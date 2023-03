Starkoch Andreas Caminada: Wertschätzung für Brot ist gestiegen

Geniessen Ein Laib mit Seele: Warum gutes Brot kein Luxus ist – plus ein paar goldene Tipps fürs Backen zuhause Ein Kilo Brot kann heute auf dem Markt mehr als zehn Franken kosten. Trotzdem ist das nicht Luxus, sondern eine natürlich gute Entwicklung. Starköche und ein ziemlich eigenwilliger Bäcker schlüsseln auf. Rahel Empl Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wertschätzung für Brot ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen Reda&co / Universal Images Group Editorial

Die Geschichte des Brotes ist so alt wie jene der Menschheit. Stimmt natürlich nicht, fühlt sich jedoch so an. Seit in der Steinzeit Wildgetreide zu Mehl vermahlen wurde, ist Brot unser Grundnahrungsmittel schlechthin. Symbolisch steht es für Leben und gilt mancherorts immer noch als heilig. Und wenn man in diesen Tagen über einen Wochenmarkt schlendert, könnte man angesichts der Preise der feilgebotenen Laibe von zehn Franken pro Kilo aufwärts tatsächlich meinen, die Brote seien mindestens aus kostbarem Weihwasser zubereitet und gesegnet worden.

Brot ist teuer, das ist keine Einbildung. Zwischen August 2021 und August 2022 stieg sein Preis in Europa um 18 Prozent. Diese Preissteigerung allein auf den Ukrainekrieg zu schieben, wäre indes zu einfach. Es mischt auch mit, dass Brot in den vergangenen Jahren ein Upgrade erfahren hat. Hier ist nicht die Rede vom Aufbackbrötchen aus dem Supermarkt, das mit Triebmitteln und Stabilisatoren versetzt wurde, sondern von Biobrot, aus Urkörnern, aus natürlichen Zutaten. Einem Brot vom Bäcker wie früher.

Mehr Wertschätzung für das Bäckerhandwerk

Andreas Caminada V. Honegger / Aargauer Zeitung

Dieses Plus an Wertschätzung hat zum einen mit dem Lifestyle vieler Leute ­­– gesund, bio und lokal muss Essen sein – zu tun. Zum anderen, dass dem Bäckerhandwerk in der Topgastronomie mehr Raum gegeben wird. Vorbei sind die Zeiten, als Brot fad und angetrocknet im Körbli vor sich hindümpelte und höchstens gut genug war, um die Sauce aufzutunken. Heute ist Brot Gaumenschmaus, meist aus «in house» kultiviertem Sauerteig, manchmal gar aus der eigenen Holzofenbäckerei wie bei Dreisternekoch Andreas Caminada. Er sagt: «Viele entdecken wieder, wie gut es schmeckt, wenn man das Brot bei einem guten Handwerksbäcker holt.»

Patrick Mahler Severin Bigler / AAR

Sein Kollege Patrick Mahler, Chef im Restaurant Focus Atelier im Park Hotel Vitznau, widmet Brot gar einen eigenen Gang, nach den ersten Vorspeisen als Übergang zu den warmen Gerichten: Das frischgebackene Biosauerteigbrot wird bei ihm momentan mit Kräuterfrischkäse, luftiger Joghurtbutter und fein geriebener Belper Knolle serviert. Mahler: «Wir möchten dem Brot mit dem eigenen Gang einen besonderen Stellenwert geben. Das Fachwissen, die Leidenschaft und die Liebe der Bäckereikunst werden zelebriert und erhalten so die eigene Plattform.»

Kein Trend, sondern etwas Langfristiges

Auch zu Hause wollen viele nicht mehr auf Backware mit Spitzenqualität verzichten. Ist Brot der neue Luxus? Wir fragen einen, der es wissen muss: Daniel Amrein. Einen, der lange vor dem Hype auf Brotspezialitäten aus eigenem Sauerteigstarter und auf natürliche ­Gärung ohne künstliche Treibmittel setzte. Als «Eigenbrötler» verkauft der Bäcker aus dem Luzerner Hinterland sein Brot auf Wochenmärkten und geht Kollaborationen mit Restaurants ein – unter anderem mit Patrick Mahler.

Eigenbrötler Daniel Amrein in seiner Backstube. Lz / Boris Bürgisser / LZ / Boris Bürgisser

Eine der wichtigsten Zutaten des «Eigenbrötlers»: Zeit. 48 Stunden dürfen seine Teige ruhen und gären, länger sei nicht nötig, sagt er. «Gutes Mehl aus alten Kornsorten braucht es auch, das ist viel bekömmlicher.» Amreins Kreationen aus dem Holzofen passen in kein Formschema, jedes Brot ist anders, aus selbst gemahlenem Getreide, mit kräftiger Farbe. Der Geschmack: ein Erlebnis. «Meine Brote haben Charakter, ja fast eine Seele», sagt Amrein mit feierlichem Unterton.

Ein Laib Brot vom «Eigenbrötler», 1 Kilo also, kostet gut und gerne 10 Franken. Das halte dann aber auch eine Woche, sagt Amrein. Wenn man die Qualität der Zutaten, den zeitlichen Aufwand und die fairen Löhne, die er den 20 Teilzeitangestellten bezahle, berücksichtige, sei das nicht teuer. «Für ein Päckli Zigaretten bezahlt man ­heute auch um die 9 Franken, aber da murrt niemand.»

Also zurück zur Frage: Ist Brot der neue Luxus? «Nein», sagt Amrein. «So sehen es auch meine Kunden. Sie wollen eine ehrliche Geschichte, die schmeckt.» Und das seien nicht wenige, sagt Amrein. Er gewinne ständig neue Kunden dazu. «Das Geschäft läuft sehr gut.» Ein kurzfristiger Trend sei das nicht, sagt auch Starkoch Caminada. «Es geht hier um ein Umdenken. Die eigene Ernährung ist vielen heute einfach wichtig. Gleichzeitig wertschätzen wir Handwerk und ursprüngliche Lebensmittel wieder mehr. Brot vereint beides, ist Grundlebensmittel und Genuss in einem geworden.»

5 Tipps fürs Brotbacken zu Hause

So rasch man sich während Corona dafür begeisterte, so schnell ebbte die Euphorie in der heimischen Backstube wieder ab. Das Resultat kam so gar nicht an jenes vom Bäcker ran; viel zu kompakt, gar nicht knusprig, penetranter Hefegeschmack. Es ist verrückt: Brot ist das einfachste Lebensmittel, aber am schwierigsten zuzubereiten. Mit diesen ausgesuchten, simplen Tipps von Profis könnte es klappen mit einem guten Brot aus dem heimischen Ofen. Nur Mut!

Die Zeit

Wer Brot bäckt, muss akzeptieren: «Die wichtigste Zutat ist Zeit – und an Zeit sowie Geduld fehlt es oft. Aber ein Brot braucht genug Zeit zum Ruhen», sagt Starkoch An­dreas Caminada, der auch Brotbackkurse gibt. Je länger der Teig an einem warmen Ort aufgehen kann, desto bekömmlicher und luftiger wird er. Bäcker Daniel Amrein rät zu mindestens sechs Stunden. Dann seien schwer verdauliche Zuckerverbindungen abgebaut. Ausserdem können sich Aromen so besser entfalten.

Die Hefe

Alle, die Brot nach einer Stunde Aufgehen bereits backen, kennen es: Das Resultat schmeckt stark nach Hefe. Kein Wunder, steckt in einem 500-Grämmer rund 21 Gramm Hefe drin. Wer dem Teig mehr Zeit lässt – zwölf Stunden mindestens – braucht nur etwa 6 Gramm. Damit der Teig schön aufgeht, Hefe vorgängig mit etwas Zucker in lauwarmer Flüssigkeit auflösen. Zucker ist die beste Nahrung für Hefe, Salz hasst sie.

Der Inhalt

Ein gutes Brot brauche möglichst unbehandelte Zutaten und ein hochwertiges Mehl, sagt Andreas Caminada. So einfach ist das. Am besten, man kauft es direkt ab Mühle, von denen es noch einige in der Schweiz gibt – mit vielen Spezialmehlsorten.

Die Handhabung

Ungewohnt, aber lohnend: Kneten Sie den Teig nicht! Luftiges, knuspriges Brot erhält seine Struktur nicht durch kräftezehrendes Gedrücke, sondern durch regelmässiges Ziehen, Zusammenlegen und Falten. Das gibt dem Teig auf viel schonendere Weise Zusammenhalt. Zudem bleiben die Protein­ketten ohne das Kneten intakt, was zu einer schönen Kruste führt. So machen es die Franzosen seit jeher mit ihren Baguettes (siehe Rezept unten). Und gibt es was Knusprigeres als ein frisches Baguette?

Im Ofen

Keinen Holzofen zu Hause? Nicht verzagen. Ein Gusseisentopf tut’s auch, sagt Daniel Amrein. Diesen im Ofen vorgängig richtig heiss werden lassen und das Brot dann darin backen, «das gibt fantastische Brote». (rae)

Rezept für Baguette artisanal

Reda&co / Universal Images Group Editorial

Zutaten für 3 Brote: 500 g Halbweissmehl, 10 g Hefe, 1 Prise Zucker, 400 ml handwarmes Wasser, 1 TL Salz

Mehl in grosse Schüssel geben, eine Mulde bilden. Hefe hineinbröseln, Zucker dazu und mit etwas Wasser einen Vorteig anrühren. Diesen mit etwas Mehl bedecken. Sobald sich darin Risse bilden, das restliche Wasser und Salz einrühren. Zugedeckt stehen lassen. Den Teig nun jede Stunde mit einem Teigschaber von allen Seiten etwas in die Länge ziehen und einklappen. Nach zirka acht Stunden auf eine bemehlte Fläche geben und mit etwas Mehl bestäuben, in 3 Portionen teilen, jede davon etwas flach drücken, von allen Seiten einklappen und mit der glatten Seite nach oben zugedeckt mind. 15 Minuten gehen lassen. Teiglinge flach drücken, diesmal von zwei Seiten einklappen, festdrücken, ganz zusammenklappen und zu einem Baguette rollen. Auf ein Blech legen, schräg einschneiden und mit Wasser besprenkeln. Bei 200 Grad Umluft 20 Minuten backen.

Quelle: «Einfach saisonal»-Kalender 2023 www.einfachsaisonal.ch