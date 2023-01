Fisch des Jahres Der Hecht und ich: Beziehungsstatus «kompliziert» Der Hecht ist Schweizer Fisch des Jahres 2023 - und der König unserer Seen. Christian Berzins 05.01.2023, 17.30 Uhr

Wer das Glück hat, einen am Ufer entlang streichenden Hecht zu sehen, seine Eleganz und Ruhe bewundert, glaubt einem schwimmenden Erzengel in Form eines Fisches begegnet zu sein. Bild: Erich Teister / Imago

Meinen Beziehungsstatus zum Hecht müsste ich auf Facebook als «kompliziert» bezeichnen: Ich liebe ihn, bin aber gleichzeitig Angler. Unsere Beziehung begann schon sehr früh. Als kleines Kind schob ich den Teller mit Kabeljau weg von mir und behauptete, dass ich bloss Hecht esse. Die Taktik war raffiniert, hatte ich doch eine elegante Ausrede gegen alles, was Gräten hatte. Als dann aber eines Tages doch Hecht auf dem Teller lag, war ich geliefert.

Schon als Jungfischer stellte ich dem Hecht in einem Altwasser der Aare bei Koblenz nach. Die Hoffnung auf den grossen Fisch war schon damals ­immens, trug doch ein alter Fischer aus Full in der Jackentasche ein Bild eines 106 Zentimeter langen Hechtes, den er aus unserem Dorfweiher gezogen hatte. Schon ein 60 Zentimeter langer Hecht schien mir damals ein Wunder zu sein – mittlerweile habe ich auch Bekanntschaft mit einem 120 Zentimeter langen Hecht gemacht. 137 cm war der grösste Hecht, der in den Schweizer Seen je gefangen wurde, er war 33 Kilo schwer.

Als ich einst in einem Zeitungsinterview nach einem Fang eines grossen Rotsee-Hechtes sagte, dass man als Fischer denken müsse wie der Hecht, dachten wohl nicht wenige Leser und Leserinnen, dass ich nicht normal sei. Aber wie soll man es denn sonst sagen?

Es ist nur sinnvoll, seinen Köder auf diese oder jene Art durch das Wasser zu ziehen, wenn man gleichzeitig weiss oder ahnt, was der Hecht darüber denkt. Dass der Hecht nicht denken kann, glauben nur Wissenschafter. Jeder Fischer wird ihm spielend das Gegenteil beweisen. Nebenbei: Obwohl immer mehr seiner Laichplätze zerstört werden, ist der Hecht im Gegensatz zu vielen anderen heimischen Fischen aber nicht gefährdet.

Wer Youtube-Videos schaut, weiss etwas mehr über sein Leben. Man lernt dann als Fischer auch zu ertragen, dass er da unten im Wasser mit seinem melancholischen Blick und seinem stolzen Habitus völlig gelangweilt herumschwebt. Nahrung? Nichts für ihn. Bisweilen sieht der ­Fischer, wie ein Hecht dem Köder bis ans Ufer nachschwimmt ... und nichts passiert: Der Hecht taucht auf Nimmerwiedersehen weg.

Das sind allerdings beglückende Begegnungen an einem für gewöhnlich ereignislosen Anglertag. Was der Hecht danach anstellt, sollten wir als Fischer besser gar nicht wissen. Und doch gäbe es nichts Spannenderes, als einem Hecht tagelang zu folgen: Zuschauen, wie er Rotaugen frisst, dort einen Frosch schnappt, alsbald im Mai nach seiner eigenen Laichzeit junge Enten attackiert.

Auch Schlangen und seine Artgenossen stehen auf seiner Speisekarte. Ja, der Hecht ist Kannibale. Doch obwohl der Hecht am Ende der Nahrungskette steht, ist er alles andere als ein Monster. Wer das Glück hat, einen am Ufer entlang streichenden Hecht zu sehen, seine Eleganz und Ruhe bewundert, glaubt einem schwimmenden Erzengel in Form eines Fisches begegnet zu sein.

Und wo so viel Zauber ist, gibt es auch Überraschungen. Einst fing ich am Luzerner Rotsee einen knapp 90 Zentimeter langen Hecht, der einen sehr dicken Bauch hatte. Zu Hause beim Ausnehmen fiel dann eine dicke schwarze Wasser­ratte in den Schüttstein. Ich war sehr fasziniert.