wie Mikaela Shiffrin, sagt sie: «Das ist wohl Charaktersache. Ich wäre schon zufrieden, wenn die Frauen es in ihren Trainingsgruppen mehr ansprechen würden.»

