Getestet Tintenfisch und Tiramisu im Appenzellerland Seit neun Jahren wirten Pasquale und Olivia Brunitto im Restaurant Rank in Appenzell. Hier gibt es eine authentische mediterrane Küche. Jürg Ackermann 03.09.2020, 18.04 Uhr

Pasquale und Olivia Brunitto in ihre grosszügig gestalteten Lokal.

Pasquale Brunitto entdeckte seine Leidenschaft fürs Kochen schon früh. In seiner Jugendzeit in Neapel schwänzte er manchmal die Schule, um als Pizzaiolo zu arbeiten. Mit 19 Jahren kam er dann in die Schweiz und fasste in der hiesigen Gastronomie schnell Fuss.