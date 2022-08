Vielseitige Frucht Die Zwetschgenernte fällt dieses Jahr besonders reich aus, der Konsum ist aber dürftig – ein Loblied mit Rezepten Entgegen dem Volksmund ist die violette Frucht gar nicht blöd, sondern sehr vielseitig. Nicht nur, was ihre süsse Seite anbelangt. Rahel Empl Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Zwetschgen in Hülle und Fülle: Die Früchte kommen erntefrisch in die Läden und auf den Markt. Nadia Schaerli

Immer dann, wenn dem Sommer langsam die Luft ausgeht, sind sie reif, die Zwetschgen in unserem Lande. Im Moment wird in nahezu allen Regionen geerntet, was das Zeug hält. Und in diesem Jahr gibt es besonders viel zu tun. Der heisse Sommer hat den knackig-prallen Früchten ordentlich Schub verliehen: der Schweizer Obstverband Swissfruit geht von einer Erntemenge von sagenhaften 3900 Tonnen aus – mehr als 30 Prozent als der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Rekordverdächtig.

Auf weniger rekordverdächtigem Terrain bewegt sich derweil die Konsummenge. Wurden vor zehn Jahren noch 2 Kilo Zwetschgen pro Jahr und Person in der Schweiz verzehrt, sind es heuer laut Swissfruit nur noch 1,5 Kilogramm. Woran das liegt, darüber kann nur spekuliert werden. Vielleicht haben die Menschen den Volksmund «Du blödi Zwätschge» im Ohr, vielleicht ist aber auch die sommerliche Auswahl im Früchteregal einfach zu gross.

Sehr gesund und heimisch

Dabei tut man sich und der Umwelt nur Gutes, wenn man sich für inländische Zwetschgen entscheidet: Das Steinobst enthält nicht nur viele Vitamine, die Nerven und Immunsystem stärken und helfen, resistenter gegen Stress zu werden, man unterstützt damit die heimische Produktion und durch die kurzen Transportwege landen sie erntefrisch auf dem Teller.

Nicht zu verwechseln sind Zwetschgen mit Pflaumen, von denen sie eine Unterart sind. Während die Pflaume eher gleichmässig rund und ihr Fruchtfleisch weich und sehr süss ist, hat die Zwetschge eine ovale Form, ein festeres Fruchtfleisch und zeichnet sich durch einen süss-säuerlichen Geschmack aus.

Meist zeigt sie sich in der Schweizer Küche von der süssen Seite, wird sie doch grösstenteils zu einer Wähe oder Konfitüre verarbeitet. Fantasie geht indes anders. Gerade im Falle der violetten Früchtchen lohnt der Blick über den Tellerrand: Zwetschgen sind enorm vielseitig und machen sich wegen ihrer Säure auch hervorragend in salzigen Gerichten.

Vielleicht das beste Schmorgericht der Welt

Haufenweise Inspiration dafür bietet in erster Linie die orientalische Küche. Wer etwa in persischen Kochbüchern stöbert, wird schnell auf ein ganz besonderes Gericht stossen: Koresh-e Aloo Esfenaj, einem Zwetschgen-Spinateintopf mit Lamm- oder Pouletfleisch (Rezept unten). Ein königliches Gericht: Durch die Süsse und Säure der Zwetschgen, einem Schuss Zitronensaft und einem Bouquet an orientalischen Gewürzen und Kräutern ergibt sich ein aromatisch perfekt ausbalanciertes Essen, das im Gaumen eine entsprechende Harmonie entfaltet. Kein Wunder, gilt es unter so manch Gourmet gar als das beste Schmorgericht der Welt.

Auch zusammen mit Speck erweist sich die Zwetschge als wunderbare Begleiterin, ebenso in Kombination mit Salbei. Und zu einem Chutney im südafrikanisch-indischen Fusion-Stil (Rezept unten) verarbeitet und zu Käse serviert, ist die ewiggleiche Konfi im Nu vergessen. Zu einer Terrine kann die gewohnte Sauce Cumberland auch prima mit dem Chutney ersetzt werden. Dessertliebhaber sollten eine Liaison der Zwetschge mit Caramel erwägen: Hier ergibt sich durch Süsse und Säure eine schön ausbalancierte Mélange.

Wer indes keine Lust hat, an den Herd zu stehen, unternimmt im September einen Ausflug ins Baselbiet. Die Region, die bezüglich Zwetschgen-Erntemenge stets die Nase vorn hat, zollt dem Steinobst mit Zwetschgenwochen in ausgewählten Restaurants Tribut. Köchinnen und Köche präsentieren Jahr für Jahr raffinierte Kreationen – süss und salzig. Infos unter tafeljura.ch

Wie dem auch sei: Wir zeigen hier unsere liebsten Rezepte in Verbindung mit der Zwetschge. E Guete!

Khoresh-e Aloo Esfenaj

Khoresh-e Aloo Esfenaj, Eintopf mit Zwetschgen, Spinat und Poulet. Rahel Empl

Der persische Eintopf mit süsssauren Zwetschgen und Spinat gilt unter vielen Gourmets als das beste Schmorgericht der Welt.

Zutaten für 4 Personen:

5 Zwetschgen,

250 g Pouletbrust/Pouletschenkelfleisch,

200 g frischen Spinat,

2 mittelgrosse Zwiebeln,

3 Knoblauchzehen,

2 EL Olivenöl,

1–2 TL Kurkuma,

½ TL Kreuzkümmelpulver,

½ TL Zimt,

1 EL getrockneten Bockshornklee (falls vorhanden),

2 dl Geflügelbouillon kräftig,

Salz, Pfeffer,

½ Zitrone,

1 TL Zucker,

circa 1 dl Safranwasser

Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, die Zwetschgen waschen, entkernen und würfeln. Das Pouletfleisch in etwa 3 cm grosse Würfel schneiden. Etwas Pflanzenöl in einem grossen Topf oder Bräter erhitzen und das Fleisch 10 Minuten goldbraun braten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und die Zwiebeln im gleichen Öl bei mittlerer Hitze circa 5 Minuten anbraten. Fügen Sie dann den gehackten Knoblauch hinzu und braten Sie beides weitere 3 Minuten lang an. Das Fleisch mit den Zwetschgen wieder in den Topf zu den Zwiebeln geben, Bouillon dazu geben. Dann Kurkuma, ein paar Umdrehungen Pfeffer aus der Mühle, Kreuzkümmelpulver, Bockshornklee und Zimt hinzufügen und gut umrühren. Zum Kochen bringen, dann Hitze reduzieren auf mittel bis tief, Deckel aufsetzen und eine Stunde köcheln lassen. In der Zwischenzeit den Spinat waschen. Nach einer Stunde den Spinat mit 3 Esslöffeln Zitronensaft, Zucker und Safranwasser zum Eintopf hinzufügen und gut umrühren. Weitere 20 Minuten offen köcheln lassen. Vom Herd nehmen, abschmecken. Zusammen mit persischem Reis (Basmati) servieren und mit gehacktem Peterli oder frischem Koriander garnieren. Quelle: iran-cuisine.com

Zwetschgen-Chutney

Das Zwetschgen-Chutney passt prima zu Käse und Terrine. Swissmilk

Anstatt Konfi sollte mal dieses simple Chutney-Rezept probiert werden. Das Resultat schmeckt himmlisch zu einem rezenten Käse oder einer Terrine.

Zutaten für 3–4 Gläser:

2 EL Rapsöl,

400 g gehackte Zwiebeln,

500 g entsteinte und geviertelte Zwetschgen,

250 g Rohzucker,

1½ TL Salz, Pfeffer,

3 dl Weissweinessig

Zwiebeln im heissen Öl glasig dünsten, Zwetschgen beigeben, circa 10 Minuten bei mittlerer Hitze mitdünsten. Restliche Zutaten beigeben. Offen unter gelegentlichem Rühren 45 Minuten auf die gewünschte Konsistenz einkochen. Heiss, mit Hilfe eines Trichters, in die Gläser füllen, gut verschliessen. Dunkel und kühl aufbewahrt, ist das Chutney ein Jahr haltbar. Wenn geöffnet, im Kühlschrank aufbewahren. Quelle: landfrauen.ch via swissmilk.ch

Gebackene Speck-Zwetschgen

Sehr simples Rezept, aber sehr köstlich: Speck-Zwetschgen mit Mozzarella-Füllung. iStockphoto

Datteln im Speckmantel sind ein Dauerbrenner bei Apéros. Diese mit Mozzarella gefüllten Zwetschgen machen ihnen gehörig Konkurrenz.

Zutaten für 3 Portionen:

12 Zwetschgen,

Pfeffer aus der Mühle,

12 Scheiben Bauernspeck,

6 Kugeln Mini-Mozzarella

Den Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Mozzarellakugeln halbieren. Zwetschgen waschen, halb einschneiden und den Kern entfernen. Jede Zwetschge mit einem halben Mozzarella-Bällchen füllen, zudrücken und mit einer Scheibe Speck gut umwickeln, sodass der Käse nicht ausläuft. Zwetschgen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, pfeffern und 15–20 Minuten backen. Zwischendurch wenden. Jeweils eine Speck-Zwetschge auf einen Zahnstocher spiessen und servieren. Quelle: gutekueche.at

Caramel-Zwetschgen-Crumble

Absolut himmlisch: Zwetschgen auf Caramel mit Crumble und Glacé. Zvg

Dieses Dessert macht nicht nur an einem grauen Herbsttag gute Laune: Die Kombination aus fruchtigen Zwetschgen, gebrannten Mandeln und Streusel ist lauwarm serviert mit einer Kugel Glace ein Traum.

Zutaten für 4 Portionen

Füllung:

80 g Zucker,

1 dl Rahm,

1 Msp. Zimt,

1 Prise Salz,

1 TL Rum,

400 g Zwetschgen (tiefgekühlt).

Crumble:

60 g gebrannte Mandeln,

80 g weiche Butter,

40 g brauner Zucker,

40 g Mandeln gemahlen,

100 g Urdinkel-Weissmehl,

4 Kugeln Vanille- oder Zimtglace

4 hohe Ofenformen von etwa 12 cm Durchmesser bereitstellen. In einer Pfanne Zucker bei Mittelhitze langsam zu Caramel schmelzen. Pfanne vom Herd ziehen, Rahm beifügen. Zurück auf den Herd und mittels leichtem Schwenken das Caramel auflösen. Zimt, Salz, Rum beifügen. Caramel auf dem Boden der 4 Formen verteilen. Zwetschgen antauen, vierteln und in die Formen verteilen. Für den Crumble gebrannte Mandeln grob hacken. In einer Schüssel Butter und Zucker verrühren. Gebrannte und gemahlene Mandeln sowie Salz und Mehl beifügen. Alles mit den Fingern gut zerbröseln. Den Crumble über die Zwetschgen verteilen, kurz kühl stellen. Die Formen auf ein Blech stellen und auf mittlerer Rille bei 180 Grad Umluft 20 Minuten backen. Noch warm mit Glace servieren.

Quelle: wildeisen.ch

