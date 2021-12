Foodblog Ostbröckli Vom Mailänderli bis zum Mohnschusser: Susanne Forrer backt 25 Sorten Guetzli – diese serviert sie nicht nur im Advent «Die Weihnachtsguetzli auf dem Teller müssen zueinander passen und gleich gross sein»: Wer der leidenschaftlichen Hobby-Bäckerin Susanne Forrer aus Wildhaus zuschaut, ist überrascht von der Akribie, die sie an den Tag und an den Teig legt. Von jeder Sorte stellt sie genau 264 Stück her. Hier sind ihre besten Tipps und Rezepte. Text: Sabine Camedda, Bilder: Ralph Ribi 03.12.2021, 19.00 Uhr

Das Wetter an diesem Nachmittag in der ersten Adventswoche ist wie gemacht fürs Guetzlibacken: Ein Schneesturm verwandelt das Obertoggenburg in eine Winterlandschaft.

Wir treffen Susanne Forrer in ihrer Küche in Wildhaus. Dort verbringt sie momentan viel Zeit, denn sie backt leidenschaftlich gerne Weihnachtsguetzli. 25 Sorten – und von jeder genau 264 Stück. Warum diese Anzahl? Das erzählt sie uns später.

Sie lädt uns an den Küchentisch ein, wo sie alles bereitgestellt hat, was sie in der nächsten Stunde braucht: ein Holzstäbchen, an dem ein Holzkügelchen befestigt ist, ein Mehlstreuer, zwei verschiedene Fläschchen mit Tülle, ein Teigschneider und ein Blech. Auffallend ist das Messband, das Susanne Forrer auf den Küchentisch geklebt hat. Sie lacht:

«Das hilft mir, den Teig so zu teilen, dass alle Guetzli gleich gross werden.»

Sagt’s, legt eine Teigrolle ans Messband und schneidet. Zackzackzack – und schon hat sie die Rolle in elf kleinere und elf grössere Teile geschnitten. Aus den grossen formt sie flink Kugeln.

In einem zweiten Arbeitsschritt nimmt sie das Stäbchen mit der Holzkugel und drückt eine Vertiefung hinein. Da gibt sie die Füllung hinein – jeweils einen Tupfer Erdnussbutter und Himbeerkonfi. Aus den kleinen Teigstücken formt Susanne Forrer den passenden Deckel. Sie verschliesst das Guetzli und legt es aufs Backblech.

«Das sind die aufwendigsten Guetzli, die ich mache», sagt sie. Kennen gelernt hat sie das Rezept durch eine Freundin. Die von ihr gemachten Guetzli hätten sehr gut geschmeckt, erzählt Susanne Forrer. Aber sie waren viel zu gross. Die Füllung sei in einer Eiswürfelform gekühlt, aus der ganzen Teigmasse gab es genau acht Guetzli. «Wie Semmeli», sagt Susanne Forrer, lacht und schüttelt den Kopf.

Kleine Guetzli nicht zusammen mit grossen servieren

Ihr sind kleine Guetzli viel lieber – und dafür scheut sie keinen Aufwand. Denn: Wenn an Weihnachten kleine Guetzli auf dem Teller liegen, könne man mehr Sorten probieren, als wenn sie grösser sind. Für Susanne Forrer ist aber auch klar: Die Guetzli, die zusammen serviert werden, müssen dieselbe Grösse haben. Aus optischen Gründen. Und:

«Ich lege immer gleich viele Guetzli von jeder Sorte auf den Teller.»

Um keine «Resten» zu haben, bedingt das eben die gleiche Anzahl gebackener Guetzli pro Sorte. Die langjährige Erfahrung hat Susanne Forrer gezeigt, dass es aus der von ihr hergestellten Menge Teig genau 264 Guetzli gibt.

Wird also vor Weihnachten genascht, geht die Rechnung nicht mehr auf. Daran müsse sich auch ihr Mann halten, sagt Susanne Forrer und lacht. Sie hat inzwischen die letzten der gefüllten Cookies geformt und aufs Blech gelegt. Dieses bringt sie in ein ungeheiztes Zimmer im oberen Stock, denn die Guetzli müssen abkühlen, bevor sie in den Ofen geschoben werden.

Mit den Guetzli für diese Weihnachten hat Susanne Forrer etwa eine Woche vorher angefangen. «Ich mache jeweils alle Butterteige zusammen und lagere sie im Kühlschrank», erklärt sie. Dort ruhen die Teige dann ein paar Tage statt ein paar Stunden. Beim Ausstechen von Mailänderli und Spitzbuben geht sie rationell vor: immer ein Blech mit derselben Form. Und wiederum: jeweils gleich viele Guetzli mit jedem Ausstecher.

