Von Aldi bis Sprüngli Welcher Osterhase ist der beste? Wir haben mit einem Chocolatier den grossen Test gemacht Bild: Alex Spichale Lohnt sich der Kauf eines teureren Osterhasen? Oder ist eh alles die gleiche Milchschoggi? Wir haben Hasen von Coop, Migros, Lidl, Aldi und Sprüngli verkostet. Raffael Schuppisser 1 Kommentar 02.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Fellstruktur ist für den optischen Eindruck nicht zu unterschätzen. Geschminkt werden nicht nur Weibchen, sondern auch die Männchen. Und ein Augenmerk gilt der Braue: Sie sagt viel über den Charakter des Osterhasen aus. Mit der «Braue» ist die Naht gemeint, welche entsteht, wenn die beiden Gussformen aufeinander zu liegen kommen. Bei einem maschinell hergestellten Hasen ist die Braue schmaler als bei einem handgefertigten.

Der Chocolatier Fabian Rimann schabt die Braue jeweils mit einem scharfen Messer etwas ab. Das Osterhasenwissen haben wir von ihm erlernt. In seinem Betrieb in Wettingen werden jeden Frühling mehrere tausend Hasen kurz vor Ostern erschaffen.

Rimann verwendet dazu nur alte Gussformen aus dem 19. Jahrhundert oder Nachbildungen davon und benutzt Kakao aus einer eigenen Plantage in Trinidad. Das Schminken eines einzelnen Hasen – so nennt man das Bepinseln der Gussformen mit verschiedenfarbigen Schokoladen – dauert jeweils fünf bis zehn Minuten. Aus der Beschaffenheit der Gussform – glatt oder gerippelt – ergibt sich die Fellstruktur. Weil alles in Handarbeit gefertigt wird, ist jeder Hase ein Unikat.

Die Hasen von Fabian Rimann haben wir nicht getestet, mit 20 Franken für einen kleinen lagen sie über unserem für den Test vereinbarten Preislimit. Aber Fabian Rimann hat uns geholfen, die Hasen von Coop, Migros, Lidl, Aldi und Sprüngli zu verkosten. Zuvor hat er uns erklärt, worauf dabei zu achten ist: Der perfekte Hase ist schön anzusehen, riecht nach Kakao und nicht nur nach Zucker; die Schokolade hat «einen schönen Bruch», das heisst, sie knackt, wenn man sie abbricht, im Mund schmilzt sie ohne Klümpchen zu bilden und entfaltet ein «rundes Geschmackserlebnis», das dann im Hals noch länger «nachklingt».

«Warum hält der Hase eine grüne Birne in der Hand?»

«Der Geschmack von guter Schokolade bleibt etwa zehn Minuten im Gaumen stehen», sagt Rimann. Mann muss also nicht gleich eine ganze Tafel verdrücken – ein kleines Stück gibt länger etwas her als eine Zigarette. Rimann isst dennoch täglich 150 Gramm, man kann ja den ganzen Tag davon zehren. So viel zur Theorie. Wir sind bereit für den Blindtest – uns sind weder die Hersteller noch die Preise bekannt.

Der erste Hase, der auf einem weissen Porzellanteller serviert wird, fordert die fünf Testesser unmittelbar heraus. «Sieht aus, wie ein Hase halt aussieht», meint der Klassikredaktor lapidar. Und der Sportredaktor fügt hinzu: «So schmeckt er auch.» Rimann hingegen spricht von einem «mittleren Bruch», findet den Schmelz «okay», schmeckt, Milch, Vanille und zu viel Zucker.

Chocolatier Riman (rechts) im Gespräch mit Klassikredaktor Christian Berzins (links). Bild: Valentin Hehli

Der zwei Hase stellt uns vor ein Rätsel. «Warum hält der Hase eine grüne Birne in der Hand?», will der Klassikredaktor nun wissen. Der Chocolatier runzelt die Stirn: «Ja, traditionell sind es schon eher Eier. Einen mit Birne habe ich auch noch nie gesehen.» Birne hin oder her, im Mund überzeugte der Hase nicht: zu klebrig. Die Wissensredaktorin versucht es mit einer Ehrenrettung: «Immerhin ist er einigermassen schön geschminkt.»

Allmählich kommen wir in Fahrt, lernen dazu, merken, dass der dritte doch ganz anders riecht als der erste Hase. Können zwischen einem matten und einem hellen Glanz unterscheiden. Und versuchen unsere Gaumenerlebnisse in Worte zu fassen – «rund im Mund, zu klebrig im Abgang». Einmal froh jauchzt der Musikkritiker: «Was für eine grazile Figur. Und die Fellstruktur erst! Den würde ich sofort kaufen.» Der Sportredaktor hingegen urteilt pragmatischer und meint nach Nummer drei: «Bis jetzt würde ich für keinen der Hasen die Kalorien in Kauf nehmen.»

Der Autor (links) beim Bewerten der Hasen mit der Redaktion. Bild: Valentin Hehli

Das hat was. Und trifft erst recht für Chocolatier-Gourmet Fabian Rimann zu. Einmal schluckt er schwer und meint: «Zu viel Säure. Hier wurden die Aromen bei der Herstellung nicht schön gelöst.» Und witzelt: «Ich glaub, wer den ganzen Hasen isst, hat morgen Halsweh.»

Der Sportredaktor gibt eine 4–5, der Chocolatier eine 3

Dazu kam es zum Glück nicht – auch weil wir bei sieben verschiedenen Hasen zugreifen mussten. Am Ende machte sich ein Völlegefühl bemerkbar. Einig waren wir uns längst nicht bei jedem Hasen. So bewertete der Sportredaktor Hase Nummer 6 mit einer passablen 4–5, wohingegen der Chocolatier unmissverständlich die ungenügende Note 3 gab. Geschmack ist subjektiv. Und oft zeigten wir uns Laien bei alle den Nuancen, die man aus der Schokolade herausschmeckt, überfordert. 600 Aromen gibt es, wovon sechs als Grundaromen gelten.

Die unterschiedlichen Noten rühren aber auch daher, dass wir nicht alle denselben Massstab angelegt haben. Die Wissensredaktorin hat es als ehemalige Primarlehrerin nicht übers Herz gebracht, eine ungenügende zu verteilen, wohingegen der Musikkritiker fand, man solle immer das ganze Notenspektrum ausnutzen.

Am Schluss waren wir uns aber doch insofern einig, dass der teuerste Hase von der Grosskonditorei Sprüngli der beste ist. Und die hochpreisigeren Hasen von Coop (Lindt) und Migros (Frey) sind ihren billigeren Geschwistern vorzuziehen. Wenn man also so was wie ein Fazit ziehen will, lässt sich festhalten: Lieber kleinere, dafür teurere Hasen kaufen. Das ist auch kalorientechnisch besser.

1. Sprüngli, 200 g, Fr. 19. (100 g, 8.50)

Note: 5,1 Bild: Sandra Ardizzone

Schöne Figur, vermutlich sogar von Hand geschminkt. Leider etwas wenig Bruch. Entfaltet im Mund ein rundes Geschmackserlebnis – die Aromen finden zu einer Harmonie.

2. Lindt (Coop), 200 g, Fr. 6.95 (100 g, 3.48)

Note: 4,7 Bild: Sandra Ardizzone

Dieser Hase, den man an jeder Tanke kaufen kann, ist ein Blender: Die goldene Verpackung täuscht darüber hinweg, dass er gar keine Fellstruktur hat. Im Geschmack gut, milchig-fruchtig. Etwas dick gegossen.

3. Frey (Migros), 200 g, Fr. 6.30 (100 g, 3.15)

Note: 4,7 Bild: Sandra Ardizzone

Schöner Glanz, aber leider ungeschminkt. Auch dieser Hase trickst mit der Verpackung. Mittlerer Bruch, schmilzt gut auf der Zunge. Geschmack bleibt eine Weile angenehm stehen.

4. Lidl, 320 g, Fr. 6.95 (100 g, 2.50)

Note: 4,1 Bild: Sandra Ardizzone

Sehr dick gegossen. Also bisschen zu viel Speck an den Rippen. In der Nase ist er besser als im Mund, wo er ein klebrig-süsses Aroma verbreitet. Optisch gibt uns die Birne ein Rätsel auf.

5. Aldi , 200 g, Fr. 3.45 (100 g, 1.73)

Note: 4 Bild: Sandra Ardizzone

Weder Bruch noch Schmelz. Schmeckt etwas abgestanden. Bildet klebrige Klümpchen im Mund. Immerhin schiebt er ein traditionelles Ei im Schubkarren vor sich her.

6. Coop, 110 g, Fr. 2.40 (100g, 2.18)

Note: 3,9 Bild: Sandra Ardizzone

Kleiner Hase mit Nostalgiefaktor: So sahen doch alle Hasen aus unserer Kindheit aus! Im Geschmack sehr banal und zu süss. Erinnert an Milchschokolade mit zu viel Zucker und Vanillepulver. Knapp ungenügend.

7. Migros, 280 g, Fr. 3.50 (100 g, 1,25)

Note: 3,4 Bild: Sandra Ardizzone

Künstlicher Geschmack. Ist das Schoggi? Im noblen Jargon des Chocolatiers: «Viele Fremdaromen, im Geschmack undefiniert.» Im Jargon des Journalisten: «Ich brauch ein Glas Wasser.»

1 Kommentar Roman Lüthi vor 22 Minuten Die Geschmäcker sind wohl verschieden. Der Hase aus der „Apotheke“ Sprüngli würde ich grundsätzlich nie kaufen. Mehr als doppelt so teuer wie die Vergleichsprodukte. Für mich die Beste: Migros(Frey) - am anderen Ende Coop (Halba), einfach ungeniessbar, da schmeckt Ritter Sport noch besser. Alle Kommentare anzeigen