In welche europäischen Länder Sie diesen Sommer reisen können

Ferien In welche Länder Sie jetzt reisen können – die Tipps und Erklärungen unserer Ausland-Korrespondenten Endlich ist der Sommer nach der grossen Pandemie da! In unserer Übersicht finden Sie länderspezifische Tipps für die Sommerferien. CH Media Korrespondenten 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gibt es was Schöneres? Bild: Massimo Virgilo/Unsplash

Italien ist fast wieder das unkomplizierte Reiseland, das es vor der Pandemie gewesen war: In den meisten Regionen Italiens sind – ausser Maskenpflicht und Distanzregeln – alle Covid-Restriktionen aufgehoben worden: 12 der 20 Regionen sind seit Anfang dieser Woche als weisse Zone eingestuft, also niedrigste Gefahren­stufe. Am kommenden Montag werden wohl weitere 5 Regionen dazukommen. Problemlos ist auch die Einreise für Bewohner des ­Schengen-Raums und damit für Schweizer ­Reisende: Am besten besorgt man sich den Green Pass der EU – notfalls genügt aber auch ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden alt ist.

Ausser den Diskotheken ist im Belpaese alles wieder offen, also auch Theater und Museen. In den weissen Zonen ist auch die Sperrstunde aufgehoben.

Insider-Tipp: Für Romantiker und alle, die Italien wirklich verstehen wollen: Reggio ­Calabria. Sehenswert: Das Museo della Magna Grecia in Reggio Calabria mit den zwei be­rühmten griechischen Bronzestatuen, die im ­Ionischen Meer vor Riace gefunden wurden. Für Abenteurer: 2-Tages-Wanderung vom Tyr­rhenischen ans Ionische Meer durch das wilde Gebirge des Aspromonte (Info: https://www. ­kalabriatrekking.it/il-cammino-coast-to-coast/). Unterkunft: Villa Lavinia in Reggio Calabria: Gepflegtes Bed & Breakfast in originaler ­Li­berty-Villa und Paradebeispiel für die un­vergleichliche Gastfreundschaft der Kalabrier (https://www.villalaviniarc.it/).

Dominik Straub aus Rom

Paris und der Eiffelturm strahlen wieder. Bild: Getty Images

Frankreich erleichtert die Einreise seit Mitte Juni: Es genügt, eine komplette Impfung (zwei Wochen nach der zweiten Dosis Pfizer, Moderna oder Astrazeneca) zu belegen oder das negative Resultat eines PCR- oder Antigen-Schnelltests vorzuweisen. Es lohnt sich. Denn wer Frankreich besuchen will, hat wieder die Wahl: Savoir-vivre in der Lichterstadt Paris oder das schöne weite und abwechslungsreiche Land.

In Paris ist die im Mai eröffnete «Pinault Collection» des gleichnamigen Milliardärs das neue Muss. Und für Schweizer die Ausstellung «Modernités suisses (1890–1914)», die noch bis am 25. Juli im Musée d’Orsay zu sehen ist, mit Grössen wie Vallotton, Giacometti, Bieler, Buri oder Amiet.

Das ländliche Frankreich bietet Lebenskunst auf seine Art – eben voller Charme. Nach der Covid-19-Zäsur steht authentische Naturkost hoch im Kurs. Das Comité Régional du Tourisme de Bretagne macht zum Beispiel diesen Sommer Werbung für unbekannte, abgelegene oder weniger spektakuläre Orte. Fern der Trampelpfade und Massenabläufe. Dafür garantierte Geheimtipps.

Stefan Brändle aus Paris

Das Museo Sorolla in Madrid hat wiedergeöffnet. Bild: Tim Adams

Es ist eine gute Nachricht für Schweizer Spanienurlauber und Madridbesucher: Pünktlich zu Beginn der Hauptsaison wurde die Einreise erleichtert. Der bisherige PCR-Test fiel weg, jetzt reicht eine Antigen-Schnellanalyse. Zudem gilt, dass auch vollständig Geimpfte und Corona-Genesene ohne Test einreisen können. Als Nachweis werden das digitale Covid-Zertifikat oder andere Dokumente auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch anerkannt.

Unabhängig davon muss vor Einreise eine Anmeldung auf der Website «Spain Travel Health» erfolgen. Die landesweite 14-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei etwas über 100 neuen Ansteckungen pro 100000 Einwohner – deutlich mehr als derzeit in der Schweiz. Sehenswürdigkeiten und Museen sind in Madrid wie im ganzen Land wieder geöffnet.

