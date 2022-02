Faktencheck Spinat macht stark – stimmt das? Eine Ernährungsberaterin ordnet ein Bei Popeye wirkt es: Nach dem Konsum von Spinat wachsen bei der Comicfigur die Muskeln. Wie sieht das bei uns Menschen aus? Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 23.02.2022, 10.30 Uhr

Popeye wird durch Spinat stark. Wir auch? Bild: Getty

Die These: Wer Spinat isst, wird gross und stark. Das erzählen einige Eltern ihren Kindern, um sie zum Essen des Gemüses zu motivieren. Was ist dran an dieser Behauptung?