Geniessen mit Berzins Verweilen, wo andere eilen: Ein Loblied dem Bahnhofbüffet – und seiner Zukunftsversion Einst waren sie abgeschafft oder durch vegetarische Imbisse ersetzt: Nun aber erlebt das Bahnhofbuffet eine neue Hochblüte. Mailand zeigt, wie es geht. Christian Berzins Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Auf hektischen Bahnhöfen ist es ein besonderer Spass, sich zu setzen, einen Kaffee oder ein Glas Wein zu bestellen, vielleicht gar ein ganzes Menü. Es ist auch ein kurioser Spass, sobald man nämlich in einem Bahnhof-Lokal Platz genommen hat, stellt man fest, dass rundum niemand auf einen Zug eilt: Alles hat Zeit – naturgemäss auch der Service.

Im Mercato Centrale am Mailänder Hauptbahnhof findet der Reisende alles, was der Gaumen begehrt. Alamy

Eine, gar zwei Stangen? Auch eine dritte liegt im Bahnhofbuffet drin. Oder besser: lag drin. Denn in einer hippen Bahnhofecke einen Kaffee im Stehen schlürfend denken wir: Wurden erst die Bahnhofrestaurants zu Tode renoviert oder die Zugrestaurants abgeschafft? Doch im Jammern darum haben wir gar nicht gemerkt, dass der Gegentrend längst eingesetzt hat, auch wenn der Weg dahin mit vielen Opfern und bleibenden Schäden belegt ist: Es geht wieder zurück zum Tisch.

In Zürich wird ab Herbst 2023 Starkoch Nenad Mlinarevic den denkmalgeschützten Südtrakt beleben. Wahre Bahnhof-Festspiele aber werden in Mailand gefeiert, genauer in Milano Centrale. Noch vor kurzem schwärmte ich vom «Bistrot Centrale» auf Gleisebene. Durch die Menschenansammlung vor der Auslage mit den Dolci, Panini und der Kaffeebar musste man sich zuerst durchkämpfen. Dann aber hatte man bereits die Wahl zwischen zwei wunderbaren Pastas. Ein offener Wein konnte auch gleich bestellt werden und alsbald sass man in einem gefühlt zehn Meter hohen Raum. So begannen die Ferien ­«Azzurro» singend, so gingen sie «Felicità» summend zu Ende.

Doch neuerdings geht mein Weg auch mal links die grosse Treppe runter, dann noch einmal rechts: Mercato Centralo heisst der Zauberort. Hier gibt es ein Dutzend hochelegante Tresen, dahinter Kochtöpfe, Zapfhähne und Kaffeemaschinen, im 1. Stock auch ein «echtes» Restaurant. Gewählt wird zwischen Carbonara al tartufo nero, Cannoli oder Chianina Burger – ganz ans Ende lockt prächtiger Fisch. An den Tischen kehrt Ruhe ein, hier werden die Getränke online bestellt oder einfachheitshalber an der Bierbar geholt.

In einem Stündchen hat man sich an drei Tresen bedient, der Bauch schlägt Purzelbäume. Und nebenbei: Der Mercato Centrale ist tatsächlich ein Markt, hier gibts die besten Mitbringsel – 100 Prozent Touristenfallen-frei. Es lohnt sich, auf der Reise nach Florenz einen Zug auszulassen, denn: Wo andere eilen, soll man verweilen

