Zu Tisch: Die Küche ist eng, das Essen hervorragend

Zu Tisch Die Küche ist eng, das Essen aber ganz hervorragend In der Wirtschaft zur Alten Post in St.Gallen entstehen auf engstem Raum aparte Geschmackskombinationen. Doch nicht nur das Essen hat es in sich, auch das Lokal ist ein Schmuckstück. Rolf App Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexander Zimmermann (rechts) und Diogo Carvalho vom Restaurant Alte Post. Benjamin Manser

Die Wirtschaft zur Alten Post wird gerne fotografiert. Das schmale, mit Blumen geschmückte Riegelhaus aus dem 16. Jahrhundert war einst das Wohnhaus von Johannes Kessler, der nach einer Begegnung mit Martin Luther seinen Plan aufgab, einen gelehrten Beruf zu ergreifen, stattdessen Sattler wurde und hier mit biblischen Vorträgen seinen Teil zur Reformation in St.Gallen beitrug.

Das Riegelhaus ist heute Restaurant. Bild: Rolf App

Mittlerweile geht es allerdings nicht mehr biblisch, sondern kulinarisch zu und her. Auf drei Etagen: Zuunterst befindet sich die Champagner- und Cafébar, in der ersten Etage die Gaststube und in der zweiten das Krüsi-Stübli, wo wir uns unter den heiter-naiven Malereien und Zeichnungen des St.Galler Künstler-Originals Hans Krüsi am Fenster niederlassen.

Aparte Kombinationen auf dem Teller

Auf der nicht allzu grossen Speisekarte finden sich etwa der Alaska-Wildlachs (als Vorspeise 26.-), Pastinakenravioli im Spinatteig (als Vorspeise 22.80, sonst 36.-), Rehrücken (55.-), Kalbsleberstreifen mit Rösti (39.80) – und natürlich die Olma-Bratwurst mit Rösti (25.80). Und das Überraschungsmenu zu drei (75.-), vier (85.-) oder in unserem Fall fünf (95.-) Gängen, das wir hier verraten dürfen, weil es, wie Küchenchef Diogo Carvalho sagt, «sowieso jedes Mal anders ist». Der weinkundige Kellner empfiehlt uns dazu zuerst den erfrischenden Chardonnay Reserve 2018 von Philipp Zull (der Deziliter zu 8.50), den Pächter Alexander Zimmermann jedes Jahr selber im Weinviertel für sein Restaurant aussucht, und kredenzt danach den fruchtigen Buchertberg rot 2016 vom Herrenhof Lamprecht in der Südoststeiermark (zu 9.50).

Warme Feigen an Portweingelee. Bild: Rolf App

Wir starten mit warmen Feigen an Portweingelee, gebratenen Steinpilzen und herbstlichem Salat, setzen den schönen Abend fort mit einem aromatischen Safransüppchen, dazu einem Stückchen Wildlachs mit Karottenchutney.

Rinds Ribeye und herbstliches Gemüse. Bild: Rolf App

Dann werden wir mit Kabeljau auf rotem Thaicurry und Apfelstückchen beglückt, bevor mit dem gebratenen Rinds Ribeye und herbstlichem Gemüse der Hauptgang serviert wird. Bananenbrot mit Lebkuchenglace, Süsskartoffel- und Frischkäsecreme schliessen einen Abend ab, an dem wir mehr als einmal darüber staunen, welche aparten Geschmackskombinationen in der engen Küche der «Alten Post» haben entstehen können.

Alte Post, Gallusstrasse 4, St.Gallen. Telefon 071 222 66 01, www.apost.ch, Mi-Sa 11.30-14.00 und ab 17.30, So 11.30-14.00 und 16.00-21.00 Uhr. Vorspeisen ab 12.-, Hauptgerichte ab 25.80 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen