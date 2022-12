Zum Wohl Wo es den besten Champagner unter 20 Franken gibt – wir haben den Test gemacht Weihnachtszeit ist Champagnerzeit. Die Autorin hat sich an preiswerten Schampus gewagt. Und dabei mehr und weniger Prickelndes erlebt. Rahel Empl Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Feierlaune: Champagner gehört zu einem gediegenen Fest dazu. Es muss nicht immer der Teuerste sein. Sean Gladwell / Moment RF

Bald knallen sie wieder, die Korken: Zu Weihnachten und Silvester wird in der Schweiz mit Champagner angestossen. Er gibt jeder Feier etwas Edles und Exklusives. Das hat – abgesehen von seinem einzigartigen Goût – damit zu tun, dass er bis ins 20. Jahrhundert hinein den Mehrbesseren und Blaublütern vorbehalten war. Das sprudelnd Goldene aus der französischen Region Champagne war wegen seiner aufwendigen Herstellung für Normalos unerschwinglich.

Auch heute noch muss so mancher angesichts des Preisetiketts leer schlucken. In Zeiten von Energiekrise und Inflation umso mehr. Denn guter Schampus, so die weitverbreitete Meinung, muss etwas kosten, 60 Franken mindestens. Das heisst dann wohl: Wasser und Brot in der Neujahreswoche – oder gleich auf Sekt umschwenken.

Auf die Perlage kommt es an

So tragisch soll es freilich nicht kommen. Sparfüchsen dürften die günstigen Champagner im Supermarktregal längst aufgefallen sein. Um die 20 Franken kosten die. Aber sind sie auch trinkbar? Ich mache den Blind-Test. Die drei Kandidaten sind: der Colligny von Denner für derzeit 17.85 Franken statt 23.85, der Comte de Senneval von Lidl für 19.85 Franken und eine Flasche Charles Bertin, die bei Coop in Aktion für 16.95 anstatt 24.95 zu finden ist. Selbstverständlich alle brut. Bei Süssem bin ich sofort raus. Herb muss es sein.

Welcher ist der beste günstige Champagner? Wir haben den Test gemacht. zvg

Ein wichtiger Indikator für guten Champagner ist die Perlage, die Blässchen, die im Glas aufsteigen. Sie sind feiner als die Kohlensäure im Sekt, weil sie während des langen Gärens ganz natürlich in der Flasche entstehen. Nach dem Einschenken prickelt Champagner im Vergleich zu Sekt deshalb viel länger. Und je feiner und schneller diese Perlen unterwegs sind und dabei das Bild einer Kette abgeben, desto besser ist die Qualität des Schaumweins.

Dieses Moussieren klappt beim Colligny und Charles Bertin im wahrsten Sinne «wie am Schnürli», Letzterer ist sogar Stunden später noch richtig spritzig im Glas. Der Comte hat derweil von Anfang an Mühe, da ist fast kein Perlenspiel zu sehen.

Der Schampus von Lidl ist also aus dem Rennen. Nicht nur wegen der Perlage. Er ist mir zu lieblich und hat eine leicht abgestandene Aromatik, frisch geht anders. Da kann sich die Feierlaune ganz schnell verflüchtigen.

Der eine fürs Gepflegte, der andere für die Party

Der Colligny von Denner kann hier mehr punkten. Erfrischend ist er, mit feiner Ananasnote. Zugleich weich und angenehm im Gaumen und damit auch für zartbesaitete Geschmacksnerven passend. Einziger Minuspunkt: Es fehlt ihm an Charakter, an einer gewissen Struktur. Doch für ein gepflegtes Anstossen im heterogenen Kreise der Familie reicht er.

Da könnte die markante Säure des Charles Bertin von Coop eher störend wirken. Allerdings: Je mehr man davon trinkt, desto besser wird er. Supersüffig, und deshalb bestimmt ein guter Partybegleiter.

Am Ende bleibt aber doch nur Platz für eine Flasche auf dem Siegerpodest, und da gehört für mich der Colligny von Denner hin. Mit einem Ruinart kann er es zwar im Leben nicht aufnehmen, aber besser als Sekt ist er allemal. Zum Wohl!