Die Guetzli sind im Ofen, die Spannung steigt

Ihre Guetzli können auch schnell gemacht werden, trotz der grossen Stückzahl. Das bedingt aber die richtige Vorbereitung. Susanne Forrer nimmt den Teig für die Mohnschusser aus dem Kühlschrank. 24 Rollen von je 16,5 Zentimeter Länge sind in eine Folie eingepackt. Jede Rolle wird in elf gleich grosse Stücke geteilt. Daraus werden wieder Kugeln gedreht und aufs Blech gelegt. Das geht ruckzuck.

In der Zwischenzeit hat Susanne Forrer den Ofen vorgeheizt und schiebt die gefüllten Cookies hinein, die nun genügend gekühlt sind. Kurz später erfüllt der Duft nach Erdnüssen die Küche. Die Hoffnung von Susanne Forrer erfüllt sich ebenfalls: Die Guetzli bleiben schön in Form und die Deckeli schliessen dicht.

Später schiebt sie die Mohnschusser in den Ofen. Diese werden nach dem Backen noch heiss im Zucker gewendet. Auch das erledigt Susanne Forrer rationell: Sie gibt Zucker in eine Dose, legt die heissen Guetzli dazu, schliesst den Deckel und dreht die Dose langsam. Das Resultat: perfekt glasierte Guetzli. Dieses Prinzip wendet Susanne Forrer auch für Vanillegipfeli an – ohne dass diese zerbröseln.

Einige Portionen friert sie ein

Hektik kommt an diesem Nachmittag in der Küche von Susanne Forrer keine auf. Auch sonst nicht beim Backen. Es könne schon spät in der Nacht werden, wenn sie in Fahrt sei, sagt sie. Fertig wird sie mit der Backerei aber auf jeden Fall vor Weihnachten.

Ob sie es in diesem Jahr bei den 25 Sorten belässt oder ob es sogar noch mehr werden, weiss sie noch nicht. Denn:

«Ich habe neue Rezepte, die ich gerne ausprobieren möchte.»

Beispielsweise Kugeln mit weisser Schokolade. Die Kugeln mit schwarzer Schokolade seien bereits fix auf dem Programm. Die weissen würden also dazu passen, auch wenn die Zutaten so ganz anders seien. Oder Zimtguetzli. «Aber nicht mit Eiweiss und Mandeln wie die Zimtsterne, sondern mit Butter», erklärt Susanne Forrer.

Angst, dass ihre Guetzli nicht gegessen werden, hat sie keine. Die meisten in der Familie essen gerne Süsses, sagt sie. Jedes Jahr friert sie sich einige Portionen der Weihnachtsguetzli ein – fixfertig mit Guss und Dekoration. Die serviert Susanne Forrer dann im Sommer als Dessert nach Grilliertem. Denn sie sagt: «Ausser für Weihnachten backe ich keine Guetzli.»

Gefüllte Cookies 225 g Butter

75 g Erdnussbutter

225 g Rohzucker

1 Prise Salz

1 Ei

450 g Mehl

Für die Füllung 6 EL Himbeerkonfi

6 EL Erdnussbutter

Zubereitung Butter in eine Schüssel geben, Erdnussbutter, Zucker, Salz und Ei beigeben, mit den Schwingbesen des Handrührgeräts rühren, bis die Masse hell ist.

Mehl unter die Buttermasse mischen, rasch zu einem Teig zusammenfügen, kühl stellen.

Aus dem Teig Kugeln formen und aushöhlen. Mit einer Spritztülle Himbeerkonfi und Erdnussbutter einfüllen, gut verschliessen.

Auf ein Backblech legen, nochmals kühl stellen.

Backen: In der Mitte des auf 180 Grad vorgeheizten Ofens. Ca. 12 bis 15 Minuten, je nach Grösse der Kugeln.

Mohnschusser 250 g Margarine

100 g Zucker

150 g Mohnback (Rezept unten)

100 g Kokosraspel

1 Päckli Vanillezucker

300 g Mehl

Zubereitung Alle Zutaten mischen und zu einem Teig verarbeiten, kühl stellen.

Mohnback (ergibt 250 g) 125 g Mohn gemahlen

60 ml heisse Milch

25 g weiche Butter

40-50 g Zucker

1 Ei

Zubereitung von Mohnback Heisse Milch über den Mohn giessen, 15 Minuten stehen lassen, mit den restlichen Zutaten mischen.

Zubereitung der Mohnschusser Aus dem Teig kirschgrosse Kugeln formen, auf ein Backblech legen und kühl stellen.

Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 14 Minuten backen.

Noch heiss im Zucker wälzen.

Susanne Forrer und Ostbröckli-Autorin Sabine Camedda beim Guetzle.