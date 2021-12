Faktencheck Schnaps hilft gegen Erkältung – stimmt das? Ein Hausarzt klärt auf Halsweh, Schnupfen und Erschöpfung: Eine hartnäckige Erkältung kann in der Winterzeit lästig sein. Um die Symptome zu lindern, greifen viele zur Schnapsflasche. Macht Alkohol die Krankheitserreger tatsächlich unschädlich? Gabriela Schmid 10.12.2021, 05.00 Uhr

Die Annahme, dass Alkohol Grippesymptome lindert, ist bis heute weit verbreitet. Bild: Imago Images

Die These: In Irland «Hot Toddy», in Korea Chili-Schnaps und in Russland Wodka mit Pfeffer: Seit jeher gelten diverse alkoholische Getränke als Hausmittel gegen grippale Infekte. Die keimtötende Eigenschaft des Alkohols soll Krankheitserreger vernichten und Symptome wie Schnupfen, Halsschmerzen und Schlaflosigkeit lindern. Handelt es sich hiermit um einen alten Mythos, oder steckt tatsächlich etwas dahinter?