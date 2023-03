Forschung Die Haare als Schlüssel? DNA-Analyse stellt neue Theorie über Beethovens Todesursache auf Vor seinem Tod war Ludwig von Beethoven nicht nur taub, er hatte auch sonst gesundheitliche Probleme. Woran er schliesslich starb, war bisher aber unklar. Eine DNA-Analyse seiner Haare hat Licht ins Dunkel gebracht. Aylin Erol 25.03.2023, 05.00 Uhr

«Ode an die Freude» gehört zu den bekanntesten Sinfonien, die Beethoven komponierte. Eine Freude wird sein letzter Lebensabschnitt aufgrund gesundheitlicher Probleme jedoch nicht mehr gewesen sein. Bild: Getty Images

Ludwig van Beethoven gilt als einer der grössten Komponisten aller Zeiten. Obwohl er ab Mitte 20 sein Gehör verloren hatte und neun Jahre vor seinem Tod vollständig taub war, komponierte er noch bis zu seinem Lebensende. Woran Beethoven schliesslich 1827 im Alter von 56 Jahren starb, darüber rätselten Forscherinnen und Forscher seit Jahren. Denn die Aufzeichnungen seines Arztes wurden nie gefunden. Abgesehen von seinem Hörverlust war bisher lediglich bekannt, dass der deutsche Komponist zeitlebens unter schweren Magen-Darm-Problemen litt.

Forschende an der University of Cambridge stellen nun eine neue Theorie zu seinem Ableben auf. Sie haben Haare, die vom Kopf Beethovens stammen sollen, einer DNA-Analyse unterzogen. So haben sie die gesundheitlichen Probleme des Komponisten ergründet. Das Ergebnis: Beethoven hatte ein hohes genetisches Risiko für eine Leberzirrhose. Bei dieser chronischen Erkrankung wird die Leberfunktion zunehmend zerstört.

Die Analyse zeigte auch, dass er sich kurz vor seinem Tod mit der infektiösen Leberentzündung Hepatitis-B angesteckt hatte. Und historische Quellen legen nahe, dass er regelmässig Alkohol in grossen Mengen konsumierte. Aufgrund dieser drei Faktoren stellen die Forschenden die These auf, dass der Künstler an einer Lebererkrankung gestorben ist.

Beethoven: Das Produkt eines Seitensprungs?

Bei der Analyse von Beethovens DNA-Profil machten die Forschenden eine weitere unerwartete Entdeckung. Als sie die Y-Chromosomen von Nachkommen der Beethoven-Familie in Belgien mit seinen Haarproben verglichen, stellten sie fest, dass diese nicht übereinstimmten. Dies deutet darauf hin, dass es in Beethovens direkter väterlicher Linie mindestens eine aussereheliche Affäre gegeben haben könnte. Der genaue Zeitpunkt dieses Seitensprungs ist jedoch unklar.

Der Befund ist deshalb interessant, weil bereits Zweifel bestanden, ob Ludwig van Beethoven wirklich von Johann van Beethoven abstammt. Taufaufzeichnungen gibt es nämlich keine.