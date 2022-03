Zu Tisch Bodenständig und mit Liebe zum Detail: Das Wattwiler «Nats» ist eine Dorfbeiz mit Charme Im Traditionslokal National gibt es währschafte Kost. Küchenchef Rico Ostler und sein Team wählen die Zutaten ebenso sorgfältig, wie sie die Speisen anrichten. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Rico Ostler ist Küchenchef und Geschäftsführer im «Nats» Wattwil. Bild: PD

Das «Nats», wie die Dorfbeiz in Wattwil genannt wird, hat eine über hundertjährige Geschichte. Die Traditionsbeiz ist vor einiger Zeit sanft renoviert worden. Tische und Stühle aus Holz sorgen für ein heimeliges Ambiente in der Gaststube.

Die Karte ist überschaubar, viele Klassiker der gut bürgerlichen Küche stehen zur Auswahl. Das Cordon bleu, die geschnetzelte Kalbsleber, aber auch das Rib-Eye-Steak klingen verlockend.

Spezialwochen wechseln Klassiker ab

An diesem Abend stehen ausserdem Muscheln auf der Speisekarte. Jedoch nur auf Vorbestellung – die wir leider verpasst haben. 120 Kilogramm Miesmuscheln sind bei Küchenchef und Geschäftsführer Rico Ostler nur einen Tag nach der Ernte angekommen. Sie werden gleichentags und am Wochenende serviert. Ostler sagt:

«Im Februar sind die Miesmuscheln am besten, schön gross und vom Wintersturm gewaschen.»

Solche Spezialgerichte gibt es im «Nats» jeweils am letzten Wochenende im Monat. Seine Menus stellt Ostler soweit als möglich mit regionalen Zutaten zusammen.

Er ist ein bekanntes Gesicht in der Toggenburger Gastronomie und hat schon auf dem Chäserrugg gekocht oder führte das Hotel Säntis in Unterwasser. Bis zu seiner Pension in anderthalb Jahren wirkt er nun im «National», wo er nach nur sechs Wochen als Küchenchef auch als Geschäftsführer eingesprungen ist.

Fleischiges folgt auf Suppe und Salat

Wir starten mit einem knackigen Blattsalat und einer Tomatensuppe mit Gin und Alpenschlagrahm.

Bilder: Jolanda Riedener (Wattwil, 24. Februar 2022) Farbiger Blattsalat mit Sprossen und Radieschen (7.50 Franken) und hausgemachte Tomatensuppe, mit Gin und Alpenschlagrahm abgeschmeckt (9.50 Franken). Bilder: Jolanda Riedener (Wattwil, 24. Februar 2022)

Die frischen Tomatenstücke verleihen der fruchtigen Suppe eine besondere Konsistenz. Der Gin ist nicht herauszuschmecken, was laut Ostler gewollt ist, da das Wacholderaroma den Geschmack abrunde. Dazu trinken wir einen frischen Pinot Grigio aus dem Friaul.

Zum Hauptgang gibt es das Zürcher Kalbsgeschnetzeltes mit überaus knuspriger Rösti. Die Sauce ist schön cremig, aber nicht zu schwer. Eine Reduktion aus Weisswein, Rahm und Bratensaft führt zu diesem Ergebnis, das sich mit dem Fleisch und den frischen Pilzen ideal verbindet.

Zürcher Kalbsgeschnetzeltes mit Champignons, Tomatenwürfel und Kartoffelrösti (32.50 Franken). Bild: Jolanda Riedener (Wattwil, 24. Februar 2022)

Ausserdem wird eine grosse Portion Tatar mit warmen Toastscheiben serviert: Die verschiedenen Beilagen werden mit Liebe zum Detail angerichtet, unter anderem mit einer scharfen Sauce, die es in sich hat.

Das Beefsteak Tatar mit allen Schikanen kann man auch als Vorspeise haben (29.50 Franken). Bild: Jolanda Riedener (Wattwil, 24. Februar 2022)

«Es ist oft der erste Eindruck, der zählt», sagt Rico Ostler. Wir stimmen ihm zu: Das «National» hat Charme und vermag mit einer bodenständigen Küche sowohl Kantischülerinnen als auch Stammtischbesucher zu begeistern.

Restaurant National, Näppisuelistrasse 10, 9630 Wattwil. Telefon 071 988 11 21, www.national-wattwil.ch, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8.30 Uhr bis 14 Uhr und 16.30 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 8.30 bis 23 Uhr. Vorspeisen ab 7.50 Franken, Hauptspeisen 21 bis 43 Franken.

