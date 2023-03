Neues Pächterpaar geht in Mannenbach zurück zu den Wurzeln

Zu Tisch Neues Pächterpaar des Seehotels Schiff in Mannenbach geht zurück zu den Wurzeln – gehobene Gastronomie setzt sich durch Der Pächterwechsel im Seehotel Schiff Mannenbach ist nahtlos vollzogen. Damit sind alle Befürchtungen hinfällig geworden, dass das wunderbar direkt am Untersee gelegene Restaurant und Hotel womöglich einem Luxus-Immobilien-Projekt weichen sollte. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Pächterpaar des Seehotels Schiff in Mannenbach, Peter und Nicole Gemperle, bewirtet täglich Gäste. Bild: Ralph Ribi

Der Aargauer Peter Gemperle und seine Frau Nicole haben schon einige Stationen in ihrem Gastroleben hinter sich, zuletzt im Tertianum Berg. Als er hörte, dass im Seehotel Schiff in Mannenbach ein Pächterwechsel ansteht und Nachfolger gesucht wurden, hätten sie die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sich beworben. Schliesslich konnte sich das Ehepaar Gemperle durchsetzen. Die Eigentümer der Seehotel Schiff AG haben sich für sie entschieden. Und dieses Vertrauen will Peter Gemperle auch nicht enttäuschen. Anfang März war zunächst eine stille und am 1. April ist dann die grosse Eröffnung geplant.

Gemperle freut sich schon auf die wärmeren und sonnigeren Tage, denn dann kann die grosse Terrasse direkt am Seeufer in Betrieb genommen werden. Jetzt in der Vorfrühlingszeit geht es noch etwas ruhiger zu. Dass das Seehotel täglich geöffnet hat, wo doch andere inzwischen zusätzlich ein, zwei Tage die Woche wegen Personalmangels schliessen, ruft bei ihm nur ein Schulterzucken hervor. In der Gastronomie gebe es immer Personalprobleme. «Das gehört dazu und war auch in der 80er-Jahren schon so», sagt er.

Kreativ und genussvoll angerichtet

Das Restaurant ist stilvoll eingerichtet, hell und liegt bestechend romantisch schön am Ufer des Untersees. In Gin gebeizter Tessiner Lostallo-Lachs mit Olivencrumble, Senfkaviar und Lotuswurzel ist ein ebenso guter Einstieg in eine kulinarische Entdeckungsreise wie der Taboulésalat mit Bulgur, Dörrfrüchten, Gurken, Tomaten, Nüssen und einem Hauch von Minze abgerundet durch Joghurt.

Der Lostall- Lachs ist kunstvoll dekoriert. Bild: Stefan Borkert

Der Taboulésalat überrascht mit einem frischem Hauch von Minze. Bild: Stefan Borkert

Passend zu den noch winterlichen Temperaturen ist die Suppe Tom Ka Gai mit Poulet, Ingwer, Galgant, Kokosmilch, Zitronengras und Kaffir. Doch Achtung! Wer Poulet und Ingwer verwechselt oder herzhaft in Zitronengras beisst, der kann die weiteren Gänge nur bedingt geniessen. Die Stücke sind allerdings so gross, dass sie nicht übersehen werden können.

Tom Ka Gai ist eine Suppe wie geschaffen für ungemütliches Winterwetter. Sie wärmt den Magen und die Seele. Bild: Stefan Borkert

Sehr fein und ein echter Gaumenschmeichler sind die geschmorten Kalbskopfbäggli mit Pastinaken-Kartoffelstock, frischem Gemüse und Gin-Senf. Ohne Frage nach dem Wie kommt das Swiss-Rib-Eye-Steak perfekt gebraten auf den Teller. Wie bei allen Gerichten isst hier auch das Auge mit.

Schön angerichtet sind auch die Alpenzanderknusperli. Bild: Stefan Borkert

Peter Gemperle sagt, er stehe zwar nicht mehr in der Küche am Herd. Verlernt habe er die Kochkunst aber nicht. Küchenchef und Souschef verstehen jedenfalls etwas von ihrem Handwerk. Das beweist auch der Alpenzander in Sonnenbräu-Bierteig mit hausgemachter Tartarsauce.

Die Kalbskopfbäggli sind vom Feinsten. Bild: Stefan Borkert

Das Swiss-Rib-Eye-Steak ist perfekt gelungen. Stefan Borkert

Begleitet werden die Speisen von Wein aus der Weinfelder Region. Der Pinot Gris vom Weingut Burkhart ergänzt den gehobenen Genuss genauso wie der Pinot Noir 1762, Holzfass-Ausbau vom Gut Reto Scherrer.

Die Orangen-Crème-brûlée mit Kürbiskrokant und Vanille-Rahmglace ist ein würdiger Abschluss der genussvollen Reise. Bild: Stefan Borkert

Unverzichtbar ist ein Dessert, etwa die Orangen-Crème-brûlée oder der Cheesecake mit roter Grütze und Matcha. So ist der Abend im Seehotel Schiff ein rundes kulinarisches Erlebnis. Bei der Gästebetreuung ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber bis zur grossen Eröffnung ist ja auch noch Zeit.

Hell, offen und grosszügig ist der Gastraum des Seehotels Schiff in Mannenbach. Bild: Ralph Ribi

Seehotel Schiff Mannenbach Seestrasse 4, 8268 Mannenbach, Telefon: 071 663 41 41, Mail: info@seehotel.ch; Internet: www.seehotel.ch ; täglich geöffnet. Montag bis Samstag: 7.30 Uhr bis 23.00 Uhr, Sonntag bis 21.30 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen