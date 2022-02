Faktencheck Baumnüsse sind gut für das Gehirn – stimmt das? Eine Expertin ordnet ein Baumnüsse enthalten wichtige Nährstoffe und sollen angeblich schlau machen. Was ist dran an diesem Mythos? Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 23.02.2022, 11.00 Uhr

Sehen nicht nur aus wie ein Gehirn, sondern sollen diesem auch nützen: Baumnüsse. Bild: Fotolia

Die These: Nüsse und insbesondere Baumnüsse gelten als gute Nahrung für das Gehirn und sollen die Denkleistung ankurbeln. Stimmt das?

Annelie Scheifele, Ernährungsberaterin. Bild: PD

Faktencheck mit Ernährungsberaterin Annelie Scheifele: An diesem Mythos ist etwas dran. Baumnüsse sind gut für das Gehirn. Dafür sind vor allem die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren verantwortlich. «Diese Fettsäuren sind ganz wichtig in der Entwicklung des Gehirns bei Säuglingen», sagt Ernährungsberaterin Annelie Scheifele.

In Studien konnte man bei Kleinkindern nachweisen, dass diese eine bessere Hirnleistung als auch eine bessere Sehschärfe entwickelten, sofern sie zusätzlich mit Omega-3 genährt wurden. Die Fettsäuren werden in der Hirnsubstanz gespeichert. Scheifele sagt:

«Das ist wie ein Bauteil des Gehirns.»

Man vermutet, dass Omega-3 auch die Hirnleistung von Erwachsenen steigert, vor allem die darin enthaltene Docosahexaensäure (DPA). Das ist die zweithäufigste Fettsäure im Gehirn, die für die Bildung der Zellmembranen gebraucht wird. DPA ist auch in Nachtkerzenöl, Leinöl oder in fettem Fisch enthalten.

Allerdings kann man nicht einfach nur Nüsse essen und dadurch schlau werden. Es gibt viele weitere Aspekte, die die Gehirnleistung beeinflussen. So ist etwa allgemein eine gesunde Ernährung wichtig, genügender und regelmässiger Schlaf oder das Pflegen von sozialen Kontakten. Und das regelmässige Fordern des Gehirns: Es gilt die Devise «use it or lose it», also brauche es, oder verliere es.

Fazit: Die These stimmt: Baumnüsse sind gut für das Gehirn, weil sie Omega-3-Fettsäuren enthalten.

Wenn man von klein auf zu wenige von diesen Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, hat das negative Auswirkungen auf die Sehkraft und die Funktionalität des Gehirns. Nüsse zu essen ist aber nicht das Einzige, was einem zur Schlauheit verhilft. Es gibt viele andere Faktoren, die beeinflussen, ob man im Kopf fit ist und bleibt, etwa eine ausgewogene Ernährung oder regelmässiger Schlaf.

Quellen Die Informationen für diesen Artikel stammen von folgenden Quellen: - Artikel über Walnüsse im Wissenschaftsportal dasgehirn.info - Ernährungsberaterin Annelie Scheifele, Praxis im Zentrum, Rorschach

