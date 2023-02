Jahrhundertfund: Ein 25 Millionen-Bild von Munch und die Schweiz

Fluchtkunst Jahrhundert-Fund: Ein 25-Millionen-Bild von Munch liegt 90 Jahre lang in den norwegischen Wäldern – was die Schweiz damit zu tun hat Im März kommt in London ein Spitzengemälde von Edvard Munch zur Versteigerung. Gefunden wird es, zusammen mit einer neuen Version des «Schrei» in einer Scheune in Norwegen. Besitzer der Bilder war der deutsch-jüdische Kunsthistoriker Curt Glaser, dessen Restsammlung aktuell in Basel zu sehen ist. Ein Kunstkrimi mit Spuren in die Schweiz. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Jubel und Klatschen, das Berliner Publikum ist euphorisch. Max Reinhardt, Direktor der Kammerspiele, behielt recht: Edvard Munch hat auf sein Drängen zur Eröffnung seines Avantgarde-Theaters das Bühnenbild für Henrik Ibsens Drama «Gespenster» hergestellt. Und der Scoop funktioniert. Die Zuschauer strömen. Munch hat für Reinhardt 1906 schon einmal ein Gemälde realisiert, «Bilder der modernen Psyche» nannte er es, 12 Leinwände aneinandergereiht, ein expressionistisches Meisterwerk. Reinhardt liess es in der oberen Halle des Theaters als Fries anbringen. Das Publikum wird von dem Wandbild sozusagen umfangen, eine immersive Rauminstallation vor Erfindung des Begriffs. Dass ein Teil des Werks dereinst als Sensationsfund die Kunstwelt beglücken würde, ahnt niemand.

Munch, nervös, hat sich heute Abend unter den Fries in die obere Foyer-Halle gerettet, von Premierenrummel hält er nichts. Später flieht in die Berliner Nacht, in seine Stammkneipe «Schwarzes Ferkel». Möglich, dass dort sein schwedischer Freund August Strindberg sitzt. Man schreibt den 8. November 1906.

Vom Theater aufs Schiff – und ab in den Wald

Mitten in den norwegischen Wäldern taucht 89 Jahre später ein epochales Bild von Edvard Munch auf: «Tanz am Strand» heisst es inzwischen, es ist eine Leinwand aus dem Berliner «Reinhardt-Fries». Im März wird sie in London versteigert, geschätzter Wert 25 Millionen Franken. Die Geschichte dahinter spiegelt die Abgründe des 20. Jahrhunderts und reicht bis in die Schweiz. Der Kunst-Krimi beginnt in Berlin und endet, in den nächsten Wochen, in London.

Edvard Munch (links) und Curt Glaser in den 1920-er Jahren in Berlin. PD

Berlin um die Jahrhundertwende, fast täglich ändert die Stadt ihr Gesicht. 1912 wird auch das Deutsche Theater von Max Reinhardt umgebaut. Munch, nicht ganz gesund, lebt inzwischen in einer Villa der Künstlerkolonie in Oslo. Auf die frevelhafte Kunst-Zertrümmerung aufmerksam wird der Direktor der Berliner Kunstbibliothek, Curt Glaser. Er sammelt Munchs Werke und erwirbt 1912 auch einem Teil aus dem Reinhardt-Fries, die Leinwand «Tanz am Strand».

Doch 1933, durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten, verlieren Glaser und seine Frau Elsa alles. Seine Privatsammlung lässt er grösstenteils versteigern, das Geld soll dem Ehepaar die Flucht ermöglichen. Und die Glasers fliehen – in die Schweiz. In Ascona versucht er Fuss zu fassen und seine Netzwerke am Kunsthaus Zürich und in Basel zu seinen Gunsten einzusetzen. Er vermittelt und verkauft den Museen Bilder, 1938 bewirbt er sich am Kunstmuseum Basel sogar um die Stelle des Direktors, vergeblich.

Rettung durch Trivialisierung: Aus Millionen-Kunst wird ein Wandschmuck

Der jüdische Kunsthistoriker Curt Glaser (1879–1943) ist eine der Schlüsselfigur in einem Kriminalfall, der das 20. Kunst-Jahrhundert in seinen Brüchen und Brutalitäten spiegelt. Die Irrwege und Irrfahrten, die sein Bild «Tanz am Strand» gehen musste, verdeutlichen die Folgen des Nationalsozialismus auf die Kunst, die Kunstschaffenden – und auf zahllose Werkbiografien. Wenn überhaupt, könne sie heute nur in kriminalistischer Kleinarbeit rekonstruiert werden.

An der Versteigerung von «Tanz am Strand» diesen März wird man sich in Dankbarkeit an Curt Glaser erinnern. Zudem stellt sich die Frage: Wie gelangt ein Bild aus einem Berliner Avantgarde-Theater von Reinhardt in eine Erstklasse-Kabine eines norwegischen Luxusliners, später auf eine Auktion, und in einem dritten Schritt schliesslich in eine entlegene Scheune tief in den Nadelwäldern Norwegens?

86 Jahre lang wird Munchs verschollener «Tanz am Strand» in Norwegen zwischen zwei Holzwänden feststecken. Sein Besitzer, der damalige norwegische Reeder-Dynast Thomas Olson, hatte es 1934 auf einer Auktion ersteigert und es später auf diese Weise erfolgreich vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht. Als Munch als «entartet» klassifiziert wurde, bat er Olson, seinen Nachbar und Freund der Familie in Oslo, um den Kauf der Werke und um finanzielle Hilfe.

Und Olsons Idee war genial: Er sicherte die Kunstwerke, indem er sie an Bord seiner Schiffe als simplen Wandschmuck ausgab. Munchs «Tanz am Strand» schmückte in den Dreissigerjahren die Erste-Klasse-Lounge seines Kreuzfahrtschiffes MS «Black Watch». Erst 1940 schien ihm eine andere Lösung sicherer, und er versteckte die Werke in einer Holzhütte in den endlosen Wäldern Norwegens. Als dort der Schatz schliesslich ans Licht kommt, findet sich neben Munchs «Tanz am Strand» auch eine Version des teuersten Gemäldes aller Zeiten, «Der Schrei».

«Tanz am Strand» wird in London zur Versteigerung kommen. Ein Teil des Erlöses geht an die Erben von Curt Glaser. Wiedergutmachung. Aber gibt es sie denn?

«Sammler Curt Glaser: Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten», noch bis 12. 2. Zudem: «Zerrissene Moderne, die Basler Ankäufe 'entarteter' Kunst», bis 19. 2., beide im Kunstmuseum Basel

