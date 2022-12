Pro & Contra: Pompöse Menu zu Weihnachten - muss das sein?

Pro & Contra Nächste Woche werden wieder pompöse Mehr-Gänge-Menus serviert – muss das sein? Man schenkt es sich zum Geburtstag, man gönnt es sich zu Weihnachten: Das Mehr-Gänge-Menu der Haute Cuisine. Es wird Teller um Teller serviert, der Abend ist lang, die Weine gut – aber muss das sein? Stephanie Schnydrig, Sabine Kuster 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ja: «Es tut nicht nur dem Gaumen, sondern auch der Seele gut»

Stephanie Schnydrig, Redaktorin Leben&Wissen zVg

«Gutes Essen ist die Grundlage des wahren Glücks»: Dieser Satz stammt vom französischen Meisterkoch Auguste Escoffier. Er, der die Standards in Sternerestaurants gesetzt und das 11-Gänge-Abendessen für die Passagiere der legendären «Titanic» kreiert hat. Seien es nun sechs, sieben oder gar 14 Gänge: Mehr-Gänge-Menus bieten eine kulinarische Reise durch Aromen, Zubereitungsarten und Konsistenzen – mit sorgfältig ausgewählten Zutaten von bester Qualität, mit Liebe zubereitet. Eine wahre Freude für alle fünf Sinne, die kaum endet.

Gerade heutzutage tut es gut, das Essen bewusst in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wir leben in einer Welt, in der Nahrung jederzeit und überall verfügbar ist – und befinden uns in einem Immer-Satt-Zustand. Gegessen wird häufig unterwegs, im Auto oder im Zug, während der Arbeit am Schreibtisch oder abends auf dem Sofa vor dem TV. Wir sind ständig unglaublich beschäftigt, und zu spät dran für das Frühstück, zu eingespannt fürs Mittagessen und es ist zu viel los am Abend für ein richtiges Nachtessen. Dafür nehmen wir mehr Zwischenmahlzeiten zu uns als jemals zuvor – häufig ungesundes Zeug.

So gilt die Aufmerksamkeit nur selten ausschliesslich dem Essen, wodurch wir die Aromen dann auch weniger stark wahrnehmen. Demgegenüber steigert achtsame Nahrungsaufnahme das Wohlbefinden, wie eine Studie zeigte: Die Studienteilnehmenden erhielten einen Cracker und Schokolade und wurden aufgefordert, den Snack entweder einfach zu verschlingen oder aber ihre Aufmerksamkeit auf die sensorischen Qualitäten des Lebensmittels zu richten. Demnach macht der achtsame Verzehr glücklicher. Und wie anders liessen sich die Glücksmomente besser maximieren als während eines Mehr-Gänge-Menus, bei dem schon nun wegen des horrenden Preises jeder Biss mit hoher Achtsamkeit verzehrt wird?

Und es sind nicht nur die exotischen, überraschenden und unbekannten Speisen, die den Abend zum Highlight machen. Es ist auch das meist wundervolle Lokal mit den zuvorkommenden Kellnerinnen und Kellnern und den leidenschaftlich arbeitenden Köchinnen und Köche, die dem Erlebnis das i-Tüpfelchen aufsetzen. Denn da kann das Schaumsüppchen, die Prosecco-Sabayon oder das Basilikum-Sorbet noch so lecker schmecken und hübsch aussehen – passt das Ambiente nicht, stellt sich auch der Genuss nicht ein.

Deshalb: Gönnen Sie sich hin und wieder zu einem speziellen Anlass ein luxuriöses Mahl in guter Gesellschaft. Es tut nicht nur dem Gaumen, sondern auch der Seele gut.

Nein: «Lange bevor der Bauch schmerzt, schmerzt der Hintern»

Sabine Kuster, Teamleiterin Leben&Wissen Sandra Ardizzone

Frittierte Hopfenwurzel mit frisch aufgetautem Sellerieöl. Gedörrtes Ei an Essig aus Tannenspitzenhonig. Auf dem Tellerrand zur Dekoration: Fenchel-Asche. Dann Kresse-Glace auf knusprigem Irgendwas. Nicht zum Dessert, nein, wir sind erst bei Gang drei. Aber zweieinhalb Stunden sitzen wir schon hier, und ja, alles ist fabelhaft unbekannt und ungekostet, aber die Aussicht, dass noch vier Gänge folgen werden, löst bei mir dann ein ähnliches Gefühl aus wie eine noch gut gefüllte Mailbox: Müdigkeit angesichts der zu vielen Aufgaben.

Und das sind sie doch diese 7-Gänge-Menus: Aufgaben. Sie wollen gekostet, analysiert und erforscht werden, und das in einer Kadenz, die nicht nur meinen Gaumen und meine Augen, sondern auch mein Gehirn überfordert. Und mein Gesäss, aber dazu später.

Essen ist ein Grundbedürfnis. Am Ende des Tages müssen genug Kalorien runtergefallen sein. Dass diese Kalorien sozusagen einzeln einen Auftritt haben, jede mit einer Geschichte dekoriert («haben wir heute im Morgentau von der Wiese des Bauern XY gepflückt»), ist zwar ein Erlebnis und sehr unterhaltend, aber spätestens bei der Kresse-Glace weiss ich nicht mehr, wie das «Amuse-bouche» ausgesehen hat. Geschweige denn der «Gruss aus der Küche».

Ja, so ist das nämlich oft mit den Viel-Gängern in den teuren Restaurants. Es gibt diverse Zwischengänge, sodass man beim Mitzählen plötzlich unsicher wird: Ist das jetzt der Hauptgang? Oder die fünfte Vorspeise? So, als würde beim Mail-Abarbeiten immer wieder ein gerade erst erhaltenes Mail die Liste verlängern.

Ich hab’s irgendwann eingesehen: Ich bin eine Kurz­strecken-Esserin. Ich habe gerne etwas auf dem Teller, von dem ich mehr als einen Happs nehmen kann. Gerade, wenn der Geschmack neu und zauberhaft ist. Da will ich nicht gleich was anderes, sondern Nachschlag.

Und wer will schon essen wie der Tanzbär, dem fremdbestimmt eine Karotte nach der anderen hingeworfen wird. Dazwischen: warten, warten, warten. Ja, am Ende ist man meistens mehr als satt, aber ich mag den vollen Teller vor mir – auf einen Blick die Gewissheit, wie das alles heute ausgehen wird. Und dann wähle ich selber aus, ob ich zuerst die Hopfenwurzel oder das getrocknete Ei probiere.

Mein grösstes Problem mit Mehrgängern aber ist nicht esspsychologischer Art, sondern sehr physisch: Diese Nachtessen ziehen sich über mindestens vier Stunden hin. Und da kann das Essen noch so gut, die Unterhaltung noch so angeregt sein – lange bevor der Bauch schmerzt, schmerzt der Hintern.