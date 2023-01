Forschung: Helfen Kreuzworträtsel und Aspirin gegen Alzheimer?

Forschung Kreuzworträtsel und Aspirin? Was wirklich gegen Gedächtnisverlust helfen kann Demenz verursacht in der Schweiz jährlich Kosten von über 11.8 Milliarden und beschäftigt sowohl Patienten als auch Angehörige. Zur Prävention der Krankheit gibt es einige Empfehlungen – doch nicht alle nützen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Das grosse Vergessen: Das Gehirn von Alzheimerkranken ist pathologisch verändert. Getty Images

Bei der Früherkennung von Alzheimer muss man unterscheiden zwischen dem Risiko, das ein Mensch in sich trägt, und der Frage der Prävention. Theoretisch könnte man bei gesunden Menschen feststellen, wie gross das Alzheimer-Risiko ist. Das wäre je nach Resultat aber eine ungeheure Belastung für die Betroffenen, deshalb wird das aus ethischen Gründen in der Schweiz nicht gemacht. Früherkennung ist aber wichtig, wenn erste Symptome da sind. Wenn die Diagnose früh gestellt wird, kann der Betroffene Wichtiges noch selbst regeln, solange die Urteilsfähigkeit noch da ist. Auch bei den nicht medikamentösen Therapien ist eine frühe Diagnose wichtig, um zum Beispiel mit Ergotherapie die Lebensqualität so lange wie möglich hochzuhalten.

Festgestellt wird Alzheimer heute im Nervenwasser oder mit bildgebenden Verfahren. Schwierig ist zu sagen, wann jemand eine Abklärung machen muss. Banale Dinge wie kleine Vergesslichkeiten oder Gedankenverlorenheit sind keine Demenz. Ein Indikator ist, wenn Alltagskompetenzen verloren gehen, erklärt Felbecker. Wenn das neue Küchengerät plötzlich nicht mehr bedient werden kann oder wenn Interessen verloren gehen.

Die Auswirkung der Ernährung auf das Alzheimer-Risiko wird gemäss dem Demenzexperten überschätzt. Es gibt Hinweise, dass eine mediterrane Ernährung günstig sein könnte. «Aber es gibt keine Studien, die gezeigt haben, dass Ernährungsumstellung das Demenzrisiko massiv senkt», sagt Felbecker. Skeptisch ist der Neurologe, was Nahrungsergänzungsmittel, Drinks und andere Versprechungen betrifft. «Wir empfehlen das nicht.» Keine Frage sei aber, dass gesunde Ernährung mit mediterraner Diät generell dem Körper nütze, aber demenzspezifisch sei das nur ein kleiner Faktor.

Nützen Kreuzworträtsel und Sprachenlernen? Ja, das ist bewiesen. Hirnaktivität mit aktivem Sozialleben ist die beste Demenzprävention. «Menschen, die zum Beispiel in Vereinen aktiv sind, haben ein niedrigeres Demenzrisiko als Menschen, die in sozialer Isolation leben», sagt Felbecker. Kognitives Training wie Sprachenlernen ist gut, aber vor allem in Verbindung mit anderen Menschen.

Auch Hirnjogging kann helfen, allerdings macht man das oft allein. Auch Sport nützt. Eine am Donnerstag im «Journal of Physiology» publizierte Studie der University of Otago in Neuseeland zeigt, dass sechs Minuten hochintensives Training die Lebensdauer eines gesunden Gehirns verlängern und das Auftreten von Alzheimer und Parkinson verzögern. Kurzes, aber intensives Radfahren hat die Produktion eines speziellen Proteins erhöht, das für die Gehirnbildung, das Lernen und das Gedächtnis wichtig ist und das Gehirn vor altersbedingtem kognitivem Abbau schützt, schreiben die Forscher um Travis Gibbons. Rein aus Demenzperspektive wäre es positiv, lange zu arbeiten. «Patienten, die noch im Arbeitsprozess sind, haben damit die beste Therapie.»

Aspirin wird oft im Zusammenhang mit Demenzbekämpfung erwähnt. «Das macht man in der Regel nicht mehr», sagt Felbecker. Seit dem Jahr 2000 gibt es eine Zulassung für die Acetylcholinesterase-Hemmer. Das sind Medikamente, welche die Symp­tome «leicht verbessern können». Die Medikamente sind aber umstritten. Eingesetzt wird auch das Naturpräparat Ginkgo, das kaum Nebenwirkungen hat. Die Wirksamkeit ist aber auch umstritten. Die meisten Studien sind von «durchwachsener Qualität», wie Felbecker sagt. Als falsch würde er die Einnahme aber nicht bezeichnen.

Wird Stress als negativ empfunden, wird das Demenzrisiko wohl etwas erhöht. «Normaler» Stress mit vielen E-Mails und Anrufen, verbunden mit der Strategie, wieder herunterzufahren und genügend zu schlafen, ist kein Problem. Schlecht ist aber übermässiger Alkoholkonsum. Zwei Gläser Wein wirken negativ.

Rein aus Demenzperspektive ist eine kleine Menge Alkohol allerdings hilfreich, die totale Abstinenz ist noch schlechter. Das ist allerdings heikel und wird nicht gerne empfohlen, weil der Alkohol vielleicht gegen Demenz helfen kann, aber andere Organe schädigt. Kontaktsportarten können im schlechten Fall bei zu hohen Belastungen auch zu Demenz führen. Beispiele gab es da aus dem American Football und dem Eishockey wegen der Folgen nach Schädel-Hirn-Traumata. Nur ganz wenige Fälle sind bei der Alzheimer-Demenz auf Vererbung zurückzuführen. In den allermeisten Fällen ist es Zufall.

