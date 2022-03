"Putin herrscht nicht typisch russisch, sondern patriarchalisch"

Frauen und Männer im Krieg Putin erstickt Widerrede mit Gewalt: «Das ist nicht russisch, das ist patriarchalisch», sagt die Genderforscherin Genderforscherin Leandra Bias vom Forschungsinstitut Swisspeace erklärt, warum Putin so gekränkt reagiert und was das mit seinem Männerbild zu tun hat. Anna Miller Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klare Rollenteilung: Bräute machen Selfies mit dem Herrscher an einem Feiertag in Moskau 2016. Bild: Mikhail Klimentyev/Getty

Was meinen Sie, wie es Putin gerade geht?

Leandra Bias: Das ist natürlich schwer zu sagen. Aber was ich in den letzten Tagen öfter mal gedacht habe: Putin trifft die Sache emotional. Er ist wirklich empört, dass die Ukraine es wagt, sich befreien zu wollen. Es geht nicht bloss um Geopolitik.

Sondern um die Gekränktheit eines Herrschers?

Es geht auch um die Kränkung der eigenen Person, die von seinem Bild von Männlichkeit herrührt.

Welches Bild von Männlichkeit verkörpert Putin denn? Diese Idee, dass er alleine für alles zuständig ist. In den Augen Putins ist seine Art, zu herrschen, keine Unterdrückung. Vielmehr sieht er sich als Sorgender. Deshalb setzt er sich ja auch so muskelbepackt und kämpfend in Szene. Dadurch, dass er stark ist, ist ganz Russland stark. Er und das Land sind in seinen Augen ein und dasselbe. Er trägt sein Land als Bürde. Und alle, die sich ihm widersetzen, sind in seinen Augen bloss undankbar.

Worin mündet diese Art von Weltsicht, wenn sie herausgefordert wird?

Solche Männer finden: Mir hat man zu gehorchen. Widerrede wird mit Gewalt erstickt. Innerhalb des Landes, aber auch ausserhalb.

Leandra Bias, Genderbeauftragte beim Friedensforschungs-institut Swisspeace. zvg

Ist das typisch russisch?

Nein, das ist typisch patriarchalisch. Das ist weltweit noch immer so, in so ziemlich allen Staaten. Aber Russland ist für viele Menschen, die diese Art von Männlichkeitsbild verherrlichen, eine ideale Projektionsfläche. In ihren Augen ist Russland stark, weil dort noch eine klare Machtordnung gilt. Inklusive klarer Rollenaufteilung der Geschlechter.

Was macht dieser Krieg mit den Geschlechterrollen?

Nationalstaaten sind nach Geschlechtern organisiert. Dem Mann fällt die Verteidigung des Staats zu, der Frau die Reproduktion des Staats – also Kinder gebären. Im Kriegsfall wird diese Einteilung auf die Spitze getrieben.

Es gibt aber auch Frauen in der Ukraine, die jetzt zur Waffe greifen.

Mag sein, doch solange wir Staatenarmeen haben, haben wir Militarismus in unserer Gesellschaft. Auch in der Schweiz. Was bedeutet: Wir trainieren Männern an, dass sie schützen sollen. Sie können zu Helden werden, aber sie müssen dafür auch Opfer bringen. Im schlimmsten Fall sollen sie mit ihrem Leben, ihrem Körper bezahlen. Diese Idee umgibt uns permanent, ist in unseren Köpfen und unseren Körpern gespeichert. Auch, wenn gerade nicht Krieg ist.

Was bedeutet das für die Gleichstellung?

Nichts Gutes, weil Gewalt in Kriegszeiten zunimmt. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch zuhause. Und diese richtet sich dann oft gegen die Frau. Und auch, weil archaische Rollenbilder gefestigt werden.

Ist denn Krieg, weil mehrheitlich Männer Staaten führen? Wäre bei weiblichen Regierungsvertreterinnen alles anders?

Nicht automatisch. Es wäre anders, wenn wir feministische Staaten hätten. Was konkret bedeutet, dass wir über Jahrzehnte hinweg gewisse Dinge fördern würden, die als «weiblich» gelten: Dialog, die Sicherheit des Einzelnen, Abrüstung, Gesundheitsversorgung, die Wirtschaft des Sorgens und der Pflege. Wenn wir also das Zusammenleben der Menschen in einem Land generell friedlicher und nachhaltiger gestalten würden. Diese Idee existiert ja seit dem ersten Friedenskongress der Frauen von 1915. Aber sie hatte bisher nie eine Chance, sich durchzusetzen.

Viele Männer fühlen sich doch jetzt missverstanden. Das ganze Übel des Kriegs soll an ihrem Geschlecht aufgehängt werden.

Genau darum geht es eben nicht. Sondern um das System dahinter, nicht den einzelnen Mann. Feministische Friedensförderung will die Würde aller Menschen bewahren, nicht bloss die der Frauen. Auch wenn ein Mann eigentlich flüchten will und keine Gewalt gegen einen anderen anwenden möchte, hat er bei allgemeiner Wehrpflicht in einem Land fast keine andere Chance, als in den Kampf zu ziehen.

Das sieht man nun ja gerade in der Ukraine.

Ja. Menschen werden zu Schachfiguren, zu Körpern, zu Instrumenten. Sie haben kein Recht mehr auf einen eigenen Willen, ein Nein. Auch deshalb ist es so wichtig, präventiv zu denken. Konflikte anzugehen, wenn die Lage noch nicht so explosiv ist wie jetzt. Studien beweisen, dass Friedensbeschlüsse, an denen Frauen beteiligt sind, im Schnitt länger halten. Wir müssen also Frauen in die vordersten Reihen lassen. Und die frühen Warnsignale eines Konflikts besser erkennen und früher eingreifen. Es braucht mehr Friedensförderung und mehr Vermittlung.

Viele ukrainische Männer kehren aber aus der Freiheit wieder in ihr Land zurück, freiwillig. Weil sie kämpfen wollen. Hat das nicht auch sein Positives? Kann Kampf nicht auch Kraft verleihen, wenn er dem Guten dient?

Natürlich, weil man handlungsfähig bleibt. Das ist nachvollziehbar. Aber es wird zum Problem, wenn der Akt romantisiert und verherrlicht wird. Wenn der Kampf als einzige Handlungsoption gilt. Und wenn alles andere als feig und unmännlich abgekanzelt wird. Ein Nein zu Krieg und Gewalt macht einen Mann nicht weniger zum Mann.

Und Selenski? Er wird als der neue Anti-Putin gefeiert, als eine neue Art von Mann, der Emotionen zeigt. Ist das der bessere Weg?

Selenski steht für eine modernere Männlichkeit, die Verletzlichkeit zeigen kann. Er zeigt Emotionen, er ist der Underdog. Und er zeigt seine Sorgen um die Nation offen. Aber darin sehe ich auch eine Gefahr.

Warum?

Weil viele ihn nun wieder als Helden sehen, seinen Kampfgeist loben, ihn als Person verherrlichen. Und seine Politik nicht mehr hinterfragen. Natürlich, er hat unglaubliche Würde bewiesen in dieser schlimmen Situation. Ohne Frage regiert er sein Land gut in dieser Krise. Und doch dürfen wir nicht vergessen, hinzuschauen und uns zu fragen: Wie wird auch hier wieder Macht verteilt? Verteilt sich die Macht auf viele, auch auf Frauen, oder konzentriert sie sich weiterhin auf einen Mann, einen Herrscher in einem neuen, moderner anmutenden Gewand?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen