Ferien Typologie der Camper: Diese 10 Charaktere treffen Sie garantiert auf jedem Campingplatz an Sobald die ersten Frühlingsvögel zwitschern, zieht sie los – die Karawane der Camper. Und obwohl jede Ferien anders sind, kann man auch an den entlegensten Orten mit folgenden Campertypen rechnen. Text: Sheila Eggmann, Illustration: Tom Werner Jetzt kommentieren 29.04.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo anzutreffen: Auf grossen Zeltplätzen im Tessin.

Besonderes Merkmal: Flucht oft.

Der Unerfahrene macht sich spätestens beim unkontrollierten Hantieren der Zeltstangen bemerkbar – zur allgemeinen Belustigung aller anderen. Nach einigen Versuchen bequemt er sich dazu, doch noch einen Plan in die Hände zu nehmen. Abgesehen von der leichten Reizbarkeit in den ersten zwei Tagen ist der Unerfahrene entweder übertrieben freundlich zu allen anderen Campinggästen oder das direkte Gegenteil. Gehört er zur zweiten Sorte, campt er danach nie wieder.

Wo anzutreffen: Auf jedem Campingplatz in den hinteren Reihen und dort nur in ihrem eigenen topeingerichteten Vorgarten.

Besonderes Merkmal: Schaut oft abschätzig zur Gruppe der Unerfahrenen. Trägt Adiletten, auch im Campingrestaurant.

Die Dauercamperin besitzt eigentlich ein Tiny House und keinen Wohnwagen, erst recht kein Zelt. Sie kennt alle persönlich und grüsst jeden Tag den Platzwart. Sie kennt auch die Verhaltensregeln auswendig und scheut sich nicht, Sünderinnen und Sünder an ebenjenen Platzwart zu melden. Ansonsten ist sie aber recht freundlich. In ihrem säuberlich angelegten Vorgarten pflanzt die Dauercamperin frische Kräuter an. Sie hat ausserdem eine Vorliebe für Gartenzwerge. Und sie besitzt einen eigenen Fernseher.

Wo anzutreffen: Im fancy Baumhaus, in der Jurte oder im Edeltipi.

Besonderes Merkmal: Kommen mit Rollkoffern, tragen Markenkleidung.

Diese Spezies trifft man auf dem normalen Zeltplatz nicht an. Und wenn, dann im abgetrennten Bereich für solche, die besonders viel Geld ausgeben. Ihr Motto: Was kein normales 180er-Bett, Klimaanlage und Kühlschrank hat, eignet sich nicht, um Ferien zu machen. Die Glamperinnen und Glamper sind leicht an ihren Louis-Vuitton-Rollkoffern zu erkennen, die sie unbeholfen über die Kiessträsschen ziehen. Der gleiche Typ Mensch mietet bei einem grossen Hip-Hop-Open-Air die Premium-Lodge – ein 3 x 2,4 Meter kleiner Container für 2000 Franken.

Wo anzutreffen: Auf öffentlichen Gratisparkplätzen.

Besonderes Merkmal: Die «Campieren verboten»-Tafel neben dem aussergewöhnlich grossen Wohnmobil.

Sie stehen mit ihrem Wohnmobil meist gratis auf einem öffentlichen Parkplatz und breiten über einen zweiten Parkplatz ihre gesamte Ausrüstung aus. Liegestühle, Tisch mit mehreren Stühlen, Rasenteppich. Alles direkt neben dem Camping-Verbotsschild. Herr und Frau Egoist motzen nach 10 Uhr, falls man sich am nahe gelegenen öffentlichen Badeplatz mit jemandem unterhält. Sie entleeren ausserdem ihr Grauwasser in den öffentlichen Toiletten.

Wo anzutreffen: Auf offiziellen Stellplätzen, eher nicht auf Campingplätzen.

Besonderes Merkmal: Hat einen VW T1 oder T2 und einen Hund, den er selbstverständlich auf die Reise mitnimmt.

Der Nostalgiker hat seinen alten VW T1 oder T2 selbst ausgebaut und ist sehr stolz darauf. Alles ist original, bis zum letzten Schräubchen. An seinem Schlüsselanhänger baumelt eine Miniversion des Busses. Er war schon überall, kann viel erzählen und macht das auch gerne. Er kennt alle schönen Plätze, aber nervt sich manchmal über die Luxus- und Instacamper mit neuen Bussen, weil diese alle Plätze belegen. Der Nostalgiker ist von Beruf selbst Mechaniker oder kennt seinen Garagisten sehr gut.

Wo anzutreffen: In der Schweiz oder in Italien, Hauptsache an irgendeinem Gewässer.

Besonderes Merkmal: Schattenspendende Strandmuschel für das Baby, Sonnenschirm, aufblasbares Gummieinhorn.

Mit dem neuen Nachwuchs geht's nicht mehr ins Hotel, weil dieses zu teuer ist, sondern auf den familienfreundlichen Campingplatz. Die Neu-Eltern haben sich ein praktisches Familienzelt gekauft, als es vergangenen Herbst Aktion war. Sie sind topvorbereitet: Den Sonnenschirm nehmen sie von zu Hause mit, auch die Strandmuschel und die aufblasbaren Gummitiere. Sie befinden sich auf dem Platz zwischen den sanitären Anlagen und dem Spielplatz.

Wo anzutreffen: Bei der vordersten Reihe. Also dort, wo die Aussicht am schönsten ist (und die Stellplätze am teuersten).

Besonderes Merkmal: Man trifft sie NIE bei den Campingtoiletten an.

Ihr Wohnmobil kostet gleich viel wie ein Einfamilienhaus und braucht Platz für mindestens zwei Parzellen. Der Innenraum hat neben den üblichen Zimmern wie Küche, Bad und Wohnraum noch einen Spa-Bereich mit Erlebnis-Regendusche, ein Multimediazimmer und eine Sky-Lounge mit automatischem Sonnendach. Das Kingsizebett im Schlafzimmer ist handgearbeitet vom Hoflieferanten der englischen Queen. Ja, so was gibt es tatsächlich. Die Hightech-Luxus-Camper waren früher als Glamper unterwegs. Sie sind freundlich, bleiben aber unter sich.

Wo anzutreffen: In der Nähe von touristischen Attraktionen.

Besonderes Merkmal: Handy, Drohne, Bialetti. Fahren manchmal dieselbe Strecke fünf Mal, um die Fahrt in jedem Winkel filmen zu können.

Sie haben sich ihren Bus selbst ausgebaut und alles fein säuberlich auf ihrem Blog dokumentiert. Campingplätze werden von ihnen hauptsächlich nach Stärke der WLAN-Verbindung ausgewählt. Meistens sind sie aber auf einsamen Stellplätzen unterwegs. Dort laufen einem andere Camper weniger in das Bild. Ihr Bus ist vor allem äusserlich schön, es kann aber gut sein, dass er untenrum rostet. Sie besitzen ein Bialetti und eine Drohne und verrenken sich für ihre Follower vor der Kamera, um die neusten Gadgets zu präsentieren.

Wo anzutreffen: Auf der Zeltwiese beim ungünstigsten Platz, weil sie sich vorher nicht angemeldet hat.

Besonderes Merkmal: Kleines Zelt ohne Vordach. Wenn es regnet, sitzt sie im Waschraum und quatscht alle an, um sich die Zeit zu vertreiben.

Die Minimalistin gräbt zwei Stunden vor Abreise ihr altes Open-Air-Zelt im Keller aus und merkt beim Aufbau, dass mindestens eine Stange gebrochen ist. Es stört sie aber nicht besonders. Sie nimmt mit: einen Einweggrill, den sie unterwegs gekauft hat, ein Aluminium-Isomätteli und einen Schlafsack. Weitere brauchbare Gegenstände wie Abwaschmittel und Taschenlampe erschnorrt sie sich bei anderen Campinggästen direkt vor Ort.

Wo anzutreffen: Auf der Waldlichtung.

Besonderes Merkmal: Mittelgrosses Wohnmobil, lockere, bequeme Kleidung, duschen im Bach.

Sie sind mit dem Bus unterwegs, um Freiheit zu verspüren und «alles aus dem Leben herauszuholen». Mitgenommen haben sie entweder eine Trockentoilette mit Einstreu oder eine Schaufel, um Hinterlassenschaften fachmännisch eingraben zu können. Die Wildcamper bleiben gerne unter sich, besonders nerven tun sie sich über die Egoisten und die Luxuscamper. Man lernt sie eigentlich nie richtig kennen, da sie nur eine Nacht am gleichen Ort bleiben. Es gibt ja noch so viel zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen