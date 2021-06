Exklusiv So sahen Sie Sir Paul McCartney noch nie – wir zeigen bisher unveröffentlichte Bilder Bild: Harry Benson Er war der schöne Paul. Wer war er wirklich? Ein neuer Bildband folgt seinen Lebensspuren. Daniele Muscionico 19.06.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Seine Glutaugen machten uns wild. Sein Schmollmund führte zu hysterischen Ausbrüchen. Wenn er auf der Bühne seinen mit einer Rundbürste behandelten Pilzkopf schüttelte, hielten Notärzte Sauerstoffmasken bereit.

Paul McCartney, der Schmusefaktor der Beatles, war purer Zucker. Er war die Droge der sechziger und siebziger Jahre namentlich in fragilen Lebensphasen. Und durchaus nicht nur für das weibliche Geschlecht.

Band on the Run mit Paul (3. von links): Auszeit an Bord des Flugzeugs Wings Over America, 26. Mai 1976. Bild: Harry Benson

Zahllose Biografien haben versucht, hinter die Fassade des Liverpooler Mädchenschwarms, Musikkomponisten und heutigen Multimillionärs zu blicken. Viel Lärm um nichts war das oft. Am ärgerlichsten misslang sogar die offizielle Biografie von Barry Miles. Denn wer erfährt, dass der Autor ein Freund von McCartney ist, legt die Hofmalerei sofort aus den Händen: Vergessen!

Legendenbildung der anderen Art betreibt die Biografie von Philipp Normann (2017). Kritischer als er war bisher keiner in der Darstellung der Schattenseiten des Königs. Ganz abgesehen vom Rosenkrieg gegen Heather Mills sind das offenbar: McCartneys pathologischer Geiz gegenüber seinen Mitmusikern, seine Skrupellosigkeit und sein unbedingter Wille zum Erfolg.

Doch auch ohne dieses Hintergrundwissen musste man bisweilen an Pauls Geschmackssicherheit zweifeln. Es gibt Songs, vor allem für die Band Wings, die sind seicht und oberflächengeil wie billiges Lametta.

Bilder lügen nicht – oder doch? McCartney war ein PR-Profi

Doch jetzt reden Bilder. In einer neuen Publikation des Taschen-Verlags – der Verleger persönlich ist mit der Familie McCartney befreundet – erzählt einer die Geschichte des erfolgreichsten Beatle, der es wissen muss: Es ist der Schotte Harry Benson, einer der erfolgreichsten Starfotografen der Welt.

Benson ist heute 91 Jahre alt, hat von Eisenhower bis Trump sämtliche amerikanische Präsidenten fotografiert und bekam alle Glamourösen vor seine Linse, die ihn interessierten; Schwergewichte wie Muhammad Ali genauso wie Schwerverdiener wie Michael Jackson.

Harry Benson hat Paul McCartney über 30 Jahre lang begleitet. Das Ergebnis ist ein 172-seitiger Bildband und Hingucker. Er heisst schlicht «Paul», enthält mehr als 150 Farb- und Schwarz-Weiss-Fotografien, die meisten davon sind zum ersten Mal zu sehen. Exklusives Backstage-Material aus der Zeit mit den Beatles und viel Live- und Hintergrundbilder aus der Tour «Wings over America» kommt so zusammen.

«Paul» by Harry Benson

Hardcover in einer Acrylbox, 26,9×37,3 cm, 5,22 kg

172 S., ab 25. Juni, www.taschen.com Bild: Harry Benson

Wer Glamour schätzt, fliegt auf die Bilder der Release-Party auf dem Luxusliner «Queen Mary» 1975, als das Wings-Album «Venus And Mars» getauft wurde. Bob Dylan, Michael Jackson, Dean Martin und viele andere Stars tanzten die Nacht durch. Als einziger Fotograf war Hausfreund Benson zugelassen. An diesem Abend trafen sich Paul und George Harrison nach ihrer Trennung in der Öffentlichkeit zum ersten Mal wieder.

Auf der Fahrt zu ihrer Privatmaschine Wings Over America schnappte Linda sich Harrys Kamera, um ihn und Paul in der Limousine zu fotografieren. Los Angeles, 1976. Bild: Harry Benson

Home sweet Home: Eine fast ganz normale Familie

«Paul», das Buch, zeigt aber auch die Anstrengungen, als öffentliche Figur und Nationalschatz ein ganz normales Leben führen zu wollen. Und so ist Paul der Optimist, der sich stets ins vorteilhaft weiche Licht zu stellen weiss, wenn Bensons Kamera in der Nähe ist. Er durchschaute, was Fotografen wollen, seine erste Frau Linda Eastman war selbst Fotografin.

Introducing … The Beatles: Konzertvorbereitung am 7. Februar 1964 in New York. Paul und die Beatles treten zum ersten Mal in den USA auf. Bild: Harry Benson

Das Babyface grinst, wenn er Bensons Kamera sieht. Es schnurrt wie eine Katze im Morgenlicht von Los Angeles, wenn der Fotograf ihn ertappt, wie er am Klavier Töchterchen Stella vorsingt.

Paul mit Tochter Stella (3) während ihres Aufenthalts mit den Wings in Los Angeles, März 1975. Bild: Harry Benson

Witzigkeit versprühte es und bübische Lust, zu gefallen. Das Leben solle gut zu ihm sein, denn gut ist er ja auch. Der alte Wettstreit über die Vorherrschaft innerhalb der Beatles fällt ohne Zweifel nicht für den schönen Paul aus.

John und Paul am Klavier in ihrer Suite im Hotel George V, George und Ringo im Hintergrund. Paris, Januar 1964. Bild: Harry Benson

John Lennon hat ihn mit seinem Tod übertrumpft. Er endete als Legende. Paul wird als alter Mann sterben, als Ikone zwar, doch nicht als Gott. Am 18. Juni feierte er seinen 79. Geburtstag.

