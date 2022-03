Schädigt das Coronavirus das Immunsystem dauerhaft?

Forschung Immunzellen sterben nach einer Infektion: Schwächt das Coronavirus das Immunsystem dauerhaft? Eine neue Studie zeigt, dass Sars-Cov-2-Viren Immunzellen absterben lassen können. Doch ob sie wie Aids-Viren das Immunsystem dauerhaft schwächen, bezweifelt Infektiologe Hundrych Günthard, der sich mit HIV auskennt. Sabine Kuster 17.03.2022, 11.00 Uhr

Im Kreise der Corona-Alarmisten sorgt die Studie für Aufsehen: Chinesische Forscher und das virologische Institut in Wuhan zeigen anhand der Blut-Proben von 22 Patienten wie Sars-Cov-2-Viren menschliche Immunzellen töten.

Bei schweren Verläufen führt Sars-Cov-2 tatsächlich zu einer extremen Reduktion der Lymphozyten - besonders der CD4+ T-Zellen -, welche im Menschen Viren bekämpfen können. Das alleine ist noch kein Warnzeichen, denn auch verschiedene Viren wie die Masern oder das Eppstein-Barr-Virus schwächen das Immunsystem auf diese Weise vorübergehend. Das Virus infiziert diese Zellen, worauf sie absterben. Das Absterben ist sinnvoll, weil sich das Virus so nicht weiter verbreiten kann.

Die chinesische Forscher berichten nun aber, sie hätten im Labor beobachtet, dass die RNA des Virus in den infizierten Lymphozyten nach 24 Stunden häufiger sequenzierbar gewesen sei. Die Forscher schliessen daraus, das Virus habe sich in den Immunzellen vermehren können. Infektiologe Huldrych Günthard vom Universitätspital Zürich bezweifelt dies jedoch. Er sagt: «Die Studie ist interessant, aber die Sache mit der Vermehrung ist nicht ganz überzeugend. Die Anzahl gefundener Replikationen ist recht tief.»

Der Vergleich mit HIV drängt sich auf

Bei vom HI-Virus infizierten Zellen sehe man eine solche Vervielfältigung in Immunzellen viel deutlicher. Der Vergleich mit Aids kommt nicht von ungefähr: Nichts ist gefürchteter als ein Virus, gegen das der menschliche Körper nicht nur innert Tagen und Wochen sondern auch noch nach Monaten oder Jahren den Kampf verlieren kann, weil es langsam das Immunsystem schädigt.

Doch was die Forschenden auch herausgefunden haben, und was auch Günthard überzeugt ist, dass es Sars-CoV-2 auch gelingt Immunzellen zu infizieren, ohne dass sie mit dem Spike-Protein andocken müssen. Das heisst, dass das Virus offenbar auch in Zellen eindringen kann ohne die bekannte Pforte der ACE2-Rezeptoren zu benützen. Dies sind jedoch genau jene Andockstellen mit denen auch die menschlichen Antikörper das Virus im Körper bekämpfen.

Doch auch hier sagt Günthard: «Wenn das Virus die ACE2-Rezeptoren sehr leicht umgehen könnte, dann wären die Impfungen nicht so extrem wirksam.»Denn die Impfungen trainieren den menschlichen Körper gerade auf die Erkennung des Spike-Proteins - und nicht auf die Erkennung des kompletten Sars-Cov-2-Virus.

Günthard: «Sars-Cov-2 wird zum Erkältungsvirus»

Er hält dieser Umgehungsmechanismus aber als gute Erklärung für sehr schwere bis tödliche Verläufe. Denn es ist eine Spezialität von Covid-19, dass bei den Kranken oft nach mehreren Tagen, wenn der Körper eigentlich schon Antikörper produziert hat, eine deutliche und manchmal fatale Verschlechterung eintritt.

Günthard aber sagt: Ich bin immer noch überzeugt davon, dass wir uns an Sars-Cov-2 gewöhnen werden. Dass es also wird, was die bisherigen vier kursierenden Coronaviren auch sind: ein Erkältungs-Infekt.

«Ich bin 61, geboostert und gerade von Corona genesen. Es war eine zünftige Erkältung, aber in anderen Jahren wäre ich damit arbeiten gegangen - mit Maske versteht sich.»

Problematisch sei aber weiterhin, dass das Virus für Personen mit einem schwachen Immunsystem gefährlich sei. «Deshalb sollte man auch noch nicht alle Massnahmen aufheben.»

Studie mit dem vielversprechenden BC007-Medikament startet im Sommer Dass eine Corona-Virus-Erstinfektion das Immunsystem vielleicht nicht nachhaltig schwächen, aber doch verändern kann, wird bei manchen Fällen von Long-Covid vermutet. Ein Grund für die anhaltende Fatigue kombiniert mit Gehirnnebel, Verdauungsstörungen und Schlafproblemen vor allem bei Frauen jüngeren und mittleren Alters sind möglilcherweise Autoantikörper – also Antikörper mit denen das Immunsystem fälschlicherweise den eigenen Körper angreift. Diesen Pfad zur Heilung verfolgt das Biotechnologieunternehmen Berlin Cures mit dem Medikament BC007. Dieses wurde nach der Heilung von vier Long Covid-Patienten im Sommer 2021 auf einen Schlag berühmt. Es dockt an Autoantikörper gegen das G-Protein an und macht sie unschädlich. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es gelungen sei eine grosse Studie aufzugleisen um die Wirkung gegen Long Covid zu erforschen. Die Studie soll in über 15 Kliniken in Deutschland, Holland, Spanien, Finnland und auch der Schweiz durchgeführt werden und im Sommer starten. Interessierte Patienten können sich in den Kliniken melden, sobald bekannt, ist welche dass teilnehmen. (kus)