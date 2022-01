Tigermücken sollen Tigermücken bekämpfen

Experiment Tigermücken bekämpfen mit Tigermücken: Denn sie sind nicht ungefährlich Unfruchtbare Männchen sollen dafür sorgen, dass die Plagegeister im Tessin keinen Nachwuchs mehr kriegen. Dabei geht es nicht nur um lästige Mückenstiche, sondern auch um gefährliche Krankheiten. Niklaus Salzmann 18.01.2022, 18.40 Uhr

Die Asiatische Tigermücke ist im Tessin bereits häufiger als die einheimischen Mücken. zVg

Denguefieber, Zika, Chikungunya: Diese Krankheiten tönen nach Tropen. Aber sie könnten auch bei uns auftreten. Alles was es dazu braucht, ist eine infizierte Person, die eines dieser Viren aus dem Ausland in die Schweiz bringt. Und Tigermücken, die es hier weiterverbreiten.

Die Tigermücke war ursprünglich in Asien heimisch. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde sie in andere Kontinente eingeschleppt. Im Tessin ist sie inzwischen häufiger als die einheimischen Mücken, und auch nördlich der Alpen wird sie immer öfter gesichtet. Sie ist nicht nur potenziell gefährlich als Überträgerin von Krankheiten, sondern auch besonders lästig: Im Gegensatz zu den meisten anderen Mücken sticht sie nicht erst in der Dämmerung, sondern vorwiegend tagsüber.

Und nun will ein Team um Biologin Eleonora Flacio von der Fachhochschule Supsi im Tessin noch mehr Tigermücken aussetzen. Allerdings nur Männchen, diese stechen nicht. Und sie werden vor der Freilassung durch Bestrahlung unfruchtbar gemacht. Ziel dieser Aktion: weniger Tigermücken zu haben. Die Weibchen sollen sich mit den sterilen statt mit fruchtbaren Männchen paaren, sodass es keinen Nachwuchs gibt.

Jede Woche Tausende neue Männchen

Fremdartige und erst noch veränderte Mücken freilassen darf allerdings nicht jedermann und jede Frau. Das Gesuch von Eleonora Flacio um Bewilligung des Versuchs liegt derzeit beim Bundesamt für Umwelt auf, noch bis Anfang Februar könnte Widerspruch eingelegt werden. Was allerdings unwahrscheinlich ist. Die beiden Gemeinden Morcote und Melide am Luganersee haben zugestimmt, und die Bevölkerung dürfte froh sein um jede Methode, die eine Eindämmung der Tigermückenpopulation verspricht – schliesslich ist es wegen der Plagegeister zuweilen selbst tagsüber unangenehm, im Garten zu sitzen.

Falls alles klappt, auch mit der noch unsicheren Finanzierung, geht es im Mai los. Zwischen 1000 und 3000 männliche Tigermücken sollen jede Woche pro Hektare freigelassen werden, zehnmal mehr als in der Natur Männchen vorkommen.

Unfruchtbar gemacht werden die Mücken am Centro Agricoltura Ambiente in der Nähe von Bologna. Romeo Bellini, Leiter der Abteilung Insektenforschung, sagt:

«Der Röntgenapparat, den wir verwenden, ist praktisch der gleiche wie in Spitälern.»

In diesem werden die Puppen der Mücken, die noch im Wasser leben, für einige Minuten bestrahlt. Die Dauer muss genau stimmen: Ist sie zu kurz, sind die Mücken noch fruchtbar; ist sie zu lang, wird der Allgemeinzustand der Mücken beeinträchtigt.

Die Strahlung schwächen die Mücken

Ganz spurlos geht die Bestrahlung aber nie an den Insekten vorüber. Die Männchen werden geschwächt und haben deshalb schlechtere Karten im Buhlen um Weibchen als ihre freilebenden Konkurrenten. Eleonora Flacio sagt:

«Die Weibchen müssen schon ziemlich verzweifelt sein, um solche nicht fitten Männchen zu nehmen.»

Durch die grosse Überzahl steriler Männchen steigt aber die Chance, dass sie zum Zug kommen – zum Begatten, aber nicht Befruchten. Das Weibchen wird danach zwar Eier legen, aber daraus schlüpft kein Nachwuchs.

Dass das Prinzip mit den sterilen Männchen funktioniert, ist bewiesen. So konnten die USA und Mexiko von der Schraubenwurmfliege befreit werden. Deren Larven nisten sich in Wunden von Säugetieren ein, das können Rinder sein, aber auch Menschen. Ebenso wurden gegen die Tsetsefliege Erfolge erzielt, auf der Insel Sansibar in Tansania wurde das Insekt komplett ausgerottet. Auch mit der Tigermücke gab es schon Pilotversuche. Eleonora Flacio war selber an Experimenten in Valencia in Spanien beteiligt. Nun will sie herausfinden, ob es auch in urbanen Gegenden in mitteleuropäischem Klima funktioniert. «In Valencia hat es gut geklappt», sagt die Biologin. «Aber bei uns ist das Klima weniger feucht. Es könnte sein, dass die sterilen Männchen weniger lang überleben.»

Eine Maschine trennt Männchen von Weibchen

Was könnte sonst noch schiefgehen? Eleonora Flacio: «Wir können nicht ausschliessen, dass versehentlich auch ein paar Weibchen freigesetzt werden. Diese sind zwar aufgrund der Bestrahlung ebenfalls unfruchtbar, aber im Unterschied zu den Männchen stechen sie.»

Die Trennung nach Geschlechtern wird in Bologna im Puppenstadium gemacht. Romeo Bellini erklärt: «Die männlichen Puppen sind kleiner als die weiblichen. So können wir die Puppen maschinell nach Geschlecht sortieren.» Die Fehlerquote liege bei weniger als 5 Weibchen auf 1000 Tiere.

Wenn sie denn im Tessin funktioniert, hat die Methode mit den sterilen Männchen aber auch grosse Vorteile. Bisher werden Tigermücken im Tessin eingedämmt, indem die Larven an den Brutplätzen zerstört werden. «Dabei bleibt ein Risiko, dass wir etwas übersehen», sagt Eleonora Flacio. «Der Vorteil der sterilen Männchen ist demgegenüber, dass sie aktiv die Weibchen anlocken.» Zudem ist diese Variante der Schädlingsbekämpfung absolut sauber. Sie betrifft garantiert nur die eine unerwünschte Art und hinterlässt keine Rückstände in der Umwelt.

Neue Hoffnung bei resistenten Mücken

«Wenn sich die Methode gegen Tigermücken bewährt, könnte sie in anderen Regionen der Welt, wo es Epidemien gibt, eingesetzt werden», sagt Flacio.

«Teilweise sind die Mücken dort resistent gegen chemische Insektizide geworden, sie lassen sich nicht mehr mit herkömmlichen Methoden bekämpfen.»

Falls die sterilen Insekten im grösseren Stil zum Einsatz kommen, dürften auch die Kosten sinken. Davon würde wiederum auch das Tessin profitieren. Ganz ausrotten lässt sich die Tigermücke da nicht. Zwar sind die beiden Gemeinden, die für die Experimente ausgesucht wurden, durch den Luganersee und die Berge mehr oder weniger abgeschirmt von anderen Vorkommen dieser Mücke. Aber sie wird immer wieder eingeschleppt werden, der Kampf gegen sie geht nie zu Ende.