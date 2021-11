Vulkane schreiben Weltgeschichte

Forschung Klimaschocks durch Vulkane: Naturgewalten schreiben Weltgeschichte Ein Vulkanausbruch kann zu kühleren Sommern und weniger Regen führen. Im kaiserlichen China hat das zu Umstürzen geführt, wie ein Forschungsteam mit Berner Beteiligung zeigte. Niklaus Salzmann 23.11.2021, 05.00 Uhr

Nebst Asche und Lava spucken Vulkane auch Schwefel aus, der lange in der Atmosphäre verbleiben kann. EPA

Am 4. Januar 1641 verdunkelte sich der Himmel über den Philippinen. Ein Vulkan war ausgebrochen, der Mount Parker, und hatte Unmengen an Asche in die Höhe geschleudert.

Am 25. April 1644 erhängte sich in China der Kaiser Chongzhen. Die Ming-Dynastie – bis heute bekannt für ihre blau-weissen Vasen – war am Ende.

Zwischen den beiden Ereignissen liegen gut drei Jahre und fast 4000 Kilometer. Und doch hängen sie vermutlich zusammen. Denn auffallend viele chinesischen Dynastien brachen jeweils nach einem grösseren Vulkanausbruch zusammen. Das konnte ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Bern zeigen.

Bei Ausbrüchen katapultieren Vulkane neben Asche auch Schwefeldioxid in die Atmosphäre. In der Stratosphäre können daraus feinste Schwefelsäuretröpfchen entstehen. Michael Sigl, Assistenzprofessor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern, sagt: «Diese Aerosole haben eine Verweildauer von zwei bis drei Jahren.» An ihnen wird ein Teil des Sonnenlichts aus dem All zurückgestrahlt, die Sommer auf der Erde werden kühler. Weil sich die Landmassen weniger erwärmen, geraten auch Wind und Niederschlag durcheinander. Im Süden Asiens wird zum Beispiel der Monsun schwächer, es gibt weniger Regen.

Grosse Städte besonders hart getroffen

Mit anderen Worten: Ein grosser Vulkanausbruch kann zu Kälte und Dürren führen. Das ist verheerend für die Landwirtschaft. Gerade grössere Städte, wo viele Leute durch vergleichsweise wenig Agrarland versorgt werden müssen, werden empfindlich getroffen. Solche Klimaschocks haben im kaiserlichen China zum Zusammensturz von Dynastien beigetragen. Das belegt eine Studie, die soeben in der Fachzeitschrift «Communications Earth and Environment» erschienen ist. Zum internationalen Autorenteam gehören neben Michael Sigl von der Universität Bern auch Forschende aus Geschichtswissenschaften und Statistik.

Spuren historischer Vulkanausbrüche finden sich bis heute im Eis der Arktis und Antarktis eingeschlossen. In jenen Jahren entstanden Eisschichten mit erhöhten Schwefelkonzentration, anhand derer heute die Ausbrüche datiert werden können. Es ist eine Spezialität der Universität Bern, Eisbohrkerne zu analysieren. Dies taten sie auch für die neue Studie.

Es war nicht der Vesuv

Datiert wurden Eisschichten bis vor kurzem anhand einer Skala, die sich an den Ablagerungen eines Vulkans in der Antike orientierte – vermeintlich vom Vesuv, der im Jahr 79 Pompeji verschüttete. Doch da lag ein Irrtum vor, wie sich inzwischen zeigte. Die Ablagerungen stammten von einem anderen Ausbruch, die Skala war um sieben bis zehn Jahre verschoben. Michael Sigl sagt: «Inzwischen können wir die Ausbrüche auf plus minus zwei Jahre, phasenweise auch genauer, datieren.»

Aus dem Vergleich von grönländischen mit antarktischen Bohrkernen lässt sich zudem erkennen, ob sich ein Ausbruch in den Tropen oder in den höheren Breiten der Nord- oder auf der Südhalbkugel ereignet hatte.

