Ostbröckli Die Würze, die aus der Kälte kommt – so wird das Gefrierfach zum Gewürzschrank In Eiswürfelbehältern eingefroren werden reduzierte Fonds, Curry-Pasten oder Kräuterbutter zu kleinen Aromabomben. Und werten so die Alltagsküche auf. Text: Kaspar Enz, Bilder: Belinda Schmid 18.02.2022, 19.00 Uhr

Wie schön ist es im Sommer, einen frischen Drink mit ein paar Eiswürfeln zu kühlen. Da kann es schon mal vorkommen, dass nach einigen Tagen das Eis ausgeht. Sonst allerdings liegen die Eiswürfelbehälter nur nutzlos herum. Dabei kann man darin alles Mögliche einfrieren, das man im Küchenalltag immer wieder in eiswürfelgrossen Portionen brauchen kann. Pesto zum Beispiel. Zitronensaft, Beeren, ja sogar Wein.

Besonders gut aber eignen sie sich für Zutaten, die recht aufwendig sind, die man am besten in grösseren Mengen herstellt – aber man dann doch nur recht wenig davon aufs Mal braucht. Deshalb kauft man dafür meist Industrieprodukte. Wie Bouillontöpfchen oder -würfel, Currypasten oder Kräuterbutter. Das muss nicht sein: Vieles davon kann man selber nach eigenen Vorlieben herstellen. Und sauber portioniert halten sie im Gefrierfach auch länger als das Industrieprodukt.

Alchemie im Kochtopf: Wie man aus Knochen Küchengold herstellt

Bestes Beispiel dafür ist ein stark reduzierter Fleischfonds. Wie weit man ihn einkocht, ob man das nun Jus oder gar Demi-Glace nennen will oder einfach Küchengold – das ist weniger wichtig als der Prozess: Aus erst angerösteten Knochen und Gemüse wird erst eine Brühe hergestellt. Die wird dann abgesiebt, entfettet und eingekocht.

So konzentrieren sich nicht nur die Aromen von Fleisch und Knochen auf einen Suppenlöffel Umami, sondern auch die Gelatine aus den Knochen und dem Bindegewebe – und hilft so, eine Sauce zu binden: Ein Schuss Wein, ein Würfel braunen Golds und ein Stückchen Butter ist alles, was es braucht. Und in der Pfanne, in der eben noch ein Plätzli brutzelte, entsteht in Minuten eine wunderbare Sauce.

Aber eben. Um da hinzukommen, braucht es Zeit. Viel Zeit und folgende Zutaten:

1–2 kg Knochen oder knochige Fleischstückchen. Restaurants machen dieses Küchengold am liebsten aus Kalbsknochen. Aber Rinderknochen oder Geflügelkarkassen sind leichter zu bekommen. Traditionellerweise besteht Fonds entweder aus Rind, Kalb oder Geflügel. Aber für den Hausgebrauch spricht wenig dagegen, ein paar Rinderknochen zu einem Haufen Pouletkarkassen zu geben. Poulet eignet sich deshalb gut, weil die Knochen dünner sind – so sind sie schneller ausgekocht. Nie schaden kann es, einige Kalbsfüsse beizugeben. Die enthalten besonders viel Gelatine.

1/2–1 kg Suppengemüse: mindestens Zwiebeln, Karotten und Sellerie. Wenn vorhanden auch Lauch. Vielleicht haben Sie noch Rüstreste in der Gefriertruhe?

Ein paar Zweige Petersilie und Thymian, ein Lorbeerblatt, ein paar Pfefferkörner. Nach Belieben auch Nelken oder Pimentkörner.

Ebenfalls nach Belieben: Etwas Wein zum Ablöschen, etwas Tomatenpurée.

Erst spült man die Knochen gut ab, dann gehen sie in den 180 Grad heissen Ofen. Sie dürfen da gerne eine Stunde bleiben, Hauptsache, sie werden schön braun – eine noch tiefere Farbe gibt es, wenn man einige Knochen mit etwas Tomatenpurée bestreicht. Man kann auch das Gemüse mitrösten. Sind die Knochen schön braun, nimmt man sie mit der Schaumkelle aus der Form, lässt sie abtropfen und gibt sie in den Topf. Ist alles drin, wird der Topf mit Wasser aufgefüllt, bis dieses ein, zwei Fingerbreit über den Knochen steht. Aufkochen. Bald kommt Abschaum an die Oberfläche; Unreinheiten, die es immer wieder abzuschöpfen gilt. Wurden die Knochen gut gespült und geröstet, fällt auch weniger Abschaum an.

Einmal aufgekocht, sollte die Brühe vor sich hin köcheln, aber nicht zu stark: Sonst wird sie trüb. Wer das Gemüse nicht mitröstet, gibt es nach einer Stunde dazu. Geflügelknochen sollten so etwa drei Stunden köcheln.

Ein Fond aus Rinderknochen braucht deutlich länger: Der darf gerne 12 Stunden im Topf bleiben. Nach Ablauf dieser Zeit die Brühe absieben und kalt stellen. Nach ein paar Stunden liegt das Fett auf der Oberfläche. Es lässt sich so leicht entfernen. Nun wird der Fond erneut aufgekocht – und reduziert. Das kann durchaus noch mal einige Stunden dauern, wenn man ihn sanft einkochen lässt. Natürlich geht es auf hoher Hitze schneller, dann gehen aber auch einige kostbare Aromen verloren.

Zugegeben, der Prozess riecht etwas nach Verschwendung. Gut drei Liter setzte man Stunden zuvor an. Bis der Fond einzudicken beginnt, ist gerade noch genug übrig, um ein knappes Dutzend Eiswürfelfächer zu füllen. Aber keine Angst: Die haben es in sich.

Ein Eiswürfel Exotik: Currypaste

Ein Thai-Curry ist nicht nur lecker. Es ist auch ausserordentlich flexibel. Ob Karotten oder Peperoni, Lauch oder Blumenkohl, Zucchetti oder Erbsli, es liegt kaum ein Gemüse in ihrem Kühlschrank, das sich nicht gut in einer Curry-Sauce macht. Da braucht es nicht mal Fleisch. Aber wenn es hat, umso besser!

Das macht das Thai-Curry zu einer leckeren Allzweckwaffe im Arsenal der Alltagsküche: Es macht aus Restposten ein Festmahl. Dazu braucht es nur Kokosmilch, die sich leicht auf Vorrat halten lässt, Reis. Und ein paar Esslöffel Curry-Paste. Ja, es gibt anständige in jedem Laden. Aber auch die können ablaufen. Schwieriger ist das mit selbst gemachter Paste im Gefrierfach.

Tatsächlich lässt sich aus fast überall erhältlichen Zutaten bereits eine durchaus schmackhafte Paste herstellen. Und es lässt sich damit auch hervorragend experimentieren.

2–3 Peperoncini. Deren Farbe entscheidet, ob es sich um eine rote, eine grüne oder eine gelbe Curry-Paste handelt

1 mittelgrosse Zwiebel oder Schalotte. Die Schalotte macht die Paste rötlicher

3–4 Knoblauchzehen

1–2 Zentimeter Ingwer

Die Schale einer Limette, ein paar Spritzer Saft

Die Stengel von vier Zweigen Koriandergrün

2 TL Koriandersamen, 1 TL Kreuzkümmelsamen, 1 TL Salz

1–2 EL geschmackloses Öl (z. B. Erdnussöl)

Die Herstellung ist denkbar einfach: Die Zutaten werden grob geschnitten. Wer es schärfer mag, kann das Innenleben der Chilis drin lassen, wer es milder mag, schneidet Häutchen und Samen raus. Oder nimmt weniger davon. Besonders schmackhaft wird es, wenn man die Koriander- und Kreuzkümmelsamen erst ohne Öl in einer Bratpfanne röstet, bis sie dunkel werden und duften – aber nicht verbrennen. Dann lassen sie sich im Mörser auch einfacher zerdrücken.

Die Menge reicht für etwa acht Eiswürfel. Einer davon ist mehr als genug für den schnellen Lunch im Homeoffice, zwei davon reichen für ein Abendessen für die ganze Familie. Es kostet aber kaum Zeit, das doppelte oder dreifache davon zu mixen.

Auf dieser einfachen Grundlage kann man auch aufbauen und experimentieren – zum Beispiel mit folgenden Zutaten:

Die meisten authentischen Rezepte verwenden keinen Ingwer, sondern Galgant, einen Verwandten des Ingwers. Der hat eine etwas schärfere und spritzigere Note. Wie der Ingwer wird er erst geschält, dann gehackt. Er ist in den meisten asiatischen Lebensmittelläden erhältlich.

Dort gibt es oft auch Koriandergrün mit Wurzeln. Auch diese werden oft anstelle der Stängel verwendet.

Zwei, drei Stängel Zitronengras sind eine wichtige Zutat für thailändische Pasten. Verwendet wird der weisse Vorderteil unter den äusseren Blättern.

Etwas Garnelenpaste findet man ebenfalls in asiatischen Lebensmittelladen.

Manche Rezepte beinhalten Kurkuma, Kaffirlimettenblätter, weissen Pfeffer oder Paprika.

Hoffnung auf den ersten Grillabend: Kräuterbutter

Zugegeben, besonders schwierig ist die Herstellung von Kräuterbutter nicht. Aber der Aufwand lohnt sich nicht, wenn man ihn nur für ein, zwei Steaks vom Grill braucht. Man nehme also gleich ein ganzes Stück Butter in die Hand, und ein, zwei Handvoll gehackter Kräuter:

250 Gramm Butter

Frische Kräuter: Thymian, Rosmarin, Basilikum, Salbei, Petersilie, Pfefferminze ... Es sollte gehackt schon zwei Espressotassen füllen

1–2 EL Zitronensaft

1-2 Knoblauchzehen, gepresst

Salz, Pfeffer

Die Butter erst weich werden lassen oder im warmen Wasserbad anrühren. Die weiteren Zutaten einrühren, in Eiswürfelformen füllen. En guete!

Genuss-Redaktor Kaspar Enz präsentiert seine Geschmackswürfel.