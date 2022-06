Eine italienische Reise am Ufer der Murg in Frauenfeld

In Frauenfeld gibt es mit dem Il Tiramisù ein italienisches Restaurant, das mit einem gastfreundlichen Konzept mit Mittagstisch, italienischem Apéro am Donnerstag und fein komponierten Speisen punktet. Kaum eröffnet, ist es schon kein Geheimtipp mehr. So schnell hat sich die Gastfreundschaft von Marianna und Enzo Zuccherino herumgesprochen.