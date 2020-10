Zürcher Forschende zeigen: In Eurasien wurde schon früher Ball gespielt als gedacht

In Yanghai, im Nordwesten von China, fand man in Gräbern, die auf 1200 - 900 v. Chr. datiert werden, die ältesten Bälle Eurasiens. Was damit gespielt wurde, ist nicht ganz sicher: wahrscheinlich Polo. Für Fussball sind die Stücke zu klein und nicht geeignet.