Es ist besser, die Tickets online zu kaufen, um Enttäuschungen zu vermeiden; die Besucherzahl ist coronabedingt noch limitiert. Ein Geheimtipp für kulturinteressierte Madrid-Reisende ist das kleine, feine Museum des spanischen Impressionisten Joaquín ­Sorolla – eine stille und romantische Bilderoase abseits der grossen Kunstgalerien und inmitten eines schönen Gartens.

Ralph Schulze aus Madrid

Die Nero-Ausstellung im British Museum in London ist einen Besuch wert. Bild: Imago

Wer derzeit die britische Insel besuchen will, muss nicht nur die Missbilligung beider Regierungen in Kauf nehmen, sondern auch viel Zeit und Geld mitbringen. Vor der Abreise müssen Reisende verpflichtend ein mindestens 130 Pfund (166 Franken) teures Testpaket erwerben; nur mit frischem Negativtest kommen sie überhaupt ins Flugzeug. Dennoch müssen sie vor Ort für mindestens fünf Tage in Quarantäne, auch wenn man den vollen Impfschutz vorweisen kann.

Die Einhaltung der Selbstisolation wird von den Behörden auf der Insel erfahrungsgemäss kaum kontrolliert – ein Grund dafür, warum die Deltavariante aus Indien sich im April einnisten konnte und derzeit rasend schnell um sich greift. Diejenigen, die alle Hürden überspringen, erwartet ein Kulturgenuss.

Alle Museen und Konzertsäle sind geöffnet; auch für normalerweise wochenlang im Voraus ausverkaufte Ausstellungen gibt es kurzfristig Tickets. So lockt das British Museum mit einer neuen Sicht auf den römischen Kaiser Nero (37–68), verweist auf dessen populäre Festspiele, Interesse an spektakulären Bauwerken und seine stilbildende neue Frisur. Die Assoziation mit Premier Boris Johnson wird von den Kuratorinnen augenzwinkernd verneint.

Sebastian Borger aus London

Ein Spaziergang beim Brandenburger Tor gehört in Berlin dazu. Bild: Shutterstock

Wer durch Berlin schlendert, wähnt sich in der Post-Corona-Phase: An der U-Bahn-Station trällern Strassenmusiker ihre poppigen Songs, Strassencafés und Biergärten sind voll besetzt. Berlin macht sich locker. Die Zahl der Coronafälle geht täglich zurück. Der Trip in die Metro­pole an der Spree lohnt sich für Schweizerinnen vor allem, weil die Schweiz ab morgen Sonntag nicht mehr als Coronarisikogebiet gilt und somit keine digitale Voranmeldung mehr nötig ist. Wer mit dem Flugzeug kommt, muss aber per Zertifikat nachweisen, dass er getestet, genesen oder geimpft ist.

Wer es in die Hauptstadt geschafft hat, den erwartet ein fast volles Kulturprogramm und grosse Freiheit: Die Museen sind geöffnet (Mundschutzpflicht in Innenräumen), nur die Clubs sind zu. Aktuell lohnt sich die Reise ohne­hin: In Berlin findet das Filmfestival Berlinale statt – in Open-Air-Kinos laufen die Wettbewerbsbeiträge bei hochsommerlichem Wetter. Tickets gibts online, auch kurzfristig.

Christoph Reichmuth aus Berlin

Mit dem Velo lässt sich Kopenhagen am besten entdecken. Bild: Unsplash

Tivoli und kleine Meerjungfrau heissen Touristen willkommen; für Schweizer gibt es keine Quarantäne mehr. Pflicht ist ein Test vor der Anreise sowie ein – gratis angebotener – Schnelltest nach der Einreise in einem der vielen Testcenter. Mit Test oder Impfausweis gibt es das Coronapass-Zertifikat, das benötigt wird für den Zugang zu Restaurants, Zoos, Konzerten oder Museen, die alle geöffnet sind. Masken müssen dabei nirgends mehr getragen werden (Ausnahme: Stehplätze in Bus oder Zug).

Kopenhagen sollte man nicht besuchen, ohne sich aufs Velo zu schwingen. Gibt es zur Miete an jeder Ecke, und das Zweirad versetzt einem auf vier Meter breiten Velowegen sofort ins gemütlich-coole Lebensgefühl der flachen Hauptstadt. Zudem ist es der einfachste Zugang zu Sehenswürdigkeiten. Besonders empfehlenswert: die Fahrt um den alten Hafen im Zentrum mit all den schönen Ausblicken. Und die «Fahrrad-Schlange»: Elegant schwingt sich die kurvige Velobrücke auf Säulen hoch über die Hafenbecken. Welche Leichtigkeit!

Niels Anner, Kopenhagen