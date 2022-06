Wein Aus Rot wird Gold: Wie Peter Wanners Weine Medaillen holten Peter Wanner, Verleger der CH Media, ist auch Weinbauer. Zusammen mit Kellermeister Christian Voser schaut man auf erfolgreiche Jahre zurück. Trotz schöner internationaler Auszeichnungen hadern die zwei damit, dass der Aargauer Wein national zu wenig Beachtung findet. Christian Berzins Jetzt kommentieren 19.06.2022, 05.00 Uhr

Christian Voser und Peter Wanner (rechts) im Weingut Bickgut in Würenlos. Sandra Ardizzone

Eine Flasche Wein ist bisweilen ein treuer Begleiter, um in die Vergangenheit zu reisen. Nichts Schöneres, als einen Château Palmer, etwa einen 2002er, zu öffnen und alsbald mit blutrotem Duft in Gaumen darüber nachzudenken, was die Welt und das eigene Leben damals vor zwanzig Jahren bewegte, prägte oder gerade veränderte. Der Wein ist Schmieröl fürs Gedächtnis, bisweilen öffnet er Schleusen: Dann überfluten Erinnerungen den Trinkenden, die Gefahr, dass selbst das Gegenüber weggeschwemmt wird, besteht durchaus.

Sitzen Peter Wanner und Christian Voser auf der Veranda in Würenlos auf dem Bickgut, denken die beiden ergrauten Männer an den Beginn ihrer Zusammenarbeit: Wanner – Verleger und Weinbergbesitzer – suchte jemanden, der nach seinen Reben und Weinen schaute, sowohl im Rebberg als auch in der «fremden» Kelterei. Man empfahl ihm den Wettinger Weinbauern und Weinhändler Christian Voser, der angeblich alles über Wein und den Aargau wusste. Und siehe da: Kaum half Voser mit, holten Wanners Weine Preise, immer wieder an der «Mundus vini», der grössten Weinmesse Europas, an der Experten jeweils 12000 Weine pro Jahr verkosten.

«Im Gaumen hat deiner mehr Kraft, nicht?»

Darüber, was er denn genau macht oder gemacht habe, was denn zur Wende führte, mag Voser nicht lange sprechen. Er schaute etwas in der Kellerei, sagt er, habe die Finger im Spiel gehabt.

Reizvoll: Voser schaute nicht nur zu Wanners Weinen, sondern brachte auch die eigenen Weine an die Messe. Und nicht nur diesen Frühling holte sowohl sein «Cru Stella Maris» als auch der «Réserve du Patron» von Wanner eine Goldmedaille.

Gewannen Gold an der Mundus Vini: Der Stella Maris von Christian Voser und der Réserve du Patron von Peter Wanner. Sandra Ardizzone

Auf die Frage, ob diese zwei Aargauer Pinot-Noir-Flaggschiffe nicht Zwillinge, vielleicht gar eineiige, wurden, winkt Voser ab: «Bei einem Wein gilt es, die Eigenart der Lage herauszuholen. In Wettingen habe ich einen kalkhaltigeren Boden, hier oben in Würenlos bei Wanner ist er kiesiger: Das macht den Wein automatisch mineralischer.» Auch aufgrund der Traubensorte würden sich Unterschiede ergeben. «In Wanners Weinberg stehen Mariafeld-, bei mir Burgunder-Klone. Die können sich durchaus unterscheiden.»

Die Nase im Glas der zwei Goldmedaillengewinner sagt Wanner: «Im Gaumen hat deiner mehr Kraft, nicht?», worauf man von Voser ein sibyllinisches «Deiner ist eine Spur schlanker» hört.

Es könnte sein, dass dieser Mann seine Weine streichelt

Vosers Sachlichkeit ist bewundernswert, vor allem, wenn man andere Weinbauern im Ohr hat: Von Wein-Plauderis müsste man da sprechen, die nicht von Wein «reden», sondern über ihre Weine bluffen.

Bezeichnend auch, was Voser über die Arbeit im Keller sagt: «Es gibt Möglichkeiten, einen schwachen Jahrgang aufzumöbeln. Aber das wollen wir nicht, Ehrlichkeit setzt sich durch.» Dieser Winzer schenkt reinen Wein ein. Bisweilen glaubt man, dass Voser seinen Wein am liebsten streicheln würde, so gerne mag er ihn. Er spricht über Fässer wie andere über Bücher – und das Beste ist, dass man dann die Vorteile der Vogesen-Eiche kennt.

Naturgemäss kommt man auch auf die Konkurrenz rundum zu sprechen, und die Frage steht im Raum, warum Wanners 2018er-Top-Wein in Düsseldorf Gold holte, dem «Gault-Millau» – in der Schweiz ein entscheidender Wein-Richter – nicht auffiel. Wanner verzieht leicht das Gesicht, gibt zu, dass er das Marketing vernachlässigt habe: «Ich habe es vergurkt: Wein verkauft sich nicht von allein. Die Konkurrenz ist riesig, es gibt so viel Wein rundherum.»

Das Bickgut in Würenlos. Sandra Ardizzone

Wanner hadert, sieht ein Problem im Standort Aargau: «In einer Blinddegustation würden die Aargauer Weine sehr gut abschneiden. Vieles ist eine Reputationsfrage. Unsere Aargauer Top-Weine könnte man neben die Bündner stellen.»

Voser fügt an: «Wir werden nicht als Weinbau-Kanton wahrgenommen, obwohl wir 400 Hektaren haben, das ist fast gleich viel wie Schaffhausen, gleich viel wie das Bündnerland. Nur die Zürcher haben 600 Hektaren.» Vor 50 Jahren habe es bloss einen grossen Bündner Namen gegeben, beginnt er zu erzählen: Schloss Salenegg. «Die verkauften den Wein an den Konsumverein Zürich, da sie ihn nicht wegbrachten. Mein Vater bemühte sich, den Wein für unsere Weinhandlung in Wettingen zu kriegen – und wir verkauften 3000 Flaschen pro Jahr.» Doch irgendwann dachten die Vosers: «Was die Bündner können, schaffen wir auch.»

Weintrauben im Aargau kaum sichtbar

Ist aus der Bündner Herrschaft, den vier Zauberorten Maienfeld, Fläsch, Jenins oder Malans, mittlerweile bald jeder, der Wein macht, ein kleiner Star – ob Nüesch, Küng oder Gantenbein –, sind es im Aargau ein paar wenige Namen, die über die Kantonsgrenzen auffallen: Tom Litwan, Peter Wehrli, Andreas Meier, Lukas Baumgartner oder Michel Jaussi – teils alteingesessene Weinbauern, teils Neueinsteiger. «Wenige haben es von der Reputation geschafft, aber den meisten traut man es nicht zu. Die Zürcher haben das Gefühl, dass das nichts ist. Es hat viel mit dem Renommee des Aargaus zu tun.»

Und vielleicht auch mit der Sichtbarkeit? Wer durch den Aargau fährt, muss gut aufpassen, damit er ein paar Weintrauben sieht. Die Weinberge der Bündner Herrschaft hingegen, geschweige denn jene der Westschweiz, kennt jeder und jede. Und halb Zürich pilgert zu den Weinfesten in die Herrschaft, probiert, degustiert – und kauft.

Wie es gewisse Aargauer doch geschafft haben, auf bedeutende Weinkarten in wichtigen Restaurants zu kommen, wird auf der Veranda diskutiert – nicht ganz ohne Neid, aber auch mit dem Zugeständnis: «Wir haben in den letzten Jahren wenig gemacht. Das wird sich ändern.»

Die Zukunft riecht auf dem Bickgut einem reintönig

Wanner lächelt zu den Worten und sagt dann, dass sich nun seine Söhne um die Weine kümmern: «Sie haben im Sommer 2021 das Weingut übernommen.» Der frische Pinot Noir trägt bereits eine neue, kunstvoll gestaltete Etikette: «‹Gebrüder Wanner› steht auf der Rückseite, ich bin eliminiert.» Jetzt werden die Weine bei Mathias Bechtel im zürcherischen Eglisau gekeltert.

Obwohl schon die zwei Barrique-Weine degustiert sind, lässt es sich Voser nicht entgehen, den Pinot Noir 2021 zu testen: «Sehr sauber, reintönig, feiner Gerbstoff.» Bevor man «Gut?» nachfragen kann, sagt Wanner: «Der gefällt mir!» Und Voser antwortet: «Nach diesem schrecklichen Weinjahr mit viel Vogelfrass und mit Trübeln, die Skelette waren, bin ich überrascht, wie gut er rausgekommen ist.»

«Es gibt Möglichkeiten, einen schwachen Jahrgang aufzumöbeln. Aber das wollen wir nicht, Ehrlichkeit setzt sich durch», sagt Kellermeister Christian Voser (links). Sandra Ardizzone / KUL

Beim Verabschieden und dem Blick auf den Rebberg sagt Wanner, dass man die Obstbäume bei den Reben abhauen werde, ihm wurde gesagt, dass sie die Essigfliegen anziehen würden. «Ich weiss nicht», sagt Voser ruhig, «plötzlich haben wir ein Insekt, das den Reben nützlich ist, auf dem Baum.» Wanner: «Würdest du sie nicht ausreissen?», und antwortet, da er den Wink verstanden hat, lächelnd gleich selbst: «Isch guet.»

Freundschaften, die der Wein gemacht hat, würden, so der Volksmund, nicht lange dauern. Jene zwischen Voser und Wanner beweist das Gegenteil. Im Bickgut hat allerdings das Denken an die Zukunft begonnen. Aber jeder hier weiss, dass diese Zukunft auf die Vergangenheit und Traditionen baut. Auf die letzte Frage, ob es den «Réserve du Patron» weiterhin geben werde, meint Wanner: «Solange ich der Patron bin, wahrscheinlich schon.»

