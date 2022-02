Faktencheck Rüebli sind gut für die Augen – stimmt das? Eine Ernährungsberaterin ordnet ein Wer viele Karotten isst, hat gute Augen – das hat wohl jedes Kind schon von seinen Eltern gehört. Was diese Behauptung mit der britischen Luftwaffe zu tun hat und ob an ihr etwas dran ist, erklärt eine Expertin. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 23.02.2022, 11.00 Uhr

Betacarotin ist für die orange Farbe von Karotten verantwortlich. Bild: Christof Schuerpf/Keystone

Die These: Wer viel Rüebli isst, tut seinen Augen etwas Gutes. Stimmt das wirklich?

Wo der Mythos herkommt: Im Zweiten Weltkrieg behauptete das britische Ernährungsministerium, dass die Piloten der britischen Royal Air Force deshalb so viele Flieger in der Nacht abschiessen würden, weil sie dank ihres hohen Karottenkonsums besser sehen würden. Die heute nicht mehr existierende Behörde startete eine Propagandakampagne, in der sie Zivilisten dazu ermutigte, mehr von dem lokal angebauten Gemüse zu essen.

Annelie Scheifele, Ernährungsberaterin. Bild: PD

Faktencheck mit Ernährungsberaterin Annelie Scheifele: «Es steckt ein Funke Wahrheit in der Behauptung, dass Karotten gut für die Augen sind», sagt Scheifele. Das Gemüse enthält Betacarotin, das im Körper im Zusammenhang mit Fett zu Vitamin A umgewandelt wird. Dieses Vitamin hilft dem Auge dabei, Licht in ein Signal umzuändern.

Die Hornhaut kann sich trüben, wenn der Körper nicht genügend Vitamin A zur Verfügung hat. Wer an Vitamin-A-Mangel leidet, kann ausserdem nachtblind werden. Das heisst aber nicht, dass man jeden Tag Karotten essen muss. Die Ernährungsberaterin sagt:

«Das Rüebli ist nicht der beste und nicht der einzige Lieferant von Vitamin A.»

Als reichhaltige Quellen für das fettlösliche Vitamin A gelten zum Beispiel vollfette Milch sowie Milchprodukte wie Butter oder Käse. Gemüse und Früchte enthalten in der Regel dann Betacarotin, also die Vorstufe von Vitamin A, wenn sie eine rötliche oder grüne Farbe aufweisen. Dazu zählen etwa Mangos, Melonen oder Aprikosen. Der Körper kann Betacarotin aber nur in Vitamin A umwandeln, sofern man gleichzeitig etwas Fetthaltiges isst.

Vitamin A ist nicht allein massgebend

Nebst Vitamin A sind noch andere Stoffe entscheidend für die Augengesundheit. «Vitamin A ist nur kleines Zahnrädchen, das wichtig ist. Aber es ist nicht allein massgebend», sagt Scheifele. Grundsätzlich wichtig ist eine farbenfrohe und vielseitige Ernährung, welche Lutein enthält, sowie vielfältige Mineralstoffe und Vitamine. Lutein ist vor allem in grünem Gemüse vorhanden.

Fazit: Rüebli sind gut für die Augen, weil sie die Vorstufe von Vitamin A enthalten. Sie sind aber nicht der beste und einzige Lieferant dieses Vitamins, beziehungsweise der Vorstufe. Vitamin A ist für die Gesundheit der Augen massgebend, aber nicht ausschliesslich. Der Körper braucht noch diverse weitere Stoffe für eine gute Sehkraft, etwa Omega 3, Lutein oder Vitamine.

