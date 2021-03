Rezepte Der ganz legale HanfgeNuss: So kochen Sie mit Cannabissamen Hanfnüsse sind hierzulande noch exotische Sämchen – dabei sind sie vielseitig einsetzbar. Und werden bereits als Superfood gehandelt. Anna Miller 20.03.2021, 05.00 Uhr

Hanf ist eine der ältesten Pflanzen der Welt. Die Menschen haben daraus Tücher gewoben, haben sich damit rauchend zugeballert und reiben sich nun vermehrt auch wieder das Öl auf die Haut. Die Pflanze, die vor ein paar Jahren noch ihren Hauptauftritt auf versifften Sofas in Studenten-WG’s feierte, erlebt nun, zu Recht, ein Revival in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Und auch kulinarisch.

Den Hanfnüssen, auch unter dem Namen Hanfsamen bekannt, kommt dabei eine schöne, neue Rolle zu. Im Zuge des Clean-Eating-Trends, also des Fokus auf unverarbeitete Nahrungsmittel aus möglichst einheimischer Produktion, sind Hanfnüsse ein wunderbares Nahrungsergänzungsmittel. In gemahlener Form lassen sie sich zu Mehl, Butter oder Suppe weiterverarbeiten.

Und liest man sich die Vorteile für den Körper durch, klingen sie nach wahren Wunderkörnchen: Sie haben eine entzündungshemmende schmerzlindernde Wirkung und können so unterstützend wirken bei Nervenleiden, Herzkreislaufproblemen sowie chronischen Entzündungen, Neurodermitis und Arthritis. Sie sind basisch, leicht verdaulich und enthalten viele Ballaststoffe. Und: Sie verfügen dank optimaler Aminosäuren-Zusammensetzung auch über essenzielle Fettsäuren (Omega 3 und 6), sowie über Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.

Geschmacklich erinnern die gerösteten Nüsse an Popcorn

Doch Hanfnüsse müssen nicht die Gesundheits-Rolle spielen, als Pulver oder im Smoothie. Sie dürfen auch im Zentrum stehen, als Gaumenfreude, die neue Erfahrungen auf der Zunge weckt.



Eine Schweizer Spitzenköchin, die regelmässig und gerne mit Hanfnüssen kocht, ist die Bündnerin Rebecca Clopath. Sie hat sich ganz der Natur verschrieben. Und hat zum Thema Hanf ein ganzes Rezeptbüchlein geschrieben. «Geschmacklich erinnert eine geröstete Hanfnuss an Popcorn», sagt sie. «Als Pesto schmeckt es eher wie gerösteter Sesam, in einer Pasta erinnern mich Hanfnüsse wiederum an Buchweizen.» Hanfsamen passen laut Clopath aromatisch gut zu Birne und Sanddorn. Oder in Verbindung mit Bananen.



Hanfsamen lassen sich jedoch auch einfach als Streusel verwenden – im Müesli oder auch auf Salaten. Oder man wirft ein paar davon in den Lieblingssmoothie. Er wird dadurch cremiger und reichhaltiger. Hanfnüsse können geschält oder ungeschält verzehrt werden.

Ein bisschen Vorsicht ist dann aber dennoch geboten: Hanfnüsse enthalten viele Kalorien. Sie sind also nur bedingt als Snack zwischendurch geeignet, und sollten auch nicht in rauen Mengen konsumiert werden. Davon mal abgesehen, bereichern sie die vielfältigsten kulinarischen Momente von Frühstück bis Abendessen – und werden, zum Öl gepresst, zum Dressing-Wunder.