«Schloss Hagenwil» bei Amriswil (TG)

Wer zuerst reserviert, bestimmt das Menü, das im Gewölbekeller serviert wird. Bild: zvg

Wyburg in Herisau

An Freitagabenden bestimmt der erste Gast, was in der Wyburg in Herisau das Menü für alle ist. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen den 120 Weinen, die auf der Karte zur Auswahl stehen.