Vom Jahr 1 nach Christus bis 1915 ermittelte das Forschungsteam insgesamt 156 Vulkanausbrüche im Eispanzer Grönlands. In der gleichen Phase waren in China 68 Dynastien zusammengebrochen. Davon trafen fast alle, nämlich 62, zeitlich ungefähr mit Vulkanausbrüchen zusammen. Dass diese Übereinstimmung zufällig ist, ist äusserst unwahrscheinlich, wie das Team mit statistischen Methoden nachwies.

Die Ming-Dynastie war bereits geschwächt

Das heisst aber nicht, dass die Vulkane die alleinige Ursache für einen Kollaps sind. Die Ming-Dynastie beispielsweise hatte bereits eine Dürre hinter sich, als sie die Folgen der Eruption auf den Philippinen zu spüren kriegte. Zudem stand sie schon lange im Krieg mit den Mandschuren.

In Kriegszeiten ist die Nahrungssituation ohnehin oft kritisch. Landwirtschaftlich tätige Menschen werden ins Militär eingezogen oder zu anderer Zwangsarbeit verpflichtet. Die verfeindeten Lager vernichten einander Felder und Ernte. Der Handel, mit dem Nahrungsengpässe ausgeglichen werden könnten, ist eingeschränkt. So erstaunt es nicht, was die Analyse des Forschungsteams ergab: In Kriegszeiten reichten kleinere Vulkanausbrüche, um das Ende einer Dynastie herbeizuführen. Grosse Ausbrüche konnten hingegen auch stabile Dynastien stürzen.

Göttliche Strafe für den Herrscher

Für die Herrscher kam eine weitere Schwierigkeit dazu: Sie wurden teilweise für die Missernten verantwortlich gemacht. Die Kaiser waren nicht gewählt, sondern gottgesandt. Wenn nun plötzlich das Klima verrücktspielte, konnte dies als göttliche Strafe für ein Fehlverhalten des Herrschers verstanden werden. Dadurch sank der Rückhalt der Machthaber in der Bevölkerung.

Nicht jeder Vulkanausbruch liess eine Dynastie zusammenbrechen. Aber dass Vulkane die Weltgeschichte beeinflussten, zeigte sich auch andernorts. Um dies nachzuweisen, braucht es aber verlässliche historische Chronologien, wie sie nur selten zu finden sind. Exakte Aufzeichnungen gibt es phasenweise aus Ägypten, wo sogar der jeweilige Stand des Nils festgehalten wurde. Diese Region hat ein Team mit Michael Sigl in einer 2017 erschienenen Studie untersucht.

Nach dem Ausbruch zog der Pharao die Truppen zurück

Demnach führte der Nil oft nach Vulkanausbrüchen auffallend wenig Wasser – eine Folge des abgeschwächten Monsuns. Da die Landwirtschaft von der Bewässerung abhing, konnte dies zu Hungersnöten und Revolten führen. So hatte Ptolemaios III. als Pharao mit einem Mangel an Getreide und damit einhergehenden Unruhen zu kämpfen, nachdem sich 247 vor Christus eine grosse Eruption ereignet hatte. Er war damals mit seinen Truppen auf Kriegszug im heutigen Syrien und Irak. Im Jahr 245 vor Christus entschied er sich überraschend zum Rückzug – vermutlich, um sich stärker um die Probleme im eigenen Land zu kümmern. Der Vulkanausbruch hat damit wohl den Frieden im Nahen Osten begünstigt.

Gemäss der neuen Studie sind bis heute gewisse Regionen anfällig auf Klimaschocks durch Vulkane. «Gefährdet sind besonders Südostasien, Indien und Ostafrika, wo der Monsun vorkommt», sagt Sigl. Auch bei der Hungersnot in der Sahelzone in den Siebzigern und Achtzigern könnten Vulkane eine Rolle gespielt haben. Damals war aber noch eine andere, extrem starke Quelle von Schwefelemissionen im Spiel: der Mensch mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Er stiess damals so viel Schwefel aus, dass die vulkanischen Emissionen im Vergleich dazu buchstäblich verblassen. Michael Sigl: «In den Eisbohrkernen aus Grönland finden sich so viele anthropogene Schwefelemissionen, dass wir selbst die grössten Vulkanausbrüche daneben nicht mehr ausmachen können. Sie sind nur im antarktischen Eis sichtbar.»