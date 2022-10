Gaslighting, Slut-Shaming, Rape Culture oder Orgam-Gap – was ist das? Unser Glossar liefert Antworten Keystone Wir erklären Ihnen, was es mit Begriffen wie Flinta*, Jemensch und Gaslighting auf sich hat. Und wie man sie im Gespräch am besten anwendet. Texte: Anna Raymann und Julia Stephan, Illustration: Jana Breder Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Begriff aus der US-amerikanischen Behindertenbewegung bezeichnet die Reduzierung von Menschen auf ihre körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Ein Beispiel: Sie loben einen ­Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung dafür, dass er mühelos die Tür öffnen kann.

Die über die sozialen Medien stark gewordene Bewegung setzt sich für die Abschaffung unrealistischer Barbiepuppen-Körperideale ein. Alle Körper sollen so akzeptiert werden, wie sie sind.

Ein Cis-Mann oder eine Cis-Frau identifiziert sich mit demjenigen Geschlecht, das ihm/ihr bei der Geburt zugeteilt worden ist. Dies im Gegensatz zu den trans Menschen.

Wer eine trans Person absichtlich oder aus Versehen mit ihrem alten Namen anspricht, betreibt Deadnaming. Beispiel: Obwohl trans Frau Anna ihren alten Namen Peter längst aus ihrem Pass gestrichen hat, nennen Sie sie immer noch Peter.

Die Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen durch Bekämpfung von Chancenungleichheit und Diskriminierung sowie die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen. Zentral im Empowerment sind unangepasste weibliche Rollenvorbilder, die Frauen ermutigen, weibliche Klischeevorstellungen zu durchbrechen.

Das Akronym steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen. Kurz: Es werden darunter alle Personen zusammengefasst, die im Patriarchat diskriminiert werden.

Der Dramatiker Patrick Hamilton beschreibt im Theaterstück «Gas Light» (1938), wie ein Mensch durch das Erleiden psychischer Gewalt an seinem Verstand zu zweifeln beginnt. Beispiel: Wer einer Frau, die sich gegen einen sexistischen Spruch verbal zur Wehr setzt, unterstellt, sie habe keinen Humor, betreibt Gaslighting.

Wer in heteronormativen Bahnen denkt, glaubt, die Welt bestehe aus zwei Geschlechtern (Mann und Frau). Nur die Beziehung zwischen Mann und Frau wird in dieser Weltanschauung als normal empfunden. Alle anderen gelten als nicht normal.

Der intersektionale Feminismus beschäftigt sich mit Menschen, die nicht nur wegen ihres Geschlechts, sondern auch aufgrund weiterer Kategorien wie Rasse oder Klasse mehrfach diskriminiert werden. Beispiel: Eine schwarze Frau ist einer noch höheren Diskriminierungsgefahr ausgesetzt als eine weisse Frau.

Die feministische Sprachkritik steht Pronomen wie «man» und «jemand», die sich im Sprachgebrauch zwar auf die ganze Menschheit beziehen, in denen aber sprachlich noch sehr viel «Mann» drinsteckt, kritisch gegenüber. Das Wort «jemensch» wurde deshalb als gendergerechte Version von «jemand» erfunden. Hat jemensch noch Fragen?

Wer andere Personen aufgrund ihrer sozialen Herkunft beurteilt, diskriminiert und für unwichtig erklärt, betreibt Klassismus.

Das Akronym setzt sich aus den Begriffen lesbian, gay, bisexuell, transgender, queer, intersexuell und weiteren nicht genannten Gruppen (*) zusammen. LGBTQI* meint den Zusammenschluss von Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen (siehe Buchstabe «H»).

Psychische Belastung, die durch die Organisation von alltäglichen Aufgaben entsteht. Diese werden immer noch meistens von Frauen erledigt. Beispiel: Die Frau meldet die Kinder für den Schwimmkurs an.

Eine non-binäre Person fühlt sich weder (ausschliesslich) als Mann noch als Frau, sondern bewegt sich auf dem Spektrum dazwischen und / oder fühlt sich einem anderen, weiteren Geschlecht zugehörig. Diese Identifikation hängt nicht mit dem biologischen Geschlecht der Person zusammen und ist ihr äusserlich auch nicht anzusehen.

Spätestens seit der berühmten Szene aus «Harry und Sally» ist bekannt, dass frau nicht so oft kommt, wie man(n) denkt. Weil sich dies seit der Filmpremiere 1989 kaum verändert hat, gibt es dafür jetzt einen Begriff.

Die Abkürzung ist eine kollektive Selbstbezeichnung von People of Colour bzw. von Black, Indigenous und People of Colour.

Wer queer ist, liebt, begehrt oder identifiziert sich anders, als es ein heteronormatives Weltbild (siehe H) vorgibt. Der Begriff, ursprünglich abwertend für Homosexuelle verwendet, wurde ab den 1990er-Jahren zur positiven Selbstbezeichnung

Übersetzt «Vergewaltigungskultur», meint eine Gesellschaft, die Vergewaltigung toleriert und normalisiert. Wenn Donald Trump für «Grab ‘em by the pussy» Schenkelklopfer erntet, schürt er Rape Culture.

Frauen und insbesondere junge Mädchen werden (ungewollt) über ihre Kleidung sexualisiert. Ist der Ausschnitt zu gross oder der Rock zu kurz, werden sie zur «Schlampe». «Slut Shaming» führt oft zu «Victim Blaming» (siehe V).

Das Akronym Terf steht für Trans-Exclusionary Radical Feminism, also für einen radikalen Feminismus, der transgeschlechtliche Personen ausschliesst. Wer biologisch nicht als Frau geboren ist, wird in diesem Verständnis auch keine mehr. Der Ur-Feministin Alice Schwarzer und der Autorin J. K. Rowling wird vorgeworfen, Terfs zu sein.

Wer jemanden heimlich unter dem Rock oder dem Kleid fotografiert, begeht mit «Upskirting» einen sexuellen Übergriff, der rechtlich gebüsst werden kann. Fotografiert man den Ausschnitt einer Person, nennt man dies «Downblousing».

Selber schuld: Wer nach einem (sexuellen) Übergriff den Grund für die Tat beim Opfer sucht, betreibt «Victim Blaming». Verantwortlich für den ungewollten Klaps auf den Hintern wären in diesem Sinne der enge Rock und diejenige, die ihn trägt, statt der Täter, der sich nicht beherrschen kann (siehe auch S).

«White Feminism» meint einen Feminismus, der BIPoC (siehe P) nicht anerkennt, ausschliesst oder diskriminiert. Er strebt die Überwindung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts an, nicht jedoch rassistischer oder anderer Diskriminierungen. Kürzlich wurde er der Autorin Sophie Passmann («Alte weisse Männer») zum Vorwurf gemacht

Wer sich beim Geschlechtseintrag nicht für «männlich» oder «weiblich» entscheidet, wählt womöglich «X», was so viel meint wie «nicht definiert». Ein solches drittes Geschlecht gibt es im amtlichen Personenregister der Schweiz nicht, anders als etwa in Deutschland, Österreich, Dänemark oder Irland.

«They» ist ein Pronomen, das man im Englischen, inzwischen aber auch auf Deutsch für Personen verwendet, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren. Statt «Er kauft sich eine Glace» heisst es folglich: «They kauft sich eine Glace.» Und weiter: «Es schmeckt them gut.»

Der 1929 erschienene Essay «Ein Zimmer für sich allein» (englisch: «A Room of One’s Own») von Virginia Woolf ist ein Schlüsselwerk der feministischen Literatur. Die wichtigste These: Damit eine Frau erfolgreich werden kann, braucht sie eigenes Einkommen – und ein eigenes Zimmer.

