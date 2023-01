Veganuary: So gelingt er mit saisonalem, lokalem Gemüse

Gemüseküche «Veganuary»: So gelingt der vegane Monat mit saisonalem, lokalem Gemüse Im Januar verzichten immer mehr Menschen auf den Konsum tierischer Produkte. Mit fancy Superfood vom anderen Ende der Welt hilft man dem Klima aber nicht. Wir zeigen vegane Rezepte mit Gemüse von hier – der Winter hat einiges in petto. Rahel Empl Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Der Winter bietet hierzulande entgegen seines Rufs eine Vielfalt an frischem Gemüse. Man braucht also nicht in die Ferne zu schweifen. Shutterstock

Es war einfach zu viel. Von allem. Zu viel Alkohol, zu viel Süsses, zu viel Fleisch – noch Tage nach der Festtagsvöllerei liegt so manch einem die Weihnachtsgans schwer auf. Der Monat Januar eignet sich also prima, sich in Verzicht zu üben. Aus Grossbritannien kommt «Dry January», jene Bewegung, die dazu aufruft, einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Der Gesundheit zuliebe.

Aber nicht nur sie erfreut sich zunehmender Beliebtheit: Im Jahr 2014 wurde der «Veganuary», der vegane Januar, ins Leben gerufen. Bei dieser internationalen Kampagne einer gemeinnützigen Organisation lautet die Devise: Grün isst gut – wenn auch nur versuchsweise und temporär. Weltweit meldeten sich seither fast 2,5 Millionen Menschen für die Challenge, sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren, an. Laut dem letzten Kampagnenbericht waren es allein 600'000 im vergangenen Jahr.

Die Gründe, bei der Bewegung mitzumachen, sind so divers wie schlüssig: Da wäre wie beim Alkohol die Motivation, dem Körper was Gutes zu tun – unter anderem übersäuern Tierprodukte auf Dauer den Magen. Andere verzichten aus Gründen des Tierschutzes, wiederum andere der Umwelt zuliebe. Denn Fleischkonsum, das weiss mittlerweile jedes Kind, schadet dem Klima enorm – den furzenden und rülpsenden Kühen sei Dank.

Von Superwurzeln und armen Spargeln

Sich vegan zu ernähren, heisst jedoch nicht per se, der Umwelt einen Gefallen zu machen. Wer sich nun im «Veganuary»-Rausch genüsslich eine Avocado aus der meilenweit entfernten chilenischen Monokultur in den Salat scheibelt, Quinoa aus Bolivien oder Palmöl-Fritten zum Znacht isst, der gehört genauso zu den Klimasündern wie jene, die sich hin und wieder ein Rindsfilet aus der Region gönnen. Wenn also «Veganuary», dann bitte mit lokalem und saisonalem Gemüse. Auch der Winter bietet – entgegen seines Rufs – so einiges, und wir denken jetzt nicht nur an Lauch und Co. Da gibt's noch viel mehr zu holen.

Zum Beispiel die Pastinake, die zu Unrecht im Schatten von Kartoffeln und Rüebli steht. Nussig-süsslich im Geschmack, erinnert sie an Sellerie, von der Konsistenz her auch an Kartoffeln. Die Superwurzel steckt voller Vitamine und ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Mit Nüsslisalat zum Beispiel gibt sie auch ohne «Veganuary»-Absichten eine überaus feine, aber noch ziemlich unbekannte Kombo ab – etwa als Alternative zum ewiggleichen Speck und Ei.

Chicorée ist dank seinen Blattrosetten auch eine Augenweide. Shutterstock

Der leicht bittere Chicorée, der bis in den Frühling hinein Saison hat, kann mehr, als immer nur als Salat oder Gratin mit Schinken aufgetischt zu werden. Im Ofen mit Kräutern überbacken ist er eine aromatische Offenbarung und dank der Blattrosette auch eine Augenweide. Mit Tomaten wiederum gibt er – sowohl kalt als auch warm – ein perfekt ausbalanciertes Paar ab.

Unter der Schale der Schwarzwurzel verbirgt sich feines weisses Fleisch. Shutterstock

Nicht wirklich hübsch anzusehen ist die Schwarzwurzel, auch Spargel der Armen genannt. Aber hat man mal das Gerüste und Geputze hinter sich, kann man mit dem feinen weissen Fleisch, das sich unter der Schale verbirgt, so einiges Leckeres anstellen. Eine edle Suppe zaubern zum Beispiel. Auch für Schonkost eignet sich die Wurzel, gehört sie doch zu den Powergemüsen. Von wegen arm.

Je frischer Meerrettich, desto schärfer ist er. Shutterstock

Meerrettich kennen viele ausschliesslich in cremiger Konsistenz aus der Tube, etwa in Verbindung mit Lachsschnittli. Frisch gerieben aber sorgt die Wurzel, einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt (!), für eine scharfe, aussergewöhnliche Note. Zum Beispiel in einem Risotto. Die Schärfe rührt von Senfölen her und ist übrigens nur für frischen Meerrettich charakteristisch. Je älter der Meerrettich, desto milder wird er. Gerade jetzt sollten wir ordentlich viel Meerrettich essen: Die Senföle können Erkältungen vorbeugen sowie Husten, Blasenentzündungen und Schmerzen lindern.

Nüsslisalat mit warmen Pastinaken und Senfvinaigrette

Zutaten für 2 Personen:

100 g Nüsslisalat,

eine mittelgrosse Pastinake (etwa 200 g),

Rapsöl zum Anbraten,

4 EL Kürbiskerne,

4 EL Rapsöl,

2 EL Weissweinessig,

1 EL Zitronensaft,

1 TL Ahornsirup,

1 TL mittelscharfer Senf,

1 TL grobkörniger Senf,

Salz,

Pfeffer,

Kräuter nach Belieben

Pastinaken schälen und in circa 1 cm grosse Würfel schneiden. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften, herausnehmen. Rapsöl in die heisse Pfanne geben, Pastinaken bei mittlerer bis hoher Hitze unter Rühren in 10 Minuten weich braten. Salzen, pfeffern und vom Herd nehmen. Nüsslisalat waschen und trocken schleudern. Rapsöl mit Essig, Zitronensaft, Ahornsirup und den beiden Senfsorten verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken. Die noch warmen Pastinakenwürfel auf dem Salat anrichten, Kürbiskerne darüber streuen und mit der Vinaigrette beträufeln.

Rezept: Rahel Empl

Schwarzwurzel-Cremesuppe mit Champignons und Kresse

Zutaten für 2 Personen:

1 Schalotte,

2 TL Rapsöl (2x),

300 g Schwarzwurzeln,

100 g Kartoffeln,

400 ml Gemüsebouillon,

200 g Champignons,

eine Handvoll Kresse,

Salz,

frisch gemahlener Pfeffer,

frisch geriebene Muskatnuss,

0,5 dl Mandelmilch

Die Schalotte schälen und grob würfeln. Die Schwarzwurzel waschen, schälen und in Stücke schneiden. Die Kartoffeln schälen und grob zerkleinern. Alles zusammen in dem Rapsöl anschwitzen. Mit der Bouillon ablöschen und bei mittlerer Hitze weich kochen. Danach mit Hilfe eines Stabmixers fein pürieren. Die Suppe mit etwas Muskat, Salz und Pfeffer verfeinern. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Im heissen Öl anrösten, salzen. Kurz vor dem Anrichten etwas Mandelmilch erwärmen und aufschäumen. Die Suppe mit dem Milchschaum, den Champignons und der Kresse garnieren und servieren.

Rezept: Forellenhof via basenfasten.de

Chicorée mit Thymian und Ahornsirup

Zutaten für 2 Personen:

1 EL hoch erhitzbares Pflanzenöl,

3 Zweige Thymian,

2 Chicorées (je ca. 125 g),

Salz,

schwarzer Pfeffer aus der Mühle,

etwas frisch geriebene Muskatnuss,

40 g Ahornsirup

Den Backofen auf 230 Grad vorheizen. 4 Backpapiere auf der Arbeitsfläche auslegen, in der Mitte mit Öl einpinseln. Thymianblättchen von den Zweigen zupfen. Chicoréekolben der Länge nach halbieren, Strunk herausschneiden. Jeweils 2 Hälften nebeneinander auf ein Backpapier legen, mit Salz, reichlich Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen, mit dem Thymian bestreuen und Ahornsirup darüber träufeln. Backpapiere zu einem Päckchen verschliessen und diese auf ein Backblech legen. Auf der zweituntersten Rille 30 Minuten backen.

Rezeptinspiration: wildeisen.ch

Südtiroler Apfel-Meerrettich-Risotto

Zutaten für 2–3 Personen:

1 Apfel,

circa 500 g verschiedene Wurzelgemüse,

1 Schalotte,

1 Knoblauchzehe,

30 g Pflanzenöl hoch erhitzbar,

200 g Risottoreis,

100 ml Weisswein vegan,

700 ml heisse Gemüsebouillon,

60 g veganer Parmesankäse-Ersatz oder weglassen,

2 EL bestes Olivenöl,

2 EL Schnittlauchröllchen,

2–3 EL frisch geriebener Meerrettich nach Geschmack,

Alpensalz,

Pfeffer aus der Mühle

Apfel und Suppengemüse waschen und fein würfeln. Schalotte und Knoblauch schälen und fein würfeln. Alles in einem Topf in 30 g Pflanzenöl andünsten. Reis untermischen, kurz mitdünsten. Mit Wein ablöschen, einkochen. Bouillon angiessen, sodass der Reis gerade bedeckt ist. Flüssigkeit einkochen lassen, dabei ab und zu umrühren. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Reis die gewünschte Konsistenz hat (nach circa 20 Minuten). Risotto vom Herd ziehen und Olivenöl, Parmesankäse-Ersatz, Schnittlauch und Meerrettich unterheben. Mit Fleur de Sel und Pfeffer abschmecken.

Rezeptinspiration: Cornelia Poletto via zwilling.com

