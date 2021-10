Welche Sauce passt zu welcher Pasta? Ein leckerer Leitfaden

Italien Warum Sie nie mehr Bolognese mit Spaghetti essen sollten Die Auswahl der Pastasorte ist entscheidend für den Geschmack. Es ist allerdings Vorsicht geboten vor Besserwisserei und den Pastacarabinieri. Christian Berzins Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Ist die richtige Sauce dran? Filmstar Sophia Loren zeigt 1953, wie man eine Gabel Spaghetti nicht in den Mund bringt ... Bild: Franco Fedeli / Keystone (koloriert)

Die Signora wurde bleich – und einen Moment gar sprachlos. Dann gab es ein Donnerwetter: Ein Drama nahm seinen Lauf, zu dessen Uraufführung die Mailänder Scala die angemessene Bühne gewesen wäre.

Originalschauplatz war ein römischer Quartierladen am Campo dei Fiori, Frühling war es, 1991, die Zeit 11.30 Uhr. Die Signora brauchte Cavatappi (eine Art Korkenzieher-Pasta). Doch da waren keine, da lagen auf engstem Raum «nur» 30 andere Pastasorten wundersam aufgebahrt. Alle Rettungs- und Hilfsversuche der Ladenbesitzerin und alsbald der anderen Einkäufer spitzten das Drama griechisch-tragisch zu.

Wer schlecht Italienisch verstand, musste annehmen, dass erst die Scheidung, dann die Enterbung, schliesslich der Tod die Folge des Cavatappi-GAU wären. Damals begann ich zu ahnen, dass die Pastasorte genauso wichtig wie das Mittelmeer sein musste. Noch heute schaue ich in jedem Supermarkt, obs Cavatappi hat. Ich merkte bald, dass dort die meterlange Pastawand das vereinte Italien darstellt, wo die Einheit des Landes über alle Parteigrenzen bewahrt bleibt, wo es neben Anellini aus Sizilien Tajarin aus dem Piemont zu kaufen gibt.

Die Natur erschafft eine Pasta, sie ist sozusagen gottgewollt

Als Schweizer Kind der 1980er-Jahre träumte man täglich von Spaghetti. Auf den «Bolo»-Teller kippte unsereins einen halben Sack geriebenen Greyerzer. Ob meine Mutter die Pasta ablöschte, also nach dem Ableeren mit kaltem Wasser übergoss, ob sie ins Wasser Öl goss, war egal. Jedenfalls machte man in jeder Schweizer Küche alles falsch – und es war trotzdem ein fantastisches Gericht, das ich über alles liebte.

So sah ein Teller Pasta damals aus. Bild: WOZLZB

Vor allem konnte ich am Tisch so viel Sauce – das Wort «Sugo» gab es noch nicht – auf die Spaghetti leeren, wie ich wollte. Als ich den ersten Teller Pasta in Italien serviert erhielt, war die Sauce schon mit der Pasta vermischt, und ich dachte, dass es schlechte und geizige Köche sein müssten. Auf die Idee, dass die Spaghetti beim Vor-Mischen längere Zeit mit dem Sugo Liebe machen, sich erst so zum grandiosen Geschmack vereinen, kam ich nicht.

Perfekte Verbindung: Spaghetti alle Vongole Veraci (Venusmuscheln). Bild: bez

In Italien isst man im Schnitt 26 Kilo Pasta pro Jahr, die Schweizer und Schweizerinnen schaffen 9 Kilo. Wenn ich nicht sechs Kilo Pasta-Reserve im Schrank habe, werde ich auch ohne Lockdown nervös. Mein schönstes Geburtstagsgeschenk dieses Jahr war ein 5-Kilo-Karton De-Cecco-Pasta, darin neben Klassikern auch zu finden Zitone, Tripoline, Paccheri oder Lasagna Riccia.

Aber beginnen wir von vorn. Es gibt zwei Arten, nämlich Hartweizen- und Eierpasta. Hartweizenpasta wie Spaghetti oder Penne werden nur aus Hartweizengriess und Wasser hergestellt. Ursprünglich war das die Pasta des Südens, wo Eier und Milch als Luxusgut galten. Im Norden waren sie ganz normal. Also machte man einen anderen Teig damit und daraus schliesslich Tagliatelle, Tagliolini, Pappardelle, Ravioli oder Tortellini. Und die Gegend rund um Bologna, die Emilia, schenkte der Welt eine weitere Grossartigkeit.

Es gab dort nicht nur Eier, sondern, dank des Wassers, viel Grün und somit Schweine und Rinder. Zusammen mit 13 anderen Zutaten entstand daraus die berühmteste Pasta der Welt, der Ragù Bolognese: ein satt machender Fleischsugo. Die Fleischstücke und das dünn geschnittene Gemüse verbinden sich gottgegeben ideal mit der Eierpasta, mit den Tagliatelle.

Viel mehr braucht ein perfekter Ragu nicht: Zwiebel, Sellerie, Karotten, Pancetta, Rind- und Schweinefleisch vom Hals, das von Hand geschnitten wird.

Bild: bez

In keinem einzigen Restaurant in Bologna wird man die «Bolognese» mit Spaghetti oder einer anderen Hartweizengriesspasta serviert bekommen. Die Tagliatelle al Ragù zeigen sehr einfach, wie wichtig die Verbindung der richtigen Pasta mit einem Sugo ist, wie auch immer er gemacht ist. Es gibt geradezu eine Logik, welcher Sugo zu welcher Pasta gegessen werden muss.

Die richtige Sauce zur Pasta Spaghetti: Vongole Veraci oder Carbonara Tagliatelle: Ragù alla bolognese

Penne Rigate: Alla Norma Fusilli oder Farfelle: mit Gemüse oder einer Gorgonzila-Sauce Bucattini: All’Amatriciana Rigatoni: Mit Salsiccia oder Tonno Linguine: Mit Gamberi

Papardelle: Ai Funghi

Trofie: mit Pesto alla Genovese

Riesenspaghetti und Penis-Pasta für Spasstouristen

Kein Wunder, gibt es etwa 300 italienische Pastaformen, andere sagen gar 600. Und dauernd wird daran geschraubt: Riesenspaghetti werden konstruiert, rote und grüne Penis-Pasta den Spasstouristen angeboten. Kurz und gut: Pasta ist lang, kurz, gerippt, glatt, durchbohrt, dick oder dünn.

Das Loch kann von Nutzen sein und die Grösse der Hauptzutat die Grösse der Pasta bestimmen. Wichtig ist, was ich nach einer Gabel im Mund habe, wie die Anteile von Pasta und Sugo sind. Bei einer Gemüsepasta etwa ist es von beidem etwa gleich viel, bei Spaghetti, zubereitet mit einer sämigen Sauce, liegt dann bloss noch ab und zu ein Stück Speck (oder Pancetta) drauf beziehungsweise im Spaghetti-Strudel.

Spaghetti empfehlen sich auch für eine sehr einfache Pasta wie «Aglio e Olio»: Öl kann sich auf der glatten und begrenzten Spaghetti-Oberfläche sammeln, aber eben nicht zu viel – Knoblauch haftet immer noch mehr als genug daran. Für eine Pasta mit Vongole sind Linguine, eine Art flache Spaghetti, ideal: Linguine werden von Öl umgarnt, immer wieder schafft es eine losgelöste Muschel mit auf die Gabel.

Starfotografin Annie Leibovitz legte für den Lavazza-Kalender 2009 ein Model in einen Teller Spaghetti. Bild: lavazza.com/ho

Hohlräume (Penne) oder Stufen (etwa auf den Fusilli) sowie Rillen nehmen Sauce besonders gut auf. An Rigatoni bleibt die Sauce bestens kleben, in den Hohlraum kann eine Erbse schlüpfen. Je dicker der Sugo und je mehr Material drin ist (etwa «Bolognese», aber auch Pilze), umso dicker und breiter soll die Pasta sein beziehungsweise sogar eine Eiernudel werden.

Spaghetti hingegen sind Meister des Einwickelns – vorausgesetzt, man beherrscht die Kunst des langsamen Drehens. Sugo mit Gemüse (auch mit Tomate), Fisch oder Olivenöl (eben auch Muschelpasta) sollten mit Hartweizenpasta serviert werden.

Tradition, Kochkunst und ­Glauben

Schon eine kleine Drehung im Bau der einzelnen Pasta kann den Geschmack oder, wegen physikalischer Begebenheiten, die Aufnahme der Sauce verändern. Ein Physiker oder irgendeine Nonna kann das Wunder jeweils bestens erklären. Der Rest ist Tradition, Kochkunst und Zauber. Im Zweifelsfall gibt man der Tradition recht – aber auch sie ist veränderbar. Verboten ist beim Pastakochen und -essen einiges (etwa der Käsegebrauch ...). Aber Dita­lini darf man sogar mit dem Löffel essen! Nur eines sollte man nicht tun: Pasta – und seien es Pici (extrem dicke Spaghetti) – zerschneiden.

Zuschauen bei Meister Stefano Corvucci: Pappardelle mit Entenragù und Spargeln. youtube

Es ist allerdings Vorsicht geboten vor Besserwisserei und den Pastacarabinieri: Spaghetti sei ideal zu Pesto? Ja, aber vor allem dünne Spaghetti, Spa­ghettini. In der Heimat des Pesto, in Ligurien, isst man sie aber mit Trofie – einer eher dicken gedrehten «Nudel». «Carbonara muss mit Spaghetti serviert werden» hört man überall. Aber, o Wunder!, auch Rigatoni werden im Carbonara-Elysium Rom selbst in den allerbesten Carbonara-Restaurants angeboten.

Die unterschiedlichen Pastasorten sind allerdings Heimlifeisse. Die sizilianischen Casarecce etwa sind kurz und gewellt, eine Art Schriftrolle – scheinen aber sehr glatt zu sein. Dennoch werden sie immer wieder mit flüssigen, gemüseartigen Saucen serviert. Kein Wunder: Die Oberfläche ist rau, Barilla etwa benutzt spezielle Bronze-Matrizen so, dass Saucen besonders gut haften – und ihr Aroma noch mehr zur Geltung bringen können.

Casarecce sind wahre Heimlifeisse.

Bild: bez

Am liebsten hat die Welt Spaghetti. Dann folgen in Italien Penne Rigate, Fusilli, Rigatoni, Farfalle, Linguine, Lumachine, Bucatini, Mezze Maniche und Lasagne. Aber das ist der Durchschnitt, im Süden sind die Ziti, Ditalini und Orecchiette auf den vorderen Plätzen.

Der Amerikaner Dan Pashman tüftelte drei Jahre an der idealen Pastaform und erfand die Cascatelli. Sie haben «sauceability», «forkability», «tooth sinkability», schrieb der «Tages-Anzeiger»: passen zur Sauce und auf die Gabel und haben eine angenehme Konsistenz. Doch mag diese Pasta ideal sein, ist sie ja doch ein Unding: Gerade die Vielfalt der Pastasorten schafft eine Unmenge von Sughi, so, dass uns Pasta nie verleidet. Ob Tagliatelle al Ragù oder Spaghetti Carbonara das grössere Kunstwerk sind? Vielleicht sind es ja die Cavatappi con sugo di cavolo nero der Römer Signora.

Pastabuch: Der Pasta-Codex von Vincenzo Buonassi, 704 Seiten, Callwey 2021.