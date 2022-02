Diese Forscherin schaut in der Antarktis in die Zukunft der Erde

Forschung Ganz am Anfang der Nahrungskette: Zwischen Eisbergen wächst ein Unterwasserwald Sie haben eine kompliziertere DNA als Menschen und produzieren 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir zum Atmen brauchen: Phytoplankton. Eine Forscherin untersucht in der Antarktis wie er sich gerade verändert - mit Hilfe von Touristen. Katrin Groth 22.02.2022, 05.00 Uhr

Allison Cusick zeigt eine Mess-Sonde. Katrin Groth

Als Allison Cusick das Netz aus dem Wasser zieht, beginnt das Gummiboot zu schaukeln. Beim Versuch, die Wasserprobe zu greifen, schwappt es der Meeresbiologin eiskalt über die nackten Finger. Für einen kurzen Moment friert ihr Lächeln ein. Schon immer reizte Cusick das Abenteuer. Als Kind wollte sie Astronautin werden, von ihrem Kinderzimmer in Seattle aus ins Weltall fliegen. Da passt es, dass dieser Ort hier in der Antarktis auch «Weisser Mars» genannt wird und die Gestalten, die mit im Boot sitzen, eingepackt sind, als würden sie sich geradewegs auf dem Weg ins All befinden.

Vor sieben Jahren war Cusick das erste Mal in der Antarktis, verbrachte 53 Tage an Bord eines Eisbrechers. Seit 2017 kommt sie jeden Sommer. Dabei mag die 36-Jährige Kälte eigentlich gar nicht so gern. Am kalifornischen Scripps Institution of Oceanography, Teil der Universität San Diego, arbeitet sie an ihrer Doktorarbeit. Ihr Thema: Phytoplankton in den Fjorden der Antarktis zwischen dem 63. und 67. Breitengrad.

Ein Forscherboot in den Fjorden der Antarktis. Katrin Groth

Einer der wichtigsten Futtergründe der Erde

Fjorde, vor allem die antarktischen, sind bislang nicht tiefgreifend auf Phytoplankton untersucht. Cusick will herausfinden, welche Arten auftreten und wie schmelzende Gletscher dies langfristig beeinflussen. Schliesslich ist Phytoplankton Nahrungsquelle für alles Leben, Anfang der maritimen Nahrungskette und Futtergrundlage von Krill, der Basis von Pinguinen, Robben und Walen. So ist es möglich, dass die Antarktis, deren riesiger Eispanzer keinerlei Nahrung bietet, einer der wichtigsten Futtergründe der Erde ist.

Phytoplankton unter dem Mikroskop. Katrin Groth

Phytoplankton sind winzig kleine Organismen. 1,5 Milliarden Jahre alt, aber mit einer komplizierteren DNA als der Mensch. «Es sind keine Pflanzen, keine Pilze, keine Tiere und auch keine Bakterien – was sind das für Kreaturen? Vielleicht kleine Aliens, die irgendwann die Weltherrschaft übernehmen?» Cusick lacht. Sie hat oft verrückte Ideen, ist schon Marathon in der Antarktis gelaufen – verkleidet als Banane.

In der Bucht von Yankee Harbour hat Cusick das Netz, an dem die Wasserprobe hängt, mittlerweile eingeholt. Das Forschungsboot schaukelt auf den Wellen. In der Plastikflasche schwappt das Meerwasser. Und es ist – dreckig. «Es blüht! Dabei dachte ich, jetzt ist noch nichts los», sagt Cusick begeistert. Ihre Begleiter im Boot machen grosse Augen. «Normalerweise ist das Wasser unterm Eis blau und klar, aber während der Blüte ist es richtig grün», klärt die Wissenschafterin auf. Mit Blüte meint sie das Wachstum der Organismen, die sich dann massiv ausbreiten.

Dicht unter der Wasseroberfläche treibend zieht der Phytoplankton Energie aus Sonnenlicht, betreibt Fotosynthese. Kohlendioxid rein, Sauerstoff raus. Phytoplankton ist für die Produktion von mehr als 50 Prozent des Sauerstoffs der Erde verantwortlich. Cusick sagt, auf Satellitenbildern könne man das gut erkennen: Da sehen nicht nur Regenwälder grün aus, sondern das Meer rings um die Antarktis auch. Abgeschottet durch den Zirkumpolarstrom, der mächtigsten Strömung der Erde, welche die Antarktis eisig hält, entsteht hier neues Leben: Phytoplankton.

Reich an Nährstoffen, vor allzu grossen Wellenbewegungen geschützt und mit ausreichend Sonnenlicht sind die antarktischen Fjorde essenziell für das Wachstum von Phytoplankton. Seine Brutstätte ist nah unter der Wasseroberfläche. Durch das Schmelzen der Gletscher fliesst Frischwasser in den Fjord, das sich, weil es weniger dicht ist als Salzwasser, wie eine dünne Schicht auf die Wasseroberfläche legt. Wind und Strömung mischen die Schichten, sodass weiterhin Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche gelangen.

Je nach Jahreszeit, Wassertemperatur, Salzgehalt und Tiefe verändert sich das Phytoplankton. Den Grossteil machen grössere Plankter aus, Diatomeen und Dinoflagellaten, Kieselalgen und Panzergeissler.

Dieser Ort ist ein Blick in die Zukunft der Erde

Was die grösste Eiswüste der Welt und ihre Fjorde so interessant macht: Veränderungen hier sind gewissermassen ein Fenster in die Zukunft der Erde. «Es ist wirklich aufregend als Wissenschafterin Teil davon zu sein», sagt Cusick.

Es stellt die Forscherin aber auch vor Probleme: Die Bedingungen am kältesten, windigsten und gleichzeitig trockensten Ort der Erde sind extrem, Wissenschaft besonders teuer. Allein das CTD, ein kleines oranges Gerät, mit dem sich Temperatur, Salzgehalt und Tiefe bestimmen lassen, kostet 6500 US-Dollar. Vor allem aber ist die Antarktis schwer zu erreichen. Und hier kommt der Tourismus ins Spiel.

«Du steckst deine Hand ins Wasser, füllst die Glasflasche und meine Kollegin in Argentinien zählt dann, welche und wie viele Arten Phytoplankton enthalten sind», erklärt Cusick, bevor die dick eingemummelte Passagierin der «Roald Amundsen» die braune Flasche ins Meerwasser taucht. Um die Schmelzwasserschicht zu identifizieren, haben die vier Laien-Wissenschafter bereits Wassertemperatur (0,8 Grad) und Salzgehalt (33,9 PSU) bestimmt.

Eine Touristin beim der Entnahme einer Wasserprobe. Katrin Groth

Mit dieser Scheibe wird die Wasserklarheit bestimmt. Katrin Groth

Cusick ihrerseits holt eine schwarz-weisse Scheibe aus der Tasche. Langsam gleitet die «Secci Disk» an einem Massband ins Wasser. Fünf Meter, sieben, zehn, dann wird es zu dunkel. 10,2 Meter liest Cusick ab. «Der Test zeigt, wie klar das Wasser ist, manchmal sieht man nur ein bis zwei Meter.»

Die Laien-Wissenschafter, die Cusick an diesem Novembertag assistieren, sind Passagiere einer Expeditionskreuzfahrt der norwegischen Reederei Hurtigruten. Wissenschaft gehört hier wie auch bei einigen anderen Veranstaltern zum «Edutainment». Für die Biologin eine Chance. Knapp 78000 Touristen bereisten in der Saison 2019/2020 per Schiff die antarktische Halbinsel. Für Cusick sind das «Schiffe der Möglichkeiten». So erweitern Antarktistouristen ihre Forschung.

Die Touristenschiffe nützen der Forschung

Forschung sei hier besonders nötig, so Cusick. «Und dabei helfen die zahlreichen Schiffe, die ohnehin fahren. Das senkt die Kosten und bringt neue Daten, auf die Wissenschafterinnen weltweit zugreifen.» Ausserdem könne man so Menschen für Wissenschaft begeistern. Sogenannte Citizen-Science-Programme wie «Happy Whale», wo anhand der Schwanzflossen Wale verortet werden oder «eBird», bei dem Seevögel bestimmt werden, zeigen, welchen Nutzen gemeinschaftliches Forschen haben kann. «Das ist ernsthafte Wissenschaft, keine Unterhaltung für Kreuzfahrtpassagiere», sagt Cusick.

Zurück an Bord läuft die bräunliche Wasserprobe durch einen Filter, ähnlich wie beim Kaffeekochen. Unterm Mikroskop aber werden plötzlich kleine Lebewesen sichtbar. «Wunderschöne Kreaturen», schwärmt Cusick über gelbliches Phytoplankton. Diatomeen, Kieselalgen, haben eine Hülle aus Siliziumdioxid und kommen häufig in Frischwasser vor – in dieser Probe sind es besonders viele.

Später werden auf dem Schiff die Daten ausgewertet. Katrin Groth

Im November 2016 konnte Cusick die ersten Proben nehmen, inzwischen lassen sich erste Schlüsse ziehen. «Je nach Jahreszeit gibt es verschiedene Arten und Mengen Phytoplankton», sagt Cusick. «Manche haben Arme wie ein Kaktus, um Feinde fernzuhalten.» Andere sähen aus wie Ketten, Sterne oder Quallen. «Wie kleine Aliens», entfährt es der Biologin.

Zu Beginn des antarktischen Sommers, mit Spitzen im Dezember, herrscht Blütezeit. Wenn die Sonne am stärksten ist, Gletscher vermehrt schmelzen, verändert sich die Zusammensetzung des Wassers, das Phytoplankton geht zurück, bevor es im Herbst eine kurze zweite Wachstumsphase gibt.

Die Meereserwärmung hemmt das Wachstum

Sie forscht weiter auch mit Blick auf den Klimawandel. «Steigende Temperaturen und erwärmtes Meer werden Eis und Gletscher super schnell schmelzen lassen», sagt Cusick. Mehr Frischwasser werde die Dynamik des Ökosystems beeinflussten, auch die Zyklen des Phytoplanktons. Denn wärmeres Wasser mindert sein Wachstum, weil der Austausch zwischen nährstoffreichem Tiefenwasser und der lichtdurchfluteten Wasseroberfläche verlangsamt wird – die Nahrungskette gerät ins Wanken. Schon jetzt haben Wissenschafterinnen einen Rückgang bei auf Krill spezialisierten Adeliepinguinen bemerkt.

Mit der Klimaerwärmung wird die Durchmischung des Wassers geringer. Katrin Groth

Kein gutes Zeichen für die Antarktis, findet Cusick. Pinguine oder Wale seien gut erforscht, dabei hätten die kleinsten Meeresbewohner viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Meeresbiologin schaut hinaus auf die blauen Weiten. Zu den Laien-Wissenschaftern sagt sie: «Wenn ihr das nächste Mal am Meer seid, dann erinnert euch an den unsichtbaren Wald unter Wasser.»