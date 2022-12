Sie känkeln kurz vor dem Weihnachtsfest? Sieben schnelle Tipps

Fragen & Antworten Schon wieder kränkeln wir an Weihnachten: Darf man verschnupft ans Fest? Lohnt sich ein Booster jetzt noch? An diesen Weihnachten gibt es keine Coronamassnahmen mehr. Doch wer das neue Jahr gesund beginnen will, sollte sich trotzdem nicht zum hustenden Schwiegersohn an den Tisch setzen. Sieben Tipps in letzter Minute. Bruno Knellwolf, Sabine Kuster 1 Kommentar 22.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weihnachten verschieben – das droht bei einer heftigen Erkältung. Dobrila Vignjevic/Getty

Was soll ich bei Erkältungssymptomen am Tag eines Familienfestes tun?

Erkältungssymptome ignorieren ist eine Möglichkeit. Aber nicht sehr sozial. Zum Beispiel wegen der betagten Gäste an einer Familienfeier oder wegen all jener, die Skifahren gehen möchten nächste Woche. Um Corona auszuschliessen, sind die Selbsttests vor einem Fest nach wie vor geeignet. Das Risiko für schwere Verläufe ist zwar geringer geworden, aber eine Coronainfektion als Mitbringsel macht sich schlecht. Da auch die Grippe heftig kursiert, sollte man bei Fieber und Kopfschmerzen unbedingt zu Hause bleiben. Lustig würde es so am Weihnachtsfest ja auch für einen selbst nicht. Am besten beim Abmelden gleich ein Ersatz-Treffen im Januar abmachen. Das tröstet. Und wenn Sie die Gastgeberin oder der Gastgeber gewesen wären: Ab in die Tiefkühltruhe mit dem guten Stück Fleisch.

Wie kann man sich jetzt noch vor Corona schützen?

Masken helfen an Weihnachtsessen nur bedingt. Die neuen Varianten des Coronavirus sind derart ansteckend, dass man sich auch während einer halben Stunde beim Essen anstecken kann. Risikopersonen könnten auf ein Outdoor-Fondue ausweichen oder einen Luft- oder UV-Filter anschaffen. Ein Selbsttest oder gar ein PCR-Test aller Gäste vor dem Essen ist die einfachere Lösung. Tests geben keine hundertprozentige Sicherheit, aber diese gibt es generell nicht.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zurzeit, Grippe- oder Coronaviren mit sich rumzutragen?

Vergleicht man die Arztkonsultationen wegen der Grippe mit den positiven Corona-Labortests, ist die Fallzahl pro 100'000 Einwohner ähnlich: 149 Grippemeldungen gegenüber 161 Coronafällen. Bei Corona ist die Dunkelziffer von etwa Faktor 6 aber wohl etwas höher als bei der Grippe, obwohl es auch dort viele Fälle gibt, die nicht dem Arzt gemeldet werden. Wegen der Dunkelziffer von Corona und Grippe ist der Vergleich schwierig. Das Coronavirus ist aber per se viel ansteckender.

Nützt es so kurz vor den Festtagen noch, wenn man sich impfen lässt?

Für Weihnachten nicht mehr direkt. Aber bereits bis zum Silvester baut sich die Schutzwirkung schon weitgehend auf. Bis die Impfung vollständig wirkt, dauert es ungefähr 12 bis 14 Tage.

Ist die Grippe weniger gefährlich?

Für ältere Personen ist eine Influenza-Infektion theoretisch immer noch etwas weniger gefährlich, diese wegen der lebenslang aufgebauten Immunität und auch wegen eines geringeren Risikos für Langzeitfolgen. Praktisch aber sind wir während der letzten zwei Jahre nicht mehr mit diesen Viren in Kontakt gekommen – mit Corona aber in den meisten Fällen schon. Der Risiko-Vergleich ist schwierig. Sicher ist: Die Spitäler haben jetzt schon alle Hände voll zu tun mit Influenza-Patienten. Grippe-Infektionen führen jeden Winter zu rund 1500 Todesfällen bei älteren – oft ungeimpften – Personen. Zum Vergleich: 2021 war bei 5887 Gestorbenen Corona die Haupttodesursache, wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik diese Woche zeigten.

Kann man Corona und die Grippe gleichzeitig haben? (Flurona)

Vor Flurona hat man sich gefürchtet, die gleichzeitige Infektion mit Sars-CoV-2 und Influenza. Doch die Doppelinfektionen mit Corona und Grippe sind sehr selten. Studien zeigen, dass der zweite Erreger in seinem Wirken geschwächt wird, wenn schon der erste Erreger eine Zelle attackiert und dadurch Gegenmassnahmen des Immunsystems eingeleitet werden. Wegen des Interferons in den Zellen, hervorgerufen durch den ersten Erreger, kann der zweite Erreger, egal ob Sars-CoV-2 oder Influenza, abgewiesen oder sogar zerstört werden. In Australien ist es in der dortigen Grippewelle kaum zu Flurona gekommen.

Was hilft bei hartnäckigem Husten wirklich?

Schleim überzieht die Nasen- sowie die Bronchialschleimhaut in den Bronchien und wird dort immer produziert. Wenn sich aber die Bronchialschleimhaut entzündet, sammelt sich dort mehr Schleim, der mit dem Hustenreflex herausbefördert wird. Der Schleim wird in den Bronchien immer zäher, sammelt sich und löst den Hustenreflex aus, der vom Hustenzentrum im Gehirn gesteuert wird. Das Husten hilft somit, den Schleim loszuwerden. Nehmen wir in dieser Zeit bereits hustenstillenden Sirup, der den Reflex lahmlegt, staut sich der Schleim in den Atemwegen. Hustenstillende Präparate sollte man also am besten nicht oder nur bei trockenem Husten einnehmen. Ein Tee oder Dämpfen kann aber lindernd wirken.

1 Kommentar Thomas Zweidler vor etwa einer Stunde Sorry, ist rein subjektiv:Tat meinem Körper keine Impfung an und habe gutes Gewissen (denn mit oder ohne Impfung war/ist man ansteckend = die grosse Lüge kam aus...)und bin nicht krank. Seelische und körperliche Gesundheit gehören zusammen. Soweit meine rein subjektive Empfindung.... Alle Kommentare anzeigen