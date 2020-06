Überfluss im Garten: 10 einfache Rezepte, mit denen Basilikum, Zucchetti, Tomaten und Co. zu Höchstform auflaufen Es wächst und spriesst derzeit im Garten, dass Hobbygärtner kaum wissen wohin mit dem reichen Segen. Viele einfache Rezepte inspirieren dazu, das gesunde Grün für den Winter haltbar zu machen oder es in grossen Mengen auf den Tisch zu bringen. Das beste Beispiel dafür: Pesto in allen Varianten. Christa Kamm-Sager 22.06.2020, 19.28 Uhr

Immer wieder erstaunlich, wie im Frühling der Liebstöckel im Kräutergarten seine ersten zarten Spitzen aus dem Boden streckt, dann üppig zu wachsen beginnt und schon zwei Monate später als riesiger grüner Busch den Garten dominiert. Das «Verdrängerkraut», wie es auch genannt wird, riecht nach Maggi, passt zu Suppen und Bohnen. Doch beides kocht man im Frühsommer nicht so häufig. Wohin also mit all dem Kraut im Übermass?

Liebstöckel trocknen und in Gläser abfüllen

Das Maggikraut oder Liebstöckel kann bis zu drei Mal im Jahr bis kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Das Kraut lässt sich einfrieren, wird dabei aber matschig und verliert an Geschmack. Zwar geht auch beim Trocknen etwas an Geschmack und Farbe verloren, aber wenn man es richtig macht, bleibt viel vom würzigen Aroma erhalten. Liebstöckel samt Stil abschneiden, zu Sträussen binden und an einem trockenen und dunklen Ort aufhängen. Das Kraut kann auch auf ein Blech oder Papier ausgebreitet und an einem warmen Ort – jedoch nicht an der direkten Sonne – getrocknet werden. Das gut trockene Kraut lässt sich in Gläsern aufbewahren und ist so mehrere Jahre haltbar. Auch die Samen und Wurzeln eignen sich gut zum Trocknen. Der kräftige Geschmack passt zu (Gemüse-)Suppen, Eintöpfen oder in eine Quarksauce. Der Tee aus Wurzeln oder Blättern hilft unter anderem bei Sodbrennen, Magen-Darm-Problemen oder Harnwegsinfektionen.

Liebstöckel-Öl oder -Essig

Ein Bund der Kräuter klein hacken, zusammen mit etwas Salz in eine verschliessbare Glasflasche geben, je nach Geschmack etwas Knoblauch hinzufügen, mit Raps-, Oliven- oder Nussöl aufgiessen, Flasche verschliessen. Wird das Maggikraut in Essig eingelegt, kann es nach zwei Wochen entfernt werden, dann hat der Essig das Aroma aufgenommen.

Auch andere Kräuter wachsen im Überfluss. Zu ihnen gehören zum Beispiel Rucola oder Basilikum.

Basilikumpesto

Selbstgemachtes Basilikumpesto schmeckt besser als gekauftes – und es ist einfach in der Zubereitung. Zudem tut es dem Basilikum gut, wenn er zwischendurch kräftig zurückgeschnitten wird und nicht nur einzelne Blätter abgezupft werden. Zutaten für 2 Personen: 40 Gramm Basilikum, 30 Gramm Pinienkerne (wahlweise auch Cashewkerne) allenfalls leicht geröstet, 2 Knoblauchzehen. ½ Teelöffel Salz, 20 Gramm Parmesan, 8 Esslöffel Olivenöl, Pfeffer. Alle Zutaten mit Stabmixer oder im Mixbecher pürieren. Das Pesto kann auf Vorrat in Gläser abgefüllt und eingefroren werden.

Pesto lässt sich auch bestens mit verschiedenen gemischten Kräutern herstellen. Wer mag, kann etwas experimentieren, je nachdem, was der eigene Kräutergarten so hergibt.

Kräuterpesto

Zutaten für 4 Personen: 50 Gramm Pinienkerne oder Mandelstifte geröstet, 100 Gramm gemischte Kräuter. Z.Bsp. Peterli, Salbei, Oregano, Basilikum, 2 bis 3 Knoblauchzehen, 75 Gramm Sbrinz, gerieben, 1,5 dl Öl Salz, Pfeffer. Alles im Mixbecher pürieren.

Kräutersalz

Rosmarin, Basilikum, Thymian, Salbei und Oregano lassen sich auch bestens zu Kräuteralz verarbeiten. Dazu die Kräuter schonend trocknen, nicht an der direkten Sonne. Kräuter und gewünschtes Salz im Verhältnis 1:10 (10 Gramm Kräuter auf 100 Gramm Salz) in Gläschen abfüllen und verschliessen. Kräutersalz ist ein hübsches Mitbringsel aus der Küche.

Was ebenfalls wuchert wie Unkraut, ist Rucola – ein Salatkraut, dessen herb-bittere Note nicht jedermanns Sache ist. Aber nichts destotrotz lässt es sich zu Pesto verarbeiten. Zudem ist Rucola gesund, er ist reich an Folsäure, Vitamin B sowie Kalium und Kalzium.

Rucolapesto

100 Gramm Rucola, grob geschnitten, 2 Knoblauchzehen gepresst, 2 Esslöffel Pinienkerne, ev. geröstet, ½ Teelöffel Salz, 3 Esslöffel Parmesan oder Sbrinz, etwas abgeriebene Schale einer Zitrone, 1,5 dl Olivenöl. Alles im Cutter pürieren, Olivenöl nach und nach dazugeben. Passt zu Teigwaren. Im Kühlschrank einige Tage haltbar, lässt sich einfrieren.

Ebenfalls sehr gesund – und wenn im Herbst in den Boden gesteckt, jetzt im Überfluss vorhanden, ist Knoblauch. Damit er etwas geruchsneutraler und verträglicher genossen werden kann, lässt er sich einfach einmachen. Ein weiteres hübsches Mitbringsel aus der Küche.

Ofenknoblauch im Glas

Zutaten für zehn Einmachgläser à 140 ml, (Rezept von «Kochtrotz»): 8 Knoblauchknollen, 1 Liter Oliven- oder Rapsöl, 3 Chilischoten, 3 Rosmarinästchen. Zubereitung: Gläser halbvoll mit den geschälten Knoblauchzehen füllen, nach belieben Rosmarinnadeln und Chilistückchen dazugeben, zu ¾ mit Öl auffüllen und Gläser verschliessen. Gläser auf ein Backblech stellen und für 2 Stunden bei 75 Grad in den Ofen/Steamer und sanft garen lassen (ohne Steamer 2 cm Wasser auf das Blech füllen). Nach 2 Stunden den Ofen auf 120 Grad einstellen und die Gläser 20 Minuten einkochen. Der Ofen-Knoblauch ist so monatelang haltbar und allgemein besser verträglich.

Wird es dann richtig sonnig und warm, reifen die Zucchetti heran – meist zu viele auf einmal. Salat, Gemüse, Grillspiesschen: Zucchetti macht sich an vielen Orten gut. Besonders viel des grünen Gemüses kann man für «Zoodels» verwerten.

Zoodels – oder wie man aus Zucchetti Spaghetti macht

Spaghetti mögen alle, Zucchetti nicht wirklich. Doch die Kombination zwischen beidem kommt erstaunlich gut an – auch bei Zucchetti-Verächtern. Mit einem Spiralschneider können Zucchetti in lange Streifen geschnitten und in der letzten Minute dem Spaghetti-Kochwasser beigefügt werden. Die Pasta mit Grün sieht zusammen mit der roten Sauce noch etwas bunter aus und schmeckt saftig und frisch. Zoodeln kann man auch mit vielen anderen Gemüsesorten.

Auch Tomaten gibt es im Sommer im Überfluss – wenn nicht im eigenen Garten, dann vielleicht beim Gemüsebauern oder im Hofladen – manchmal auch etwas unperfekte Exemplare zu günstigen Preisen. Nicht selten müssen Produzenten ihr zweite Wahl-Gemüse vernichten, wenn sie es nicht an Grossverteiler verkaufen können. Darum: Lieber retten und Sugo einkochen für den Winter.

Sugo – der Sommer im Glas

Nichts einfacher und schöner, als Sugo einkochen. Falsch machen kann man nicht viel – es gibt so viele Rezept, wie es Köche gibt. Hier ein Rezept von Annemarie Wildeisen: 2 kg Tomaten blanchieren und anschliessend die Haut abziehen, würfeln. 2 Knoblauchzehen fein hacken 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Salbei, 8 Zweige Thymian fein hacken. In einer grossen Pfanne 4 Esslöffel Olivenöl erhitzen, Knoblauch und Kräuter darin andünsten, die Tomaten beifügen und alles aufkochen und 30 bis 40 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In saubere Gläser oder Flaschen abfüllen und einfrieren oder sterilisieren (in kochendem Wasser 20 Minuten sprudeln lassen). Dem Sugo kann man seine eigene Note geben mit weiterem Gemüse wie Sellerie oder Peperoni. Je nachdem, was der Garten gerade hergibt.

Beeren in Portionen einfrieren

Wer Beeren im Garten hat, kennt das: Plötzlich sind sie alle reif, aber weil gerade sonst so viel Arbeit im Garten ansteht (und auch sonst im Leben), nimmt man sich die Zeit nicht, die Beeren zu Confitüre oder Sirup zu verarbeiten, die Vögel freuts. Was wenig Zeit braucht und im Winter viel Freude bereitet: Beeren ernten und in gemischten Kleinportionen einfrieren. So kann man sich auch in der gartentechnisch weniger ergiebigen Jahreszeit am Überfluss des Sommers erfreuen.