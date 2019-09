Die ETH Zürich hat eine neuartige Batterie entwickelt: Diese Dünnfilm-Batterie könnte in biegbaren Smartphones oder in intelligenten Kleidern verwendet werden.

Eine Batterie, die man rollen und dehnen kann Die ETH Zürich hat eine neuartige Batterie entwickelt: Diese Dünnfilm-Batterie könnte in biegbaren Smartphones oder in intelligenten Kleidern verwendet werden. Bruno Knellwolf

Prototyp der biegsamen Batterie der ETH Zürich. (Bild: ETH Zürich)

Markus Niederberger, Professor für Multifunktionsmaterialien an der ETH Zürich, hat mit seinem Team eine Batterie aus weichen Materialien entwickelt, die sich verdrehen, biegen und dehnen lässt - ohne dass der Stromfluss abbricht. Die Anwendungen für solche Batterien sind mannigfaltig: Biegsame Bildschirme für Handys, rollbare Displays von Computern. Auch in Kleidern mit künstlicher Intelligenz könnte man flexible Batterien einsetzen, um damit Energie für Sensoren zu liefern. Der neue Energiespeicher ist eine flexible Dünnfilm-Batterie. Kernstück ist der Elektrolyt, also der Teil einer Batterie, durch den sich die Lithium-Ionen beim Entladen oder Laden der Batterie bewegen müssen. Die Batterie ist sandwichartig aufgebaut und besteht ausschliesslich aus flexiblen Bauteilen. Die beiden Stromsammler Anode und Kathode bestehen aus einem dehnbaren Kunststoff, der elektrisch leitenden Kohlenstoff enthält. Im Innern hat es einen Hydrogel-Elektrolyt.

«Unsere Batterie entspricht in der Funktionsweise noch einem Lithiumionenakku»

, sagt Niederberger. Bei der Entwicklung haben sich die ETH-Forscher überlegt, welche Komponenten eines normalen Akkus in einem biegsame und dehnbare Form gebracht werden könnte. Und welche neu entwickelt werden müssen. Dabei zeigte sich, dass die Elektrodenmaterialien, Kathode und Anode, nicht verändert werden müssen. «Das heisst, wir konnten klassische Materialien verwenden, die relativ günstig sind», sagt Niederberger. «Für den Stromsammler aber und für den Elektrolyten mussten wir ein neues Konzept entwickeln. D kommen völlig neue Materialien zum Einsatz».

In verschiedenen Grössen möglich

«Wir können die Batterie in verschieden Grössen herstellen. Im Moment sind es einige Quadratzentimeter.» Der entscheidende Punkt ist, wie viel Energie eine Batterie speichern kann, und das hängt von der Menge an Kathoden- und Anodenmaterial ab. «Unsere Batterie ist sehr dünn und damit befindet sich eher wenig Material in der Batterie.» Die Kapazität sei darum sehr gering. Um mehr Elektrodenmaterial in die Batterie zu bringen, könnten sie die Batterie grösser machen. «Oder, und das ist viel wichtiger, wir müssten die Batterie etwas dicker machen. Beides ist nicht ganz einfach und wird noch viel Kreativität von uns verlangen.» Bis zur Kommerzialisierung brauche es noch weitere Forschung.