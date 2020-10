Zu Tisch: Sambucaglace und ein Kotelett auf dem Holzkohlegrill – Dieses Dachrestaurant am Bodensee verbreitet urbane Gefühle Das Restaurant Atticum in Tübach könnte auch in einer Grossstadt stehen. Interieur und Essen überzeugen gleichermassen. Jürg Ackermann 16.10.2020, 05.00 Uhr

Gastgeberin Claudia Schips und Küchenchef Carsten Nikles. Bild: Ralph Ribi

Wer das kahle Treppenhaus in diesem Fabrikgebäude betritt, erahnt nicht, was ihn im obersten Stock erwartet. Warmes Licht, grosse Fenster, Nischen, viel Holz. Ein Rooftop-Restaurant inklusive grosszügiger Bar und 500 Quadratmeter-Terrasse wie es auch in einer Grossstadt wie Zürich oder London stehen könnte. Das stimmige Interieur verbreitet sofort eine Wohlfühlatmosphäre.