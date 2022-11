Warum Fett eben doch gesund ist und Speisen schmackhafter macht

Von wegen Abfall Voll Fett: Warum es eben doch gesund ist und Speisen noch schmackhafter macht Es fristete in den Küchen über Jahrzehnte ein Schattendasein, wurde als ungesunder Dickmacher verteufelt: tierisches Fett. Nun findet langsam eine Umkehr statt. Und die schmeckt richtig gut – wie damals beim Grosi, wie unsere beiden Rezepte beweisen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Viel besser als sein Ruf: Tierisches Fett ist nicht ungesund – und es lässt alles viel besser schmecken. Fleischlust.com

Sei es Gulasch, Gratin oder Wähe: Egal, was die Oma auftischte, es schmeckte. Jedes Gericht hatte ein wunderbar volles Aroma. Und das lag nicht nur daran, dass sie eine begnadete Köchin war. Sie briet Gemüse und Fleisch stets mit Rinderfett an, beim Teig verwendete sie Schweineschmalz. Bis vor 60 Jahren das Normalste der Welt; gerade zu Kriegszeiten galt Fett als enorm wertvoll. Es nährte, machte lange satt.

Als allerdings die wirtschaftlich betrachtet fetten Jahre anbrachen und Wohlstand sowie Figurbewusstsein wuchsen, liessen Ärzte und Wissenschafter nichts anbrennen: Sie sahen einen hohen tierischen Fettgehalt in der Ernährung als schlecht für die Linie und Gesundheit an. In Windeseile wurde es aus Heim und Herd, der Lebensmittelindustrie und dem Wirtshaus verbannt. So verdrängte das kalorienreduzierte Kunstprodukt Margarine die Butter; Schmalz und Talg wurden durch geschmacksneutrales Pflanzenöl abgelöst.

Zur Hölle mit den künstlichen Aromen

Schlanker und gesünder ist die Menschheit seither nicht geworden. Mittlerweile wurde belegt, dass nicht der (massvolle) Konsum von Fleischfetten das Risiko für Herz- und Kreislaufprobleme, Krebs oder die berüchtigte Wampe erhöht. Vielmehr kann sich kohlenhydratreiche Ernährung negativ auf die Blutfettwerte auswirken. Und industriell hergestellte Speisen enthalten eine Vielzahl von Transfettsäuren aus künstlich gehärteten Fetten. Diese können erhebliche Schäden anrichten, etwa das Herz krank machen.

Na dann, ran an den Speck oder vielmehr: den Schmalz, möchte man erfreut ausrufen. Doch obschon die «Nose-to-tail»-Bewegung in vieler Munde ist – die Verwertung des ganzen Tieres gegen Foodwaste und nach Grosis Vorbild –, ums Kochen mit dem Fett des Tieres machen die meisten Menschen immer noch einen grossen Bogen.

Christoph Jenzer. Kenneth Nars

Einer, der unermüdlich für tierisches Fett weibelt, ist Christoph Jenzer von Jenzer Fleisch und Feinkost. Er führt den Metzgerbetrieb im Baselbiet in vierter Generation, und seit mehr als zehn Jahren fördert er den Verkauf von Schmalz vom lokalen Freilandsäuli und von Rindsfett. Sei es mit einer aufklärenden Broschüre zum Thema Abfall – der Berufsmaturarbeit seiner Tochter –, sei es mit Gratismüsterli. Zudem stellt Jenzer für das Restaurant Kohlmanns in Basel seit 2009 Griebenschmalz als Brotaufstrich her. Den Teig für seine Pastete lässt er von einer Bäckerei mit seinem Schmalz zubereiten, im eigenen Gasthof in Arlesheim gibt es belgische Frites. Jenzer:

«Die Belgier frittieren ihre Pommes seit jeher im Rindsfett. Üblicherweise aber wird Erdnussöl aus Monokulturen verwendet und Aromen werden zugesetzt. Das ist Blödsinn!»

Demnach aus ökologischen, aber auch wirtschaftlichen Gründen und des gesunden Menschenverstands wegen wolle er tierisches Fett an die Kundschaft bringen: «Wir mussten jahrzehntelang Entsorgungsgebühren für die Verbrennung bezahlen. Dabei spricht alles für den Einsatz von tierischem Fett in der Küche. Gerichte wie eben die Pommes werden deutlich schmackhafter, Teige knuspriger und Kuchen saftiger.» Ein Kunde, der auf Anregung Jenzers den Wähenteig erstmals mit Schmalz zubereitete, habe danach geschwärmt, schon lange keine so gute Wähe mehr gegessen zu haben, erzählt Jenzer.

Gänseschmalz in der Sterneküche

Fett im Allgemeinen ist ein natürlicher Geschmacksverstärker, weil es Aromastoffe wie ätherische Öle an seine Moleküle bindet und es ihnen so ermöglicht, sich stärker zu entfalten. In der kalten Küche, zum Beispiel für eine Salatsauce, ist kaltgepresstes Olivenöl die beste Wahl. Da es sich jedoch nicht hoch erhitzen lässt, sind tierische Fette beim Braten wiederum im Vorteil. Markus Burkhard, 2018 «Gault-Millau»-Entdeckung der Deutschschweiz, servierte aber auch schon einen Blattsalat mit ausgelassenem Rinderfett, um «die Wertschätzung für Fett zurückzubringen», wie er damals dem Restaurantführer sagte.

So langsam tragen solche Bemühungen Früchte. Die Nachfrage nach Schmalz ziehe deutlich an, berichtet Jenzer. Er wünscht sich nun, dass es ihm mehr Metzger gleichtun. «Viele scheuen sich davor, weil das Auslassen des Fetts einen Zusatzaufwand bedeutet.» Nicht verkaufte Abschnitte und Fett werden gesammelt, hoch erhitzt, damit sich das pure Fett verflüssigt und es besser getrennt werden kann – und danach wieder gekühlt.

Stefan Heilemann, GaultMillau-Koch des Jahres 2021. Alexandra Wey/Kestone

Tatsächlich muss beharrlich suchen, wer hochwertiges Fett aus Freilandhaltung kaufen möchte. Fündig wird man oft beim Direktverkauf auf Bauernhöfen. Oder dann gleich im Restaurant wie zum Beispiel bei Sternekoch Stefan Heilemann vom «Widder» in Zürich, der beim legendären Koch Harald Wohlfahrt klassisch französisch ausgebildet wurde. Er sammelt das Fett vom Wagyu-Fleisch, lässt es selber aus und braucht es zum Anbraten der Gourmetstücke. Oder er räuchert es und füllt seine köstlichen Kartoffelknödel damit. Auch auf Gänseschmalz greift Heilemann öfter zurück: «Gerade bei rustikalen Gerichten passt das gut, der Geschmack ist einfach toll.» Zudem schwärmt er von Knochenmark als spannender Geschmacksträger.

So oder so: Die Oma hätte ihre Freude an ihm gehabt.

Grundrezept für geriebenen Teig – so wie einst beim Grosi

Mit Schmalz wird die Wähe knuspriger. Chris Iseli

Für süsse oder gesalzene Wähen, Quiches, Pasteten und als Ersatz für Blätterteig.

Zutaten 250 g Mehl, 1 KL Salz, 60 g Butter, 60 g Schweineschmalz, zirka 5 EL Wasser

Zubereitung Mehl, Salz, kühle Butter und kühles Schmalz in einer Schüssel mit den Händen rasch fein verreiben. Wasser darüber giessen und die Masse mit Löffel oder Gabel zu einem Ballen formen. Arbeitsfläche mit wenig Mehl bestreuen, den Teig darauflegen und einige Male leicht kneten. Dann den Teig wieder zu einem Ballen formen, kreuzweise einschneiden und mindestens 20 Minuten zugedeckt an einem kühlen Ort ruhen lassen. Danach den Teig auswallen, ein Blech damit belegen, mit einer Gabel einstechen und mit wenig Mehl bestäuben oder mit Brösmeli oder geriebenen Nüssen bestreuen. Früchte oder Gemüse dicht auf den Teig legen, eventuell Guss darüber. Den Kuchen bei mindestens 200 Grad im vorgeheizten Ofen backen.

Rezept: www.doazmol-rezepte.ch

Rezept Ofenkartoffeln – so wie bei den Belgiern

Die ultimativen Ofenkartoffeln. Globus

Ein Klassiker, der nach dem Vorbild des Benelux-Landes mit Rindsfett zubereitet wird.

Zutaten 1 kg mehligkochende Kartoffeln, 100 g Gänse- resp. Wagyufett*, 2 TL Weissmehl, Salzflocken

Zubereitung Eine Bratform in den Backofen stellen. Sie soll gross genug sein, damit die Kartoffeln in einer Schicht Platz haben. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Kartoffeln schälen, je nach Grösse halbieren oder vierteln. In Topf geben und mit Wasser bedecken, 2 EL Salz dazu. Sobald das Wasser kocht, Hitze reduzieren und Kartoffeln unbedeckt 2 Minuten lang köcheln lassen.

Inzwischen das Fett in die heisse Bratform im Ofen geben und in etwa 15 Minuten flüssig werden lassen. Die blanchierten Kartoffeln in einem Sieb abtropfen, ein paar Mal kräftig hin und her schütteln. So werden die Oberflächen aufgeraut – für die geliebte Kruste. Mit Mehl bestreuen, wiederum schütteln, damit die Kartoffeln gleichmässig mit Mehl beschichtet sind. Die Kartoffeln dann vorsichtig ins heisse Fett im Ofen geben – Achtung, es wird stark brutzeln. Einige Male gut wenden, sie sollen mit Fett umhüllt sein. 15 Minuten lang braten, aus dem Ofen nehmen und wenden. Für weitere 15 Minuten braten und wiederum wenden. Das machen Sie noch ein drittes Mal, bis die Kartoffeln golden und knackig sind (15–20 Min.). Aus dem Ofen nehmen, mit Salzflocken bestreuen.

Rezept: Richard Kägi für www.globus.ch

* Wir schwören auf das Luzerner Wagyu Bratfett vom Hof Chrummbaum. Bei www.farmy.ch für 11.90 Fr., 235 ml.

