Foodscaping Gemüsegarten oder Blumenbeet? Wie sich beides kombinieren lässt

Schluss mit langweiligen Lauch- und Rüebli-Reihen. Zierpflanzen werden heute lustvoll mit Gemüse zum hübschen Naschgarten kombiniert. «Foodscaping» heisst der Trend.

Silvia Schaub

07.05.2022, 05.00 Uhr

Kopfsalate und Krautstiel zwischen Rosenmalven und Funkien? Geht gar nicht! Das hätte es jedenfalls früher geheissen. Da bewegte das Gärtnerherz vor allem eine Frage: Gemüsegarten oder Ziergarten? Wer sich für einen Gemüsegarten entschied, legte Beete an, in denen die Salate ebenso schön in Reihen gesetzt wurden wie die Karotten oder Buschbohnen. Womöglich mit der Schnur ausgerichtet. Eine Liaison ging man höchstens mit Gemüsesorten ein, die sich gut vertragen, wie Kohl und Sellerie oder Gurken und Zwiebeln. Hauptsache, schön vom Ziergarten abgetrennt.

Heute heisst der Trend: «Foodscaping». Und dieses bringt das starre Konzept ordentlich durcheinander. Der Begriff setzt sich aus den Worten «food» für Nahrungsmittel und «landscaping» für Gartengestaltung zusammen. Andrea Reich vom Gartenunternehmen «VEG and the City» erklärt, was dahintersteckt:

«Es bedeutet das Gestalten einer essbaren Landschaft, sodass man auf ein und demselben Stück Garten für sich Essbares, Nahrung für die Insekten und erst noch etwas fürs Auge hat.»

Die Grenzen zwischen Nutz- und Ziergarten lösen sich also mehrheitlich auf und schaffen damit die Möglichkeit, «Chrut und Rüebli» miteinander zu kombinieren. Das kann dann etwa so aussehen, dass zwischen den Kosmeen Buschbohnen gedeihen oder neben den Tomaten Kapuzinerkresse und Ringelblumen blühen. Die Bohnen und Tomaten kommen auf den Teller und die Blüten sorgen für Farbtupfer im Salat.

Viel Platz wird nicht benötigt

Aber: Nutzten nicht schon frühere Generationen den Ziergarten gerne auch als Nutzgarten, um etwa Wirtschaftskrisen entgegenzuwirken? Reich, die als Landschaftsarchitektin und -gärtnerin schon einige Jahre Firmen wie auch Private zum Thema berät, sieht es so: «Foodscaping ist wie eine Cuvée aus altem Wissen und Techniken, angepasst an unsere neuen Lebensbedingungen, -formen und Ansprüche. Stichworte wie Biodiversität, Wohlbefinden der eigenen Person sowie der Einbezug der Tierwelt finden hier ebenso Platz.» Die Klimadebatte, Insektensterben, Nachhaltigkeit und Corona hätten das Thema noch weiter beschleunigt. «Auf dem eigenen Balkon oder im Garten kann jeder einen Beitrag leisten», sieht sie den Grund für die wachsende Nachfrage nach Foodscaping.

Der Vorteil: Man braucht nicht einmal besonders viel Platz dafür. Auch auf einem kleinen Balkon kann das Konzept problemlos umgesetzt werden. Und den Garten muss man dazu auch nicht gleich umgestalten. Die essbaren Pflanzen können mit den bereits bestehenden Sträuchern und Stauden kombiniert werden. Wo leere Stellen vorhanden sind, lassen sich diese ideal mit Gemüse ergänzen. Statt herkömmlicher Bodendecker bietet sich auch Spinat an.

Die unterschiedlichen Wachstumsphasen können genutzt werden, indem man Radieschen oder Rucola pflanzt, solange die Sommerblumen noch nicht viel Platz brauchen. Bei Obstbäumen kann am Fuss eine Unterpflanzung mit Kräutern erfolgen. So lässt sich gleichzeitig die Verdunstung reduzieren. «Auch die Anfälligkeit von Krankheiten und Schädlingsbefall ist durch die Mischbepflanzung geringer», ergänzt Reich.

Der dekorative Aspekt essbarer Pflanzen wurde lange ignoriert

Selbstredend gilt es, bei der Auswahl ein paar Grundsätze zu beachten. Die zusammengesetzten Pflanzen sollten den gleichen Anspruch an Boden, Nährstoffen, Licht und Wasser haben (siehe unten). Auch auf die Wuchskräftigkeit sollte man achten, sodass ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Pflanzen entsteht.

Und dann stellt man erstaunt fest, dass eben die Kopfsalate und Krautstiele auch optisch gut mit den Rosenmalven und den Funkien harmonieren. «Lange wurde der dekorative Aspekt essbarer Pflanzen ignoriert», so Andrea Reich. Allein die unterschiedlichen Blattformen und -farben könnten für ein schönes Zusammenspiel sorgen. Erst recht, wenn sie auch noch farblich abgestimmt werden. Dann erfreuen sich Auge, Nase und Gaumen gleichermassen am Naschgarten.

Zierpflanzen und Gemüse: Was passt zusammen?

Für sonnige Plätze

Bild: NWCH / Hanny Dorer

● Kapuzinerkresse, Ringelblumen und Kornblumen (die Blüten sind ebenfalls essbar) oder Basilikum mit Tomaten

● Sonnenblumen und Stangenbohnen

● Kosmeen und Buschbohnen, Dahlien und Federkohl

● Prachtwinde und Maispflanze

● Ziergras (zum Beispiel Chinaschilf) mit Sommersalbei und Erdbeeren oder mediterrane Kräuter wie Dost oder Thymian

● Mädchenauge und mediterrane Kräuter wie Rosmarin oder Thymian

● Berg- oder Katzenminze und Artischocke

● Pfingstrosen und Astern mit Kohl und Fenchel

● Taglilien und Sonnenhut mit Mangold

Für halbschattige und schattige Plätze:

Bild: NWCH / Walter Schwager

● Kleinwüchsige Funkien mit Krautstiel, Salat, Schnittlauch oder Petersilie

● Frauenmantel (auch als Teekraut verwendbar) mit Zuckerschoten (Kefe) oder Krautstiel

● Rosenmalven mit Salat, Spinat, Radieschen oder Kohlrabi

Vorschläge von Andrea Reich

