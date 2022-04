Mit Kindern im Stau: Diese Tipps und Spiele helfen

Reisen Mit Kindern im Stau: Diese 7 Tipps und Spiele helfen gegen die Langeweile Niemand mag es, auf dem Weg in die Ferien im Stau zu stecken. Wer aber kleine Kinder an Bord hat, braucht Nerven. Kreativität und gute Vorbereitung helfen. Martin Oswald Jetzt kommentieren 08.04.2022, 09.37 Uhr

Wunsch aller Eltern: Lachende Kinder im Auto. Bild: Imgorthand / E+

Gute Planung ist die halbe Reise

Bevor wir uns den Tipps für die Zeit im Stau zuwenden, müssen wir über die Reiseplanung reden. Denn so mancher Stau lässt sich vermeiden oder umfahren. Suchen Sie sich den Reisetag, die Zeit und die Route mit Bedacht aus. Am Karfreitag, an Auffahrt, oder gleich zu Ferienbeginn sind die Strassen oft überfüllt. Fahren Sie darum wenn immer möglich antizyklisch. An einem Wochentag, besonders früh am Morgen oder bewusst in die Nacht hinein. Auch die Route will gut geplant sein: Wo sind aktuell Baustellen, wo können Pausen eingelegt werden? Man muss nicht unbedingt zur Mittagszeit bei grösstmöglicher Hitze vor dem Gotthardtunnel stehen.

Schutz vor der Hitze

Bei angenehmer Temperatur im Auto fällt es allen leichter, kühlen Kopf zu bewahren. Knallt die Sonne auf das Dach oder gar direkt auf die Passagiere, wird es schnell unangenehm. Gerade kleine Kinder sind für Hitze besonders anfällig. Und die Klimaanlage kann im Standbetrieb nicht ununterbrochen laufen. Deshalb immer Sonnenblenden bereithalten oder vor der Reise spezielle Folien auf den Scheiben anbringen. Nicht jedes Auto hat getönte Scheiben.

Hungerattacken vermeiden

Mitten im Stau ist die nächste Raststätte weit weg. Und ein hungriges oder durstiges Kind sind so ungefähr das Letzte, was Sie jetzt brauchen können. Bereiten Sie darum die Reise auch kulinarisch gut vor und beugen Sie dem Hungerast vor. Ob Sandwiches, Müesliriegel, Guetzli, oder Obst. Bei Hunger im Stau kommt ohnehin alles gut an. Nehmen Sie unbedingt auch genügend Getränke mit. Am besten eignen sich Wasser, Tee oder Säfte. Aber Achtung: Planen Sie auch rechtzeitig eine WC-Pause mit ein.

Ein unzufriedenes Baby kann die Nerven der ganzen Familie strapazieren. Bild: Aj Watt / Getty

Gegen Übelkeit und volle Windeln

Italienische Autostrada, 35 Grad, 18 Kilometer Stau und genau jetzt übergibt sich der Sohnemann – der Stoff aus dem Albträume gemacht sind. Haben Sie immer Plastiktüten griffbereit im Auto mit dabei. Um vorzubeugen helfen Medikamente gegen Reiseübelkeit. Auch volle Windeln können die Stimmung im Auto beeinträchtigen. Ersatzwindeln und Wechselwäsche sowie eine Salbe gegen Insektenstiche gehören ins Autoinnere und nicht in den Kofferraum.

Bequeme Kleidung und Kissen

Wie man sich bettet, so liegt man. Dieser Spruch gilt auch für lange Autofahrten. Hunderte von Reisekilometern bewältigt der Nachwuchs in Trainerhosen und kuschligem Pulli wesentlich angenehmer. Ein dicker Schal oder ein Kissen erlaubt sogar einigermassen bequem ein Schläfchen zu machen. Wer durch die Nacht oder gegen Norden fährt, packt eine warme Decke mit ein.

Nicht immer, aber im richtigen Moment eingesetzt, kann ein Film für Entspannung im Auto sorgen. Bild: Stephen Simpson / Getty

Elektronik gegen die Langeweile

«Früher haben wir noch Autofarben gezählt», pflegt Papa zu sagen, wenn die Kinder nach ihren elektronischen Gadgets greifen. Doch der Fortschritt hat auch sein Gutes, gerade im Stau. Haben die Kinder ein Handy, so können vor der Reise Märchen, Hörspiele und Musik für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden. Haben sie gar ein iPad, so können auch Filme die Zeit im Verkehr ideal überbrücken und für gute Laune in der zweiten Reihe sorgen. Unbedingt daran denken, mit vollgeladenen Akkus zu starten und Kopfhörer dabei zu haben.

Spielideen für die ganze Familie

«Kofferpacken»: Jeder im Auto fügt der fiktiven Packliste mündlich einen Gegenstand dazu. Der nächste muss jeweils alle bisherigen Gegenstände aufzählen und darf einen ergänzen.

«Black Stories»: Diese kann man kaufen, aber natürlich auch selbst erfinden. Es sind spannende Geschichten, deren Hergang erraten werden muss. Eine Person liest das Ende einer Geschichte vor, die anderen raten, wie es dazu kam. Beispiel: Ein Mann liegt tot auf einer Wiese, neben ihm ein Paket. Was ist passiert?

«Bingo!»: Vorab wird eine Liste mit Gegenständen zusammengestellt. Wer unterwegs als erstes einen davon sieht, ruft «Bingo!» und bekommt einen Punkt. Das funktioniert auch mit Autokennzeichen. Wer sieht zuerst ein Auto aus Graubünden, wer sieht zuerst einen Lastwagen aus Holland?

«Wer bin ich?»: Jeder denkt sich eine Figur, eine Person oder auch einen Gegenstand aus. Die anderen müssen diese durch Ja-/Nein-Fragen erraten. Jeder darf so lange Fragen stellen, bis er ein Nein zu hören bekommt, dann ist der Nächste an der Reihe. Wer richtig rät, gewinnt.

«Liederraten»: Ratet, wie der aktuelle Song im Radio heisst. Mit der kostenlosen Musikerkennungs-App Shazam könnt ihr die richtige Antwort auflösen. Funktioniert auch, wenn jemand im Auto mit seiner Playlist den DJ macht.

«Ich sehe was, was du nicht siehst»: Ein Spieler sucht sich einen Gegenstand oder eine Fläche aus und nennt die dazugehörige Farbe. Die anderen versuchen zu raten, was gemeint ist. Vorbeifahrende Autos zählen nicht.

Persönlicher Tipp Ich fahre am liebsten in die Nacht hinein. Dann sind die Strassen leer und irgendwann schlafen auch die Kinder ein. So fährt es sich entspannt und friedlich in die Ferne. Erst recht an einem Sonntag, wenn keine Lastwagen auf der Autobahn unterwegs sind.

Gute Fahrt!

