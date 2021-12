Forschung «Monumentaler Moment»: eine Raumsonde kommt der Sonne näher denn je zuvor Eine Sonde der Nasa ist erstmals in die Atmosphäre der Sonne eingedrungen. Damit kann der Sonnenwind genauer erforscht werden. Niklaus Salzmann 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die Nasa-Sonde ist seit 2018 unterwegs und umkreist die Sonne nun immer enger. NASA / Johns Hopkins APL / Ben Smith

In der griechischen Mythologie ist Ikarus zu Tode gestürzt, als er der Sonne zu nahe kam und seine Wachsflügel schmolzen. Die US-Raumfahrtagentur Nasa hat nun geschafft, woran er gescheitert ist. Mit einer Raumsonde ist sie bis in die Atmosphäre der Sonne vorgedrungen, wie am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt gegeben wurde.

Die Sonde ist 2018 gestartet und umkreist nun die Sonne immer enger. Im April dieses Jahres haben die Daten gezeigt, dass die Sonde sich in der Sonnenatmosphäre befand. Der Abstand zur Sonne betrug noch rund 13 Millionen Kilometer, das entspricht ungefähr neun Mal dem Durchmesser der Sonne. In Zukunft soll die Sonde sogar noch näher herankommen, auf halb so viel Abstand wie bisher.

Thomas Zurbuchen, wissenschaftlicher Direktor der Nasa, sprach von einem «monumentalen Moment» für die Erforschung der Sonne. Aus den Messungen von Teilchen und ­Magnetfeldern verspricht er sich nicht nur Erkenntnisse zur Sonne, sondern auch zu anderen Sternen.

Teilchen von der Sonne stören Signale auf der Erde

Unter anderem liefert die Sonde Daten aus dem Sonnenwind. Das ist ein kontinuierlich von der Sonne ausgehender Teilchenstrom, der auf der Erde die Polarlichter auslöst. In Phasen besonders intensiver Aktivität, sogenannten Sonnenstürmen, kann der Sonnenwind auch GPS- und Funkverbindungen stören.

Die Zone, in welche die Sonde im April eingedrungen ist, heisst Korona. Darin wird die meiste Materie durch Gravitation und magnetische Kräfte festgehalten. Was es schafft, die Korona zu verlassen, fliegt als Sonnenwind durchs All.

Die äussere Grenze der Korona ist nicht perfekt kugelförmig, sondern hat Verformungen, wie die Messungen zeigten. Die Sonde ist auf ihrem Flug mehrmals in die Korona eingetaucht und wieder herausgekommen.