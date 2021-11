FOODBLOG OSTBRÖCKLI Zwiebelreste, Pilzstiele und Rüeblischalen: Mit dem Suppentopf gegen Foodwaste Rüstreste haben genau so viel Aroma wie die schönen Teile des Gemüses. Deshalb ergeben auch Schalen und Stotzen, Enden und Stile eine schmackhafte Bouillon für Suppen und Saucen. Text: Kaspar Enz, Bilder: Andri Vöhringer 05.11.2021, 19.00 Uhr

Unglaublich aber wahr: Die Schalen, Spitzen und Stielansätze von Karotten schmecken ebenso nach Karotten wie das knackige in der Mitte. Auch Zwiebelschalen und -Enden haben den ganzen Zwiebelgeschmack drin.

Diese kulinarische Wahrheit trifft so ziemlich jedes Gemüse zu. Das weiss man auch in vielen Restaurantküchen. Dort behält man Abschnitte und Rüstreste und macht daraus regelmässig frische Bouillon - denn es wäre fast schade, dafür ganze Rüebli oder Lauchstengel zu verschwenden, wenn auch der vermeintliche Abfall eben so viel Geschmack in die Suppe geben kann.

Ab in die Tiefkühltruhe

Der Gefrierbeutel ist voll mit Rüstresten. Zeit fürs Bouillonkochen. Bilder: Andri Vöhringer

Klar: In einer anständigen Restaurantküche fallen viele Abhaue und Rüstreste an. So viele, dass man damit einen Suppentopf füllen kann, bevor sie verfaulen. Das ist im Normalhaushalt selten der Fall: Nach einem Tag Kochen hat man selten mehr als ein Müeslischale Rüstreste.

Daraus lässt sich allenfalls ein Kaffeetässchen Bouillon kochen. Und bis es für einen ganzen Topf reicht, ist die erste Handvoll Rüstreste wieder verdorben. Die Lösung heisst Tiefkühltruhe. Hier warten Zwiebelschalen, Pilzstiele, Rüeblischalen und Lauchenden im Gefrierbeutel, bis er voll ist. Aber aufpassen: Wollen Sie die Rüstreste auf diese Weise nutzen, lohnt es sich, sie gut zu putzen. Sie wollen ja keine Erdbrühe.

Frische Kräuter, Pfeffer und Nelken runden die Brühe ab

Ist der Beutel voll, geht's ans Bouillonkochen. Falls Sie im Kühlschrank noch ein paar Zutaten finden, umso besser: In einer Bouillon lassen sich auch nicht mehr so knackige Kohlblätter oder Karotten, eine Handvoll Pilze oder Kräuter vor dem endgültigen Verderben retten: Grob schneiden und ohne Öl im Suppentopf anrösten bis sie etwas Farbe bekommen.

So holt man sich etwas Röstaromen in die Bouillon. Dann mit dem Inhalt des Beutels auffüllen, alles mit Wasser bedecken und etwas würzen: Ein Lorbeerblatt, ein paar Pfefferkörner, Nelken, Piment oder frische Kräuter aus dem Garten runden die Brühe ab.

Diese wird erst aufgekocht, dann darf sie auf niedriger Stufe gegen eine Stunde köcheln. Salz kommt erst ganz am Schluss hinein: Denn sonst nimmt das Wasser die Aromastoffe aus dem Gemüse nicht mehr auf - stattdessen wird das Gemüse salzig. Beim Salzen aufpassen: Ein Löffelchen nach dem andern hineingeben und probieren. Am Ende die Bouillon absieben, das Gemüse etwas ausdrücken.

Bitterer Rosenkohl: Aufgepasst bei diesem Gemüse

Kann man die Reste jeden Gemüses verwerten? Nicht ganz. Ohne Lauchgewächse wie Lauch und Zwiebeln kommt kaum eine gute Gemüsebrühe aus, auch etwas Kohl passt gut.

Knollengemüse wie Karotten oder Sellerie gehören in jede Brühe. Stängel von Petersilie, Thymian oder Rosmarin sind willkommen. Tomatenschalen geben etwas Farbe. Champignons oder andere Pilze geben auch einer Gemüsebrühe eine herzhafte Note.

Eine herzhafte Note gibt auch eine angetrocknetes Scheibe Rohschinken oder ein einsamer Speckstreifen noch ab. Oder gleich die Knochen des gestrigen Poulets.

Weniger geeignet ist Rosenkohl, er macht die Suppe bitter. Das gilt grösstenteils auch für Broccoli oder Blumenkohl - ein paar Blätter davon verderben die Suppe aber noch nicht. Kartoffelschalen haben wenig Geschmack, sie saugen ihn eher auf.

Vorsicht ist auch geboten bei Resten von Peperoni, Ingwer, Fenchel, Spargel oder Koriander: Sie können die andern Zutaten leicht übertönen. Das ist für manche Gerichte genau das richtige. Aber eine Bouillon für alle Fälle ergibt das nicht.

Ersatz für Bouillonwürfel

Zugegeben: Die beste (Gemüse-)Bouillon aller Zeiten ergibt die Methode nicht immer. Denn die Balance der verschiedenen Aromen ist schwer zu steuern - im Restebeutel ist drin, was in den vergangenen Wochen so angefallen ist. So ist die Brühe einmal etwas zwieblig, nach dem Backen eines Rüeblikuchens dafür etwas süss. Mit den meisten Gemüsebouillon-Würfeln kann sie es aber meist locker aufnehmen - nicht schlecht für einen Haufen «Abfall».

So kann man sie gut für allerlei Suppen verwenden, für einen Risotto oder auch mit ein paar Tortellini für einen schnellen Zmittag. Der Rest landet wieder in der Gefriertruhe. In Eiswürfelbehältern oder kleinen Gefrierboxen portioniert warten sie darauf, um demnächst zu einer gehaltvollen Basis einer Sauce zu werden. En Guete!

Genuss-Redaktor Kaspar Enz mit einem Teller selbst gemachter Bouillon.