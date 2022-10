725-PS-Geländewagen Vom Militärfahrzeug zum Statussymbol: Jetzt haben auch Ferrari und Lamborghini einen SUV Grösser, schneller, teurer: Wer mit einem SUV auffallen will, braucht mehr als einen Porsche. Lamborghini und Ferrari bieten Abhilfe. Philipp Aeberli Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Der Lamborghini Urus Performante bietet 666 PS – und zeigt dies auch optisch deutlich. Philipp Rupprecht / zvg

Der Geländewagen stand für Bodenständigkeit, als der Fernseh-Bergdoktor in den 1990ern mit seinem Mercedes G auf Visite ging. Prestige und Luxus verband man damals nicht mit ihm. Doch der kantige Geländewagen zeigt den Wandel seiner Fahrzeuggattung perfekt auf: 1979 als Militärfahrzeug lanciert, eroberte der Geländewagen als Familienkutsche der Reichen die Städte. Die Ausstattung wurde edler, die Motoren stärker, die Preise höher.

Damit zeigte Mercedes, wie viel Gewinn-Potenzial in diesem Segment steckt. So musste sich die G-Klasse den Markt bald nicht mehr nur mit dem Range Rover teilen; es kamen Hersteller auf den Plan, die man bis dato mit einem SUV so gar nicht in Einklang brachte. Den Anfang machte Porsche ab 2002 mit dem ­Cayenne.

Der Aufschrei damals war, zumindest unter Auto-Enthusiasten, riesig. Schliesslich steht die Marke für wendige Sportwagen. Und plötzlich soll ein 4,78 Meter langer und über zwei Tonnen schwerer Koloss das traditionsreiche Wappen auf der Haube tragen?

Damit ein Range Rover als Zweitwagen nicht mehr nötig ist

Der damalige Designer Harm Lagaaij erklärte in einem Interview die Überlegungen dazu: «Die meisten unserer 911-Kunden haben noch einen Range Rover oder ein ähnliches Fahrzeug in der Garage. Warum sollen wir ihnen nicht auch dieses Auto verkaufen?» Der Plan ging auf: Die SUV-Modelle Cayenne und Macan sind heute die meistverkauften Modelle des Herstellers.

Mit einem Porsche grenzen sich Reiche prima vom Gros der SUV-Fahrer ab, die in einem Range Rover, BMW oder VW sitzen. Doch je zahlreicher die Porsches werden, desto dringender wird eine Alternative, damit man weiterhin auffällt. Zum Glück gibt es die: Seit 2016 bietet diese Maserati mit dem Levante und seit 2020 auch Aston Martin mit dem DBX. Sogar Rolls Royce und Bentley haben ein SUV.

Mit dem Purosangue hat nun auch Ferrari ein SUV. Unter der Haube: ein V12-Saugmotor mit 725 PS! Ferrari

Reichlich spät ist nun auch Ferrari auf den Geschmack gekommen. Der Hersteller vermeidet es zwar, den Purosangue (zu Deutsch: Vollblut) als SUV zu bezeichnen, sondern spricht lieber vom ersten Viertürer der Marke. Um zu untermauern, dass dieser Viertürer nichts mit den gängigen SUV zu tun hat und sie alle in den Schatten stellen will, verbaut Ferrari einen V12-Saugmotor mit 725 PS. Zum Verbrauch des Allradlers gibt es noch keine Infos – genauso zum Preis. Um die 400'000 Franken dürften es allerdings sein, wenn die ersten Autos gegen Ende des Jahres zu Kunden kommen – und die Chancen stehen gut, dass auch bei Ferrari der «SUV» zum meistverkauften Modell wird.

Ein Stier und die italienische Rivalität

Damit hängt der Ferrari nicht nur den Porsche Cayenne (680 PS) ab, sondern auch den Aston Martin DBX (707 PS). Und – für Ferrari ganz wichtig – die Konkurrenz aus dem eigenen Land. Mit dem Urus bietet Lamborghini schon länger ein SUV an, welches der Hersteller nun noch etwas aufgemotzt hat. So hat Lamborghini nun mit den überarbeiteten Versionen «S» und «Performante» 666 PS im Angebot – und bietet auf Wunsch auch optisch mehr Krawall. Denn auch das ist für die Kundschaft ein Kaufargument.

Der Benzinverbrauch vermutlich weniger. Diesen gibt der Hersteller mit 14,1 l/100 km an. Dafür sprintet der Stier in 3,3 Sekunden auf Tempo 100 und wird bis zu 306 km/h schnell – Werte, die sich im Autoquartett gut machen. Und: Auch bei Lamborghini ist das SUV inzwischen das meistverkaufte Modell. Alleine in der Schweiz wurden dieses Jahr schon 67 Stück verkauft – trotz Preisen von deutlich über 300'000 Franken.

Wenn man so will, kommt Lamborghini mit den Geländewagen seinen Wurzeln wieder ein Stück näher. Begonnnen hat das Unternehmen nämlich als Traktoren-Fabrikant, ehe es sich den Sportwagen zuwendete.

Ökologisch macht das alles natürlich keinen Sinn. Immerhin aber haben die superreichen Familien eine weitere Alternative, um sich von all den gewöhnlichen Porschefahrern abzugrenzen